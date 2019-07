CC-PNC no decidirá voto en la investidura de Ángel Víctor Torres hasta el debate

El portavoz de CC-PNC en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán, anunció hoy que su grupo no decidirá el sentido del voto sobre la investidura del socialista Ángel Víctor Torres hasta haber escuchado el discurso en el que exponga su programa de gobierno.



"Como hemos gobernado, sabemos de la responsabilidad de no decir no a los gobiernos antes del discurso de investidura, así que mantenemos nuestra reserva hasta el día del acto de investidura. En ese momento valoraremos el sentido de nuestro voto", dijo Barragán tras reunirse con el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, en su ronda de consultas con los grupos políticos antes de proponer formalmente al candidato.



Barragán admitió que lo natural será votar en contra, pero insistió en que por cortesía van a oír primero su discurso de investidura antes de tomar una decisión.