López Aguilar advierte de que el pacto migratorio “está en juego” si avanza la derecha y la ultraderecha

El número 13 en la lista del PSOE a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, ha advertido este miércoles de que el pacto migratorio y de asilo de la UE “está en juego” si la derecha y la ultraderecha “multiplican” sus escaños en la Eurocámara tras las elecciones del 9 de junio.

En declaraciones durante una visita a La Laguna acompañado del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y de la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Nira Fierro, López Aguilar ha valorado dicho pacto, que “por primera vez activa un mecanismo de solidaridad de distribución de personas rescatadas en la mar por toda la UE”.

Ha recalcado que el pacto migratorio y de asilo fue rubricado “con muchas dificultades” porque “a nadie se le escapa que es el asunto más divisivo y espinoso de la agenda europea”.

Sin embargo, “con un enorme esfuerzo hemos conseguido sacar adelante una responsabilidad compartida y una solidaridad obligatoria con las regiones en frontera, como es el caso de Canarias y de las islas Pelagias en Italia”.

Pero “todo eso está en juego si de los votos en las urnas se multiplican los escaños de la derecha o la extrema derecha”, lo cual, ha añadido, “no es inevitable. Podemos evitarlo votando con fuerza, -por- una Europa social, respetuosa de sus valores”.

El exministro de Justicia ha abundado en que “de eso van las elecciones” europeas del 9 de junio: “un aumento de la extrema derecha puede claramente revertir todo lo logrado, hacer una Europa frágil, inane, frente a la globalización, el hecho migratorio lo es; irrelevante frente al continente africano”.

López Aguilar ha señalado que Canarias, donde “se ha hecho un esfuerzo enorme de atención y acogida de menores migrantes no acompañados”, necesita también de la solidaridad de España, no solo de la UE, para una redistribución “equitativa” de los mismos.

“Y resulta que al Gobierno de Canarias se le ocurre que eso se puede resolver por decreto ley cuando no se puede. Ningún decreto puede afectar a derechos fundamentales y los de los menores lo son”, ha argumentado.

El eurodiputado socialista ha recalcado que ese mecanismo “se tiene que hacer por ley, modificar una ley orgánica, la de Extranjería, y el esfuerzo lo está liderando el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres”.

Sin embargo, “se encuentra con la dificultad de los gobiernos del PP, y eso es lo que está en juego el 9 de junio: frenar esa derecha connivente y cómplice con la extrema derecha, que estigmatiza, establece categorías de personas y señala como chivos expiatorios a migrantes y menores acompañados, que no son una amenaza, son seres humanos que requieren atención digna”.

Ha abundado en que el artículo 35 de ley de Extranjería solo puede ser reformado por ley, y para ello se necesitan los votos del PP, “no porque numérica o aritméticamente sean imprescindibles, sino porque si no, no tiene ningún sentido que las comunidades gobernadas por PP y Vox se sientan exentas de la solidaridad que deben a Canarias a través de los menores no acompañados” que tiene a su cargo.