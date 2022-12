El Gobierno central concede 4,3 millones para tres proyectos comerciales en Santa Cruz de Tenerife, Gáldar y Adeje

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, ha formulado sendas propuestas de resolución provisional del procedimiento de concesión de las convocatorias de 2022 de la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y para el apoyo de mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización.

Entre las solicitudes incluidas como beneficiarias en la propuesta de resolución provisional de concesión figuran tres proyectos canarios, dos relativos a la línea de ayudas para mercados urbanos sostenibles, y uno para zonas de afluencia turística, para los que se ha concedido un importe conjunto total de unos 4,32 millones de euros.

Así, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha resultado beneficiario de una ayuda de 1.719.429,6 euros para el proyecto Actuaciones de impulso a la competitividad en el mercado de Nuestra Señora de África y su entorno, que se enmarca en el Plan Director de Comercio de la ciudad, elaborado con el fin de identificar actuaciones que contribuyesen a paliar el impacto de la crisis sanitaria y económica y acelerasen la modernización y transformación del tejido comercial del municipio.

Este proyecto, que se desarrollará dentro de la denominada Zona de Gran Afluencia Turística, en concreto en el mercado Nuestra Señora de África y en sus inmediaciones, pivota en torno a tres ejes de actuación: la sostenibilidad medioambiental, el acondicionamiento de los puntos de recogida de residuos generados por el mercado y la eliminación de tráfico rodado en el entorno del mercado, dando protagonismo al peatón.

Dentro de esta misma convocatoria ha resultado adjudicatario el Ayuntamiento de Gáldar (Gran Canaria) por su proyecto Transformación digital, mejora de equipamientos, eficiencia y competitividad del comercio de Gáldar, al que se ha concedido 836.284,8 euros y que se enmarca en el Plan Estratégico y Operativo del municipio 2018-2030.

Entre los siete retos recogidos en el plan, se encuentra la dinamización de la actividad comercial y empresarial, reto en el que se establecen los objetivos, líneas de actuación e indicadores de resultados, con acciones relacionadas con la profesionalización del proceso de venta mediante un programa formativo; embellecimiento del entorno urbano de la zona comercial por medio de la renovación estética y señalética del mercado municipal, y la instalación de nuevo mobiliario urbano que unifique la ZCA y ofrezca calidad al espacio, así como la implantación de un servicio público de red WIFI en la zona.

En la convocatoria de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas se ha concedido una ayuda de 1.764.000 euros al Ayuntamiento de Adeje (Tenerife) para el proyecto Adeje Phygital. Estrategia phygital 360º de Adeje' consistente en desarrollar una estrategia tecnológica que establezca un vínculo entre el mundo físico y el mundo digital para fortalecer y promover la Zona Comercial Abierta (ZCA) de Costa Adeje.

El propósito del proyecto es el de ofrecer al usuario una experiencia única: en el mundo físico, apoyándose en la tecnología para convertir a Costa Adeje en un centro comercial abierto interactivo que se comunica y retroalimenta con los visitantes, y en el mundo online mejorando la competitividad y eficacia digital in and out de los comercios.

Estas ayudas, que se financian íntegramente con los fondos de recuperación Next Generation-EU, forman parte del componente 13 de apoyo a la pyme y el componente 14, plan de competitividad y modernización del sector turístico que se desarrollan dentro el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.