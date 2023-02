López Aguilar, sobre la cumbre hispano-marroquí: “Ha servido para que Canarias se sienta más segura”

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha valorado este viernes la reunión de alto nivel (RAN) entre los Gobiernos de España y Marruecos, porque cree que necesaria y que “ha sentado las bases para que Canarias pueda sentirse mejor y más segura”.

En declaraciones a los periodistas, López Aguilar ha considerado que el presidente Pedro Sánchez “ha hecho lo que había que hacer” y que esta reunión facilitará la visita a Marruecos anunciada por el titular del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, junto a una amplia delegación comercial de las islas. Dicha visita se producirá entre los días 16 y 21 de este mes.

El encuentro de alto nivel celebrado este jueves “es un paso necesario en la buen dirección, no nos podemos permitir no tener diálogo y cooperación con un vecino inexorable que no se va a mudar a ninguna parte”, ha destacado López Aguilar.

El eurodiputado ha sostenido que “sirve al interés nacional de España el Gobierno que comprende que con el vecino hay que hablar trabajosamente y superando las muchas diferencias que median entre nuestros sistemas y nuestras culturas”, y además ha dicho que hay que hacerlo “desde el respeto mutuo” para preservar “el interés nacional de España y la seguridad de España”, ha insistido.

Según López Aguilar, se debe medir el lenguaje “a la hora de referirse al vecino y no utilizar uno ofensivo, algo sencillo de entender salvo que se quiera perjudicar el interés de España”.

En cuanto a la visita que ha programado Torres a Marruecos, ha comentado que los presidentes de Canarias han viajado tradicionalmente a Marruecos con comitivas empresariales y comerciales, pero ello no era posible de un tiempo a esta parte porque las relaciones con el Reino de Marruecos se habían deteriorado.

Por ello, restablecerlas es la “dirección correcta” y va a permitir viajar a Marruecos a Torres en un clima de seguridad jurídica y en una atmósfera de entendimiento para que sea fructífera a los intereses de Canarias.

López Aguilar ha hecho estas declaraciones con motivo de su intervención en la presentación de la exposición de la Fundación Juan Negrín sobre la biblioteca personal del último presidente de Gobierno de la República.