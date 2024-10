Marta Gómez, exdiputada de Vox en Canarias: “El partido pide cosas que no se pueden llevar a cabo, atentando contra los Derechos Humanos”

Marta Gómez concurrió en las elecciones de mayo de 2023 con Vox al Parlamento de Canarias por la circunscripción autonómica, pero anunció hace unos días que abandonaba el grupo parlamentario. Deja el partido y seguirá como diputada no adscrita y afirma que la gota que colmó el vaso es el posicionamiento que este partido ha tomado respecto al tema de las migraciones. “Piden cosas que realmente no pueden pedir porque jurídicamente no se pueden llevar a cabo. O sea, atentando contra los derechos humanos” y pone el ejemplo de que Vox propusiera que Santa Cruz de Tenerife se declare ciudad “libre de inmigración ilegal” o que se diga que hay que devolver a las personas migrantes a su lugar de origen aunque no se sepa qué lugar es. “El partido se preocupa exclusivamente del tema migratorio y se olvida de los grandes problemas que tiene Canarias”, lamenta Gómez, que pide “menos ir a la iglesia a rezar, y más calidad humana”.

La diputada relata haber sufrido maltrato psicológico por parte del partido, que había “oscurantismo” y no se le comunicaba nada. Además tacha a Vox de ser un partido priamidal. “Nos debemos a una disciplina de voto a nivel nacional y en ningún momento nos podemos salir de ahí. Y entonces llega un momento en que tienes una lucha interna entre lo que es el ideario de un partido que tú representas y tus principios como persona”.

Asegura que entró en la formación porque era un partido que “ponía en el centro a las familias y a las personas”, pero ahora insiste: “Siento vergüenza por haber representado en algún momento unas siglas que han perdido el norte”. Reprocha que se relacione inmigración con criminalidad o que se digan desde el partido cuestiones como que es culpa de la inmigración las listas de espera sanitarias o de dependencia.

¿Cuál fue el detonante que le hizo tomar la decisión de dejar Vox?

A ver, esto no es una decisión que haya tomado a la ligera. Eso lo quiero dejar muy claro. Esto viene ya casi desde sus orígenes, desde el comienzo del grupo, pero me quiero centrar en el en lo que es la gota que colma el vaso. Lo que desencadena finalmente que dé paso es el posicionamiento que ha tomado Vox, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y municipal con el tema migratorio. Se están intentando aplicar políticas a nivel nacional en la autonomía y en unos municipios, primero que no tenemos competencias para ello, y segundo, olvidándonos del problema que realmente hay aquí en Canarias. Mientras que no entendamos que cada comunidad como provincia tiene su problemática, tenemos un grave problema.

Siento vergüenza por haber representado en algún momento unas siglas que han perdido el norte

Canarias ahora mismo con el tema migratorio, no podemos estar tomando iniciativas del calado de “no me siento en la reunión con los presidentes para dar una posible solución en materia migratoria” o “se hace lo que yo digo o rompo los pacto con los gobiernos donde nosotros estamos cogobernando”, como así ha sucedido. No se puede permitir que se lleve a los municipios iniciativas del caldo que se ha llevado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz el pasado viernes, donde se pidió entre otras lindezas, primero, que Santa Cruz sea considerada una una ciudad libre de migración ilegal y el otro concepto es que todos aquellos inmigrantes que entren de manera ilegal lo que se debe hacer es mandarlos a su lugar de origen y si no sabemos de dónde es, pues hay que coger y montarlos en un avión. Creo que el alcalde de Santa Cruz lo dejó muy claro porque además fui al pleno, quería escuchar desde fuera ya del partido esa moción y solo puedo decir una cosa: que sentí vergüenza.

¿Sintió vergüenza de Vox, dice?

Sí, vergüenza por haber representado en algún momento unas siglas que han perdido el norte. Piden cosas que realmente no pueden pedir porque jurídicamente no se pueden llevar a cabo. O sea estamos atentando contra los derechos humanos.

