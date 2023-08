El Gobierno canario inicia los trámites para elaborar los presupuestos de 2024

El Gobierno de Canarias ha enviado a todas sus consejerías las directrices para elaborar el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024, con el fin de que pueda llegar al Parlamento regional el 31 de octubre, ha informado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.

El techo de gasto de la comunidad autónoma todavía no se ha fijado, pues el Ministerio de Hacienda todavía no ha informado de cuál se establecerá para el año que viene. La Unión Europea ha hablado de recuperar la regla de gasto para 2024, pero el Estado todavía no ha dicho nada al respecto, ha asegurado Cabello.

“Esperamos que el Gobierno lo aclare, la Unión Europea está informando con transparencia e información, pero los estados miembros no lo hacen con las comunidades autónomas”, ha añadido.

“Un retraso en la aprobación en techo del gasto y sus consecuencias sobre los presupuestos se traduce en incertidumbre en el gasto de las comunidades autónomas”, según Cabello. El Gobierno de Canarias se maneja en un entorno conservador, similar al del año pasado, ha señalado.