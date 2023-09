“Si Feijóo fracasa, Sánchez estaría legitimado para proponer una ley de amnistía”, según el histórico dirigente socialista Jerónimo Saavedra

El exministro y expresidente del Gobierno de Canarias, el socialista Jerónimo Saavedra, ha manifestado que si Alberto Núñez Feijóo (PP) fracasa en su intento de ser investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) estaría legitimado a hacer una propuesta de ley de amnistía.

En una entrevista a Diario de Avisos este domingo, el también exsecretario general de los socialistas canarios ha considerado que en ese escenario Pedro Sánchez estaría en su derecho de anunciar una amnistía al procés en su turno de investidura, y ha añadido que si consigue definir el proyecto de investidura se podrá analizar, ver su contenido y entonces “sí, opinar”.

Jerónimo Saavedra hace esta apostilla porque durante la entrevista insiste en que hablar a priori de una ley de amnistía es una “clara precipitación”.

El exministro de Administraciones Públicas se muestra sorprendido de que se hable de la amnistía “con tanta precipitación”, pues, recuerda que, en todo caso, todavía es un proyecto del que solo se conoce el nombre, y le llama la atención que se hagan interpretaciones sin que exista, sin que se sepan sus términos ni su contenido.

En cuanto a la constitucionalidad o no de una ley de amnistía, el también exministro de Educación señala que eso es algo que abordan los expertos, y tras indicar que el poder legislativo puede sacar adelante una ley como esa, ha recordado que la ley está por encima de los jueces.

“Esto es así. Se suele olvidar que hay una división de poderes en la democracia. Pero debe hacerse con mucho cuidado, con mucha precisión”, apostilla Jerónimo Saavedra, quien añade que “no cabe una ley exprés, contrarreloj, sorteando las consultas y filtros debidos. Hay que aprender de lo ocurrido con leyes como la del sólo es sí”.

Jerónimo Saavedra también comenta que le sorprende la “frivolidad” de diputados y senadores que hablan de un asunto “de este calibre como si tal cosa, sin haber asistido a un curso de Derecho. Aprecio ese cierto fanatismo”.

Y si no sale la amnistía, “porque del referéndum sí que no cabe hablar ni se pude perder ni un minuto sobre el tema, no habría más opción que nuevas elecciones”, considera Jerónimo Saavedra, para quien tildar de golpista a José María Aznar al hablar de una “rebelión” le parece desproporcionado.

Ahora bien, Jerónimo Saavedra reconoce que no sabe muy bien lo que quiere decir José María Aznar con que hace falta una “rebelión”, por lo que pregunta “¿contra qué”, y a continuación dice que la lógica no rige las declaraciones políticas contemporáneas. “Es lo que hay. Conduce a enfrentamientos. Una batalla entre no progres y progres no es bueno”, concluye.