El partido se preocupa exclusivamente del tema migratorio y se olvida de los grandes problemas que tiene Canarias

Cuando usted entró en Vox ya se conocía cuál era su ideario, entonces ¿qué ha pasado? ¿se ha ido endureciendo más el discurso?

Yo me enorgullezco de haber representado al Vox de cuando yo me afilié, pero ese no tiene nada que ver con el Vox de ahora, con las iniciativas que se están llevando a cabo en este último año y medio, donde hay un partido que se preocupa única y exclusivamente del tema migratorio y se olvida de los grandes problemas que también tiene Canarias. No digo que la inmigración no sea un problema, que lo es, es un drama humanitario y tenemos que ver lo que ha pasado en El Hierro este fin de semana.

Esto es un partido que es piramidal. Nos debemos a una disciplina de voto a nivel nacional y en ningún momento nos podemos salir de ahí

Cuando han ocurrido hechos como este, con una tragedia como puede ser la de El Hierro, ¿tenías algún mandato de Vox de posicionarse de alguna manera?

Esto es un partido que es piramidal, de una pirámide hacia arriba. Nos debemos a una disciplina de voto a nivel nacional y en ningún momento nos podemos salir de ahí. Y entonces llega un momento en que tienes una lucha interna entre lo que es el ideario de un partido que tú representas y tus principios como persona.

Menos ir a la iglesia a rezar, y más calidad humana, es lo único que pido

En unas declaraciones recientes censurabas el hecho de que Vox esté todo el tiempo vinculando inmigración con delincuencia, con criminalidad.

Sí, totalmente. Ya no solamente la criminalidad, es que vamos a ver, que se diga que las listas de espera están ocasionadas porque hay una gran afluencia de migración y hay que atenderles. A esos señores se les olvida que en el anterior Gobierno las listas de espera descomunales ya existían. O que se diga que la lista de espera en Dependencia es también ocasionada por la gran inmigración que hay... La señora Candelaria Delgado, nuestra consejera de Derechos Sociales, tiene un papelón que, de verdad, yo no quisiera estar en su pellejo, de verdad. Estamos hablando de personas. Me da igual que tengan cuatro años, que tengan dieciocho, veinticinco, me da igual. Estamos hablando de personas y gente que está perdiendo la vida en el mar. Entonces, menos ir a la iglesia a rezar, y más calidad humana, es lo único que pido.

Se olvidan de que la política municipal no tiene nada que ver con la nacional y que la autonómica tampoco tiene nada que ver con la nacional

¿Cómo se decide en Vox qué llevar a pleno? He visto que solo se llevaba al Parlamento de Canarias iniciativas relacionadas con la migración o temas de enfoque nacional como la amnistía. ¿Cómo funcionaba? ¿Quién decidía qué se llevaba a pleno? ¿tú podías tener iniciativas?

Bueno, pues estas son iniciativas que vienen bajo el mandato de lo que es Vox a nivel nacional. Entonces, hay una cosa que está clara: Vox a nivel nacional ha perdido muchísima fuerza, porque pasó de 52 diputados a 33 y, por lo tanto, la visibilidad es cada vez menor. Ahora, con la gran patochada que han prometido salirse de los gobiernos en los que cogobernaban, todavía tienen menos visibilidad. Y lo que quieren es que en los parlamentos autonómicos y en los municipios el mensaje siga prevaleciendo, pero se olvidan de que la política municipal no tiene nada que ver con la nacional y que la autonómica tampoco tiene nada que ver con la nacional.

Vox dice que ser gitano no es causa de vulnerabilidad, y se les ha olvidado que es un pueblo que ha sido y actualmente sigue siendo perseguido

Entonces, ¿te costaba llevar iniciativas propias al Parlamento de Canarias?

