Un concejal de CC de La Oliva se lía en un programa por el bulo contra Irene Montero: “Esas piedras tienen el aspecto de ser naturales”

El concejal de Turismo y Medio Ambiente de La Oliva, David Fajardo (de Coalición Canaria) se ha vuelto a liar en un programa de televisión tras difundir su ayuntamiento un bulo contra la eurodiputada Irene Montero. La corporación municipal, gobernada por Coalición Canaria, lanzó este miércoles un comunicado, publicado también en redes sociales, en el que denuncia el ''uso inapropiado de elementos naturales protegidos'' por parte de la exministra, fundamentándose en una foto publicada en Instagram de piedras ''pintadas y dañadas que parecen ser de la isla''

Fajardo insistió en el programa Todo es mentira en que Montero explicara la procedencia de esas piedras, que “tienen aspecto de ser naturales”, a lo que el presentador respondió que si ahora es “piedrólogo”. “¿Dónde está el problema?” insiste Risto Mejide, que le afea que su programa ha comprobado que los rotuladores son ecológicos y lavables y que no entiende la ofensa de La Oliva.

“Podrán comprobarlo en su propia foto, se ve una colección de piedras que las posee”, dice el concejal en directo. “¿Y cómo sabe que las posee?”, se pregunta el presentador, que apunta que quizás sean de su propio jardín.

Mira que he visto gente hacer el ridículo en televisión, pero el concejal de Turismo de La Oliva en Fuerteventura de Coalición Canaria, el señor DAVID FAJARDO, se lleva la palma con creces



Ya sabéis de qué hablo. Del bulo de las piedras de @IreneMontero



HILO pic.twitter.com/t8n9oRfsPy — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) August 29, 2024

“Lo que pedimos nosotros, que lo aclare, porque está lanzando confusión social”, continúa el concejal, que insiste en que no se pueden recoger piedras por Canarias es un “territorio fragmentado y limitado”, al tiempo que reprocha que Montero haya recordado que CC “concede licencias a hoteles ilegales como el Papagayo Arena y usa las instituciones para facilitar proyectos turísticos dañando el territorio como en el Puertito de Adeje''.

Los presentadores han bromeado con el concejal insistiendo en que no entienden la ofensa y que Canarias no es el único territorio que contiene piedras. “Pueden ser de Galicia”, apuntaron en la mesa o compradas en “Un Natura”.

Desde el gabinete de prensa de la eurodiputada aclararon este jueves que la publicación utilizada por el Ayuntamiento es de hace dos semanas, antes del viaje de la exministra a Fuerteventura. Además, Montero asegura que se desplazó a la isla con sus amigas y no con sus hijos, quienes pintaron las piedras por las que La Oliva la ha señalado. ''Se puede y se debe disfrutar de actividades con tu familia sin dañar el patrimonio natural. Pero es que en Fuerteventura he estado con mis amigas, no con mi familia. Cutres'', ha dicho.