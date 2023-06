NC explora reeditar su pacto de 2019 con CC para concurrir juntos a las generales

Nueva Canarias (NC), que concurrirá a las próximas elecciones generales sin su presidente, Román Rodríguez, como candidato, está explorando como primera opción la posibilidad de reeditar del pacto que firmó en 2019 con Coalición Canaria para volver a concurrir con este partido al Congreso de los Diputados.

Si esa posibilidad no fructificara, NC no descarta explorar otras alianzas “con formaciones de izquierdas” o, finalmente, acudir en solitario a la próxima cita con las urnas con unos candidatos que prevé dar a conocer el próximo lunes, tal y como ha avanzado Rodríguez en una rueda de prensa.

La ejecutiva nacional de NC respaldó este miércoles esta hoja de ruta de cara al 23J y también la decisión de Román Rodríguez, que no ha logrado revalidar su escaño en el Parlamento canario en las recientes elecciones regionales, de ejercer en adelante como presidente de la formación “con dedicación completa”, lo que, según ha subrayado, “se va a notar”.

“Vamos a adoptar el modelo del PNV, con una dirección potenciada para hablar de estructura, gestión interna, estudios y formación y yo estaré en primera línea, no habrá asunto que afecte a Canarias donde no estemos haciendo propuestas y construyendo espacios para seguir avanzando”, ha dicho Rodríguez, quien ha recalcado que el 28M su partido no sólo mantuvo sus cinco diputados regionales, sino que pasó de 128 a 175 ediles, mientras que el PSOE perdió dos parlamentarios y Podemos 4, lo que supone su desaparición del hemiciclo.

Román Rodríguez ha admitido que su partido no supo prever el incremento de los apoyos que ha recibido Vox en los últimos comicios regionales y locales y ha advertido de que un pacto PP-Vox a nivel nacional significaría una “involución en derechos y en el Estado autonómico.

Por ello, ha garantizado que NC aspirará a estar representada la próxima legislatura en el Congreso de los Diputados “para defender a Canarias y sus singularidades” estatutarias, fiscales y la posición de esta región en el nuevo marco de financiación autonómica.

Román Rodríguez no ha querido desvelar con qué formaciones, además de CC, está hablando NC para ir al Congreso de los Diputados, ni las fuerzas de izquierdas que tanteará como segunda opción, si no logra integrarse en una plataforma nacionalista.

Sobre la conformación del nuevo Gobierno de Canarias, que perfilan CC y el PP, Román Rodríguez ha manifestado su alegría por que ninguna de estas dos formaciones vayan a contar para ello con Vox, lo que espera que se replique en los ámbitos insulares y municipales porque “los procesos homogeneizadores” que, a su juicio, defiende el partido de Abascal “perjudican a Canarias”.

“Tenemos que combatir las ideas de la ultraderecha y defendernos de la intolerancia, ignorarlas no es bueno, les hace más grandes”, ha considerado Román Rodríguez, quien ha estimado que los más de 8.000 votos que perdió su partido el 28M fueron a parar a “su amigo Ángel Víctor Torres”, presidente del Gobierno canario en funciones y secretario general del PSOE.

NC, que celebró otra ejecutiva este miércoles, hizo hincapié en el balance de los resultados de las elecciones autonómicas y locales del pasado domingo. El presidente ha incidido en la teoría del “error de cálculo” sobre la incidencia de la política nacional de bloques en el territorio canario, pero también destacó que la formación canarista ha incrementado su número de concejales y de representantes institucionales, en especial en la isla de Gran Canaria, donde además de volver a ser la fuerza más votada en el Cabildo ha ganado en nueve de los 21 municipios de la Isla.