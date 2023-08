El Gobierno de Canarias nombra otros 22 altos cargos

El Consejo del Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento de 22 nuevos altos cargos, con lo que logra completar el 75% de su estructura directiva.

En el primer Consejo de Gobierno celebrado el 17 de julio, el Ejecutivo autonómico designó un total de 53 viceconsejeros, directores generales y secretarios generales técnicos y a estos nombramientos se sumó el de otros 33 altos cargos en la reunión que tuvo lugar del 24 de julio.

Con los 22 puestos directivos más nombrados este martes prácticamente todos los departamentos tienen completo el grueso de su estructura orgánica. En especial, ya cuentan con altos cargos en todo su organigrama las consejerías de Educación y Sanidad, áreas que prestan servicios esenciales prioritarios y, por tanto, consideradas básicas por el Ejecutivo autonómico, añade la nota. Los 22 nombramientos aprobados hoy son los siguientes:

Pedro José Suárez López de Vergara, presidente Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Beatriz Calzada Ojeda, presidenta Autoridad Portuaria de Las Palmas; y José Ramón Barrera, Comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF).

En la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Sergio Fernando Alonso Rodríguez estará al frente del Instituto Canario de Estadística.

En la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Pedro Ángel Afonso Padrón dirigirá la Viceconsejería de Recuperación Económica de La Palma; Víctor Chinea Mendoza, la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento; Francisco José Ledesma de Taoro, la Dirección General de Justicia; David del Pino Franquet, la Dirección General de Seguridad; Pino de León Hernández, el Instituto Canario de Administración Pública; y Francisco Javier Rodríguez del Castillo, la Dirección General Función Pública

En la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Fernando Miñarro Mena controlará la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos;

En la Consejería de Política territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Montserrat Ortega Montesdeoca estará al frente de la Agencia Canaria del Medio Natural.

En la Consejería de Turismo y Empleo, Héctor Mateo Castañeyra dirigirá la Dirección General de Infraestructuras Turísticas.

En la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Jafeth Alonso Estupiñán estará al frente de la Dirección General de Universidades.

En la Consejería de Transición Ecológica y Energía, Alberto Hernández Suárez controlará la Dirección General de Energía,

En Sanidad, José Fernando Díaz-Flores Estévez encabezará la Dirección General de Salud Pública; Carlos Viera Rodríguez, la Dirección General de Relaciones Externas e Inspección; Lidia Mejías Suárez, será directora Área Salud Gran Canaria; Tomás Pérez González, director Área Fuerteventura; Roberto Gómez Pescoso, gerente Hospital de la Candelaria; Miguel Ángel Ponce González, Gerente Hospital Doctor Negrín.

En la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Janira Gutiérrez Peraza estará al frente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.