Ángel Víctor Torres plantea un gobierno "alternativo" en Canarias que dé prioridad a la Sanidad, la Educación y las Políticas Sociales

El debate de la investidura del socialista Ángel Víctor Torres como próximo presidente de Canarias se celebrará los próximos 11 y 12 julio, ha anunciado este jueves el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos.



Matos ha hecho este anuncio tras reunirse durante la mañana con los portavoces de los grupos parlamentarios que han expresado su parecer tanto sobre la fecha como sobre su apoyo a la candidatura de Torres.



Los grupos Socialista, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG, que suman 37 votos, uno más de la mayoría absoluta, han anunciado su apoyo a la candidatura de Torres y siguen avanzando en cerrar el pacto para un gobierno de coalición.



Entre los partidos de la oposición no hay una postura común: CC-PNC esperará a conocer el discurso de investidura antes de decidir su voto, el PP ha anunciado que votará en contra y Ciudadanos quiere conocer el programa para optar por el no o la abstención, pues el voto favorable lo tiene descartado por la presencia de Podemos en el Ejecutivo.



El candidato a la presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha adelantado que el gobierno será paritario entre hombres y mujeres y que habrá algunos cargos intermedios de áreas técnicas que serán funcionarios o técnicos, independientemente de su filiación política.



Torres ha adelantado que el programa de gobierno no será "de continuidad", sino "alternativo", y dará prioridad a sanidad, educación y políticas sociales.



Ha hecho hincapié en que Canarias debe contar con los recursos "que merece" para responder a los desequilibrios sociales.



El candidato ha subrayado que los cuatro partidos que conformarán el gobierno han cedido en las negociaciones y ha mostrado su confianza en que la misma lealtad que él demostrará le será correspondida, en referencia al futuro consejero de Hacienda y líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez.



El principal partido de la oposición, Coalición Canaria, ha preferido no anunciar un voto negativo a la investidura de Ángel Víctor Torres y se ha reservado su decisión hasta conocer su discurso de investidura.



Su portavoz, José Miguel Barragán, admitió que lo natural será votar en contra, pero insistió en que por cortesía van a oír primero las propuestas del candidato.



Por el contrario, el portavoz del grupo Popular, Asier Antona, ha adelantado que sus once diputados votarán en contra de la investidura de Ángel Víctor Torres y ha anunciado que ejercerán una oposición responsable.



La representante de Ciudadanos, Vidina Espino, manifestó que su partido no apoyará a Ángel Víctor Torres como presidente, pero se decidirá por el voto negativo o la abstención una vez que exponga su programa.



Román Rodríguez, quien será previsiblemente el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno canario, ha explicado que habrá perfiles técnicos y "de la casa" en su consejería y ha asegurado que hay cohesión ideológica y confianza personal en el pacto de gobierno.



La portavoz de Sí Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, quien presumiblemente será la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad, ha subrayado que "la responsabilidad es importantísima" para su grupo parlamentario, dado que hay mucha gente en situación de pobreza y exclusión social.



Por eso, Sí Podemos buscará los perfiles más idóneos para los puestos intermedios de la Consejería, sean de su organización política o independientes.



El líder de ASG, Casimiro Curbelo, que no estará personalmente en el Gobierno pero sí designará al próximo consejero de Turismo, Industria y Comercio, ha dicho su intención es contar con perfiles técnicos y personas cualificadas para ese departamento, "independientes o no, porque da igual del partido que sean".