He intentado que se me registrara una iniciativa, simplemente era una comparecencia en comisión de un representante del pueblo gitano. Y me mandaron un mensaje de lo que era el posicionamiento de Vox en el Congreso, o sea, en el congreso, donde dicen que el pueblo gitano, por el mero hecho de ser gitano, pues, que no era ninguna causa de una vulnerabilidad, y se les ha olvidado que el pueblo gitano es un pueblo que ha sido y actualmente sigue siendo perseguido.

¿No te dejaron registrarla?

Era una comparecencia y me dicen que se podría hacer en un futuro pero cuando dejasen de llegar montones de inmigrantes y la pregunta es ¿cuándo van a dejar de llegar? ¿qué hacemos mientras tanto como oposición? ¿no hacemos nada?

Entonces todo lo relacionaban a lo mismo, a las migraciones constantemente y ¿no se podía avanzar en otros temas?.

Tal cual, entonces pues bueno yo creo que puedo seguir trabajando, sí que puedo ahora (como no adscrita) presentar las iniciativas que yo quiera y exponerlas en pleno no va a ser con tanta visibilidad pero voy a seguir trabajando porque puedo estar en una comisión que es la de Educación porque creo que la base de la cultura y de la democracia radica ahí, en la educación, la base de una sociedad fuerte radica ahí y voy a seguir yendo de oyente a las comisiones de Sanidad y Derechos Sociales y Discapacidad porque no quiero descolgarme de las iniciativas que se están llevando a cabo por parte del gobierno y de los grupos de la oposición para yo seguir aportando.

Yo sé que a ellos les duele porque querían haberme echado ellos

¿Qué respuesta has recibido por parte de Vox? He visto unas declaraciones de Nicasio Galván en las que te acusaba de traición.

Bueno, a lo mejor para ellos es una traición pero ¿sabes una cosa? me estaba traicionando a mí misma y antes de saltarme la disciplina de voto y que supusiese una expulsión probablemente del grupo que es lo que estaba buscando he preferido marcharme yo por mi propio pie. Yo sé que a ellos les duele porque querían haberme echado ellos, pero no, me marcho yo. Me marcho con mi acta porque es la única manera que tengo de seguir trabajando porque yo sí que creo que la política es una buena herramienta para hacer políticas sociales, yo sí que lo creo.

Pero oyéndote hablar… ¿Cómo es posible que te presentaras por Vox?, ¿te ha decepcionado entonces?

Totalmente. Porque cuando te venden que las políticas del partido tenían que ser poner en el centro a las familias, a la persona y ves que al final ni las familias ni las personas están por delante porque pones por delante los intereses de un partido a nivel nacional, obviamente me decepciona, lo tengo clarísimo. Te lo he dicho antes, me avergüenzo de haber representado las siglas de Vox.

Sí que les tengo que agradecer que me hayan permitido estas siglas estar trabajando en políticas que pueden beneficiar a Canarias y, de hecho, todas las iniciativas que he presentado en el pleno a nivel de proposiciones no de ley han sido aprobadas y han sido pensando siempre en el ciudadano, en la población con alzheimer, en los niños con autismo... intentando bueno dar voz a personas que están pasándolo mal. Yo sí que he llevado a cabo esas iniciativas, pero ahora mismo pues tal y como están con el tema de la inmigración, yo ahí no me podía meter.

Se han marchado ocho concejales de Vox en Canarias

¿Te consta si hay malestar con otros miembros del partido?

Sí, me consta y, de hecho, no soy la primera que me he marchado. Anteriormente, se han marchado ocho concejales, lo que pasa es que no sé de qué manera han podido ocultar esa información pero dos concejales de Tenerife y seis de Gran Canaria se han marchado. Aquí en Santa Cruz se marchó el número tres, en La Laguna, el número dos y en Las Palmas se han ido pues de Ingenio, de Agüimes…

¿Se ha desmembrado Vox por su empeño en no apostar por los parlamentos y municipios y hacer una política muy centrista basada solo en lo nacional y no en las particularidades de cada lugar?

