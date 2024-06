La exconsejera de Sanidad de Canarias: “En ningún momento el presidente Torres me sugirió ni tuvo interés alguno en ningún contrato”

Teresa Cruz Oval aterrizó en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en julio de 2019 y estuvo en el cargo apenas ocho meses. “Entré sin ruido, me hicieron mucho ruido y me fui sin ruido”, asegura. Fue cesada al poco de estallar la crisis por la COVID-19 por un cambio de estrategia, según la versión oficial, y este miércoles ha comparecido en el Senado en la Comisión de investigación sobre los contratos en pandemia. “En ningún momento el presidente Torres me pidió información de ningún contrato, ni me sugirió ni tuvo interés alguno en ningún contrato”, aseguró.

Durante su etapa como consejera se firmaron tres contratos sobre los que recordó que no hay ninguna irregularidad. “Ninguno de los tres contratos que tramité tuvo irregularidad ni interés alguno del presidente del Gobierno de Canarias”, insistió.

Los casos en los que sí se han detectado presuntas irregularidades ocurrieron tras su cese, por lo que el propio PSOE afeó este miércoles en el Senado que Cruz Oval fuera llamada a comparecer. “¿Qué hace usted aquí? se preguntó el senador socialista Alfonso Gil, que añadió: ”Se le ha traído para intentar horadar la gestión del PSOE, de Torres y del Gobierno de España porque si alguien ha seguido su trayectoria ve claramente donde ha estado usted y como salió“.

Cruz Oval respondió a las preguntas sobre su cese, sobre su etapa al frente a la Consejería y sobre el exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, que por la mañana se negó a declarar por su condición de investigado. “No quise tenerlo en mi grupo, quería un buen gestor, no un conseguidor”, dijo ante las preguntas sobre él, en las que hizo hincapié especialmente el PP.

“Quería una persona que gestionara bien la Sanidad canaria y eso no lo cumplía Domínguez porque en los primeros días pude hacer un diagnostico y se evidenciaba mucho mas de que no era un perfil que yo buscara en la consejería”, añadió la exconsejera, que apuntó que la directora que fue designada durante su etapa (Blanca Méndez) fue una propuesta suya que aceptó el presidente Torres pese a que había otros nombres sobre la mesa, entre ellos el de Domínguez.

La exconsejera fue crítica con la gestión que ya había tenido Conrado Domínguez en el primer mandato de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) donde también había sido director del Servicio Canario de Salud entre 2016 y 2019. “Quiero ser muy clara, en la legislatura 2015-2019 fui presidenta de la comisión de Sanidad en el Parlamento. Eso me dio un conocimiento sobre la gestión del director del SCS y no era una persona que yo considerara un buen gestor, pero no le correspondía a la consejera hacer nombramientos de ese órgano. No entraba en juego la valoración de la consejera”, apuntó.

Pocos días antes de su cese como consejera, Conrado Domínguez se incorporó al Comité de Gestión de Emergencias Sanitaria. Pese a que se presentó como “experto”, Cruz Oval remarcó en la comisión que a su juicio no lo era. Así mismo, la socialista incidió en que ese comité era “asesor” y no tenía competencias ejecutivas. Sí había al menos otros dos comités más: el Comité Ejecutivo Sanitario (que regula las situación de emergencia en Canarias) y el científico.

Así mismo, hizo hincapié en que cuando estuvo al frente de la Consejería se habilitó un teléfono y un correo para dar formalidad a las propuestas que llegaban ante la necesidad de material sanitario. Una vez que iban a ese correo gestionado por empleados públicos, se les solicitada ficha técnica que se remitía al Comité de Prevención y Salud y se remitía a la Dirección general de presupuestos y planificación. Sobre las presuntas irregularidades tras su marcha, remarcó que “el sistema estaba organizado para que estas cuestiones , si es que ocurrieron, no ocurrieran”.

Sobre su cese, indicó que el motivo oficial que se ha dado es que por el interés general era necesario hacer otra estrategia de la gestión del coronavirus, “la no oficial que me ha dado el presidente a mi vuelve a estar en el ámbito privado”, aclaró. Sí admitió que “duele” sobre todo “cuando te dejas hasta las pestañas en una situación durísima”. No obstante, incidió en que venía a la política a servir.

Cruz Oval subrayó que cuando llegó a la Consejería tenía una hoja de ruta trazada, que tenía claro que su intención no era “fortalecer a la privada mermando a la pública” e incidió en que los datos “están ahí”. En este sentido, recordó que el primer caso de coronavirus en España se detectó en La Gomera y que fue la primera comunidad autónoma en confinar un hotel. Pese a que recibió críticas como que iba a “hundir” la economía canaria, poco después se confió todo un país, “se reconoció el trabajo de Canarias y nunca el de la consejera”.