La exconsejera Teresa Cruz acusa a Román Rodríguez de “acoso y derribo” y él valora acciones judiciales

La exconsejera de Sanidad del Gobierno de Canarias Tresa Cruz Oval (PSOE) ha acusado este martes al líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez de haber tenido con ella una actitud de “acoso y derribo” cuando ambos formaban parte del Ejecutivo liderado por Ángel Víctor Torres, mientras que él valora emprender acciones jurídicas.

“Desde el minuto uno fui su obsesión”, dijo la exdirigente de Sanidad este martes en la Cadena Ser en unas declaraciones en las que el líder de Nueva Canarias no se reconoce. “Mis relaciones con Teresa Cruz Oval, durante los ocho meses transcurridos desde su toma de posesión y hasta su cese, se limitaron a las deliberaciones y debates en el marco del Consejo de Gobierno en mi condición de vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias en la X Legislatura”, ha expresado Rodríguez en una carta remitida a los medios de comunicación.

Cruz Oval aseguró en la radio que Rodríguez no le dio “tregua” y que compartir gobierno con él fue “una auténtica tortura”. Según defendió, el líder de NC, que en aquel momento era vicepresidente, le hizo sentir una “okupa en el Ejecutivo” y esa sensación “se convirtió en acoso y derribo”. También dijo que si esto hubiera ocurrido en el ámbito empresarial privado, esta actitud habría sido susceptible de ser denunciada.

Así mismo, expresó que Rodríguez vertía contra ella descalificaciones “desproporcionadas” y, afirmó que Rodríguez legó decir que el conjunto de la ciudadanía “aplaudía con las orejas” su cese.

Cabe recordar que Cruz Oval fue cesada al poco de estallar la pandemia de la COVID-19 y que en el programa Trópico Distópico se pronunció sobre su cuestionado nombramiento por el hecho de no ser sanitaria (es diplomada en Trabajo Social). “No me queda la menor duda de que (esa crítica) es porque soy mujer. Antes que yo estuvieron al frente de la Consejería de Sanidad siete hombres que no eran sanitarios y no hubo ningún problema”, destacó Cruz, quien aseguró entonces que le llamaba la atención que, en cambio, no sorprenda que Román Rodríguez, licenciado en Medicina, pueda asumir Hacienda o que Sebastián Franquis, que estudió relaciones laborales, lleve Obras Públicas.

Esa entrevista fue utilizada la pasada semana en el Senado por el PP para preguntar a Cruz Oval sobre si consideraba que su cese se debió a ser mujer. Entonces, la exconsejera dijo que no se refería a Torres, “el presidente no me cesó por ser mujer, le atribuyo ese hándicap a otros miembros del Pacto de las Flores”, apuntó.

“La valoración sobre su gestión en el Gobierno y la decisión de su cese correspondió al presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, con potestad exclusiva para efectuar los ceses y los nombramientos de su gabinete”, subrayó Rodríguez.

“Ante las aseveraciones que faltan a la verdad, acusaciones e insinuaciones vertidas por Cruz Oval, he tomado la decisión de valorar las posibles consecuencias jurídicas en la defensa de mis derechos.”, concluye el líder de NC en su comunicado.