Sí, ese es un grave problema y luego además cómo tratan a las personas. Ellos nos dicen que estamos gracias a Vox pero también tienen que entender que debajo de las siglas hay un equipo humano. Es una relación bilateral.

El clima laboral por el que yo he pasado ha sido de oscurantismo puro y duro

¿Entonces el clima laboral en sí no era bueno?

Bueno pues mira, el clima laboral por el que yo he pasado ha sido de oscurantismo puro y duro. Te voy a decir que en el mes de mayo vino Jorge Buxadé al Parlamento de Canarias y yo me enteré por casualidad, me enteré por la calle. Lo sabía todo el grupo menos yo y en el mes de agosto que vinieron dos diputados nacionales para el tema migratorio me enteré por las redes sociales cuando vi las fotografías.

¿No había comunicación?

No, a mí no me comunicaban. De hecho, me consta (lo que pasa que no quiero decir los nombres porque sé que sería ponerles a los pies de los caballos y ante todo quiero proteger a esas personas que también sé que lo están pasando mal) cómo han recibido llamadas telefónicas pidiendo por favor no tener contacto conmigo, que no me pasaran ningún tipo de información e intentar tenerme aislada.

¿Sospechabas entonces que te podían echar en cualquier momento?

Sí, de hecho sé que me he adelantado.

Yo era la piedra en el zapato que les estaba estorbando

¿Y ese hostigamiento hacia ti, por qué? ¿por decir lo que pensabas?

No… Nicasio Galván ha hecho unas declaraciones diciendo que lo que tengo que hacer es dejar el acta para que entre el siguiente en la lista. Bueno, pues habría que preguntarse quién es el siguiente en la lista y el siguiente en la lista es el diputado nacional por Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida y claro ¿quién va de número dos en la lista del Congreso? el hermano de Nicasio Galván. Es decir, yo era la piedra en el zapato que les estaba estorbando. Si yo me marcho, ya controlan ellos todo: controlan el Ayuntamiento de Las Palmas, el de Santa Cruz, controlan el Parlamento y el Congreso.

He recibido maltrato psicológico

Otra cosa llamativa es que todo está controlado por hombres en Vox…¿Pocas mujeres dentro de Vox tienen voz y voto?

Solamente Paula Jover, pero bueno, casi prefiero no hablar porque ella es copartícipe del maltrato psicológico que yo he recibido.

Durante todo este tiempo te han tratado mal entonces…

Estaba totalmente apartada y no es algo que yo me invente. Me veían en el Parlamento, compañeros me decían qué tal estaba y cómo me encontraba. Se pasa mal. Se veía, es algo que me ha afectado a nivel personal, a nivel familiar estaba repercutiéndome porque reaccionas con mal cuerpo, además en tensión porque intentas estar con una sonrisa para que no vean que te duele lo que está pasando mientras te siguen apuñalando por la espalda. Y eres consciente pero no quieres demostrar que lo sabes pero llegas a tu casa que es tu territorio y es donde tu familia sabe lo que hay y tengo unos amigos que son pues como parte de mi familia. Entonces, cuando ya me han visto mal me han dicho: Marta, tú no puedes continuar así porque al final tu salud es por lo que debes mirar para tirar adelante.

Por último me gustaría preguntarte por la financiación del partido. ¿Cómo valora que Vox subvencionara una subida de salarios y gastos en la fundación de Abascal en 2023 mientras pedía créditos bancarios? ¿Sobre ello nos puedes hacer una valoración?

Pues mira de ese tema casi prefiero no hablar porque no tengo conocimiento y si no tengo conocimiento de las cuentas a nivel autonómico, imagínate a nivel nacional. En ningún momento he formado parte de las cuentas bancarias, en ningún momento he tenido acceso, cada vez que tenía que pedir un extracto me costaba dios y ayuda. Y no me puedo posicionar de algo de lo que no tengo conocimiento porque no me lo han querido comunicar. Sí te voy a decir una cosa, no me lo han querido comunicar siendo la secretaria general del grupo parlamentario.