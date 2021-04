El director general de RTVC se compromete ante el Parlamento a no trabajar jamás en productoras vinculadas a medios informativos canarios

El administrador único de la Radiotelevisión Canaria, Francisco Moreno, ha recibido este lunes el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno para convertirse en el próximo director general del ente, cuy modelo, ha recordado, no depende de la Junta de Control sino del Parlamento de Canarias. Moreno ha comparecido ante la comisión de control de Radiotelevisión Canaria para defender su idoneidad para ostentar este cargo, en el que lleva 18 meses como administrador único. Se ha comprometido a que en el futuro cuando ya no esté vinculado a RTVC y "más allá" de las incompatibilidades que correspondan por ley, no trabajará con productoras que tengan contratos o encargos con el ente, cuya gestión es mixta.

"A este respecto, y para que quede constancia de mi compromiso a futuro, declaro en esta Cámara que, más allá de las incompatibilidades que recoge la ley, no trabajaré en el futuro, en ninguna de las productoras vinculadas a medios de comunicación que realizan encargos o prestaciones para la Radiotelevisión Canaria'', insistió Moreno.

La candidatura de Moreno ha sido la única presentada para ocupar la Dirección General y ha obtenido el apoyo del PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG mientras que se han abstenido CC, PP y Mixto.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria, en la que ha recibido el apoyo explícito de los grupos que sustentan al gobierno regional (PSOE, Sí Podemos Canarias, Nueva Canarias y ASG) para ser elegido director general de Radiotelevisión Canaria, Francisco Moreno ha señalado que la junta de control sí tiene que decidir en torno al convenio colectivo y las infraestructuras obsoletas del ente.

El administrador único de la Radiotelevisión Canaria ha aseverado que siempre ha intentado estar fuera de cualquier órbita que suponga enfrentamiento político o mediático, y ha reiterado que sus logros siempre han sido fruto del trabajo en equipo, para también decir que el servicio público requiere de compromisos colectivos.

Francisco Moreno ha recordado asimismo que entre 2001 y 2005 fue director general de la Radiotelevisión Canaria, y ha señalado que la independencia de criterio debe ser más necesaria que nunca, a la vez que ha pedido que se renuncie a los prejuicios.

La diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, ha criticado la forma de gestionar de Francisco Moreno como administrador único en cuestiones como pedir aumento del sueldo sin informar a la junta y hacer una fiesta a los trabajadores "despilfarrando" dinero público en lugar de negociar el convenio colectivo.

Vidina Espino ha acusado a Francisco Moreno de no respetar a la comisión de control de Radiotelevisión Canaria y ha añadido que ahora tiene la oportunidad de volver a empezar, por lo que le ha pedido que no desaproveche la oportunidad y se enmiende.

La diputada de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza, ha mostrado su apoyo a la laboral realizada por Francisco Moreno así como porque continúe al frente de Radiotelevisión Canarias.

El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz, que espera que se produzca un punto de inflexión en el funcionamiento de la Radiotelevisión Canaria, ha insistido en la necesidad de que "todos" los servicios informativos sean públicos, y ha reclamado la negociación del convenio colectivo de los trabajadores.

La diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández ha destacado el compromiso de Francisco Moreno "con esta tierra" y con un proyecto de una Canarias cohesionada territorialmente.

La diputada del grupo Popular Luz Reverón ha opinado que Francisco Moreno sabe mejor que nadie la situación de Radiotelevisión Canaria y le ha recriminado que en el tiempo que lleva como administrador único no se ha producido la transparencia deseada por el PP.

El diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) José Alberto Estébanez, ha considerado que se repite lo sucedido hace año y medio, cuando Francisco Moreno fue nombrado administrador único, y ha criticado que los grupos que apoyan al gobierno no han sabido o no han podido llegar a un acuerdo para formar la junta de control.

A juicio de José Alberto Estébanez el acuerdo no se produjo porque algunos estaban empeñados en controlar la junta de control, y ha añadido que de momento Francisco Moreno es el candidato del pacto de la flores y no del Parlamento, si, ha explicado, los grupos que apoyan al ejecutivo regional se empeñan en usar el modelo del rodillo.

La diputada del grupo Socialista Nayra Alemán ha abogado por una Radiotelevisión Canaria profesional y para ello ha afirmado que Francisco Moreno es el mejor candidato.