Nueva Canarias intentará recuperar el mismo nombre o pondrá algún añadido a sus siglas

El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, ha manifestado este jueves que estudian las acciones a llevar a cabo tras la sentencia que ha dejado a su formación fuera del registro de partidos y que intentarán recuperar el mismo nombre o registrar otro conservando el actual con algún añadido.

Claves de la sentencia: la Audiencia Nacional entiende que Nueva Canarias no tiene actividad como partido político desde 201

Ramírez ha garantizado la estabilidad y “vigencia” de la coalición con la que concurrió su partido a las elecciones locales pasadas, al señalar que no está afectada por la exclusión de su formación del registro de partidos políticos. En declaraciones a los periodistas, ha explicado que el régimen jurídico que regula la coalición es diferente al del partido, por lo que la representación en los ayuntamientos y cabildos de NC-Frente Amplio no tiene problemas para concluir el mandato y para presentarse de nuevo a las próximas elecciones como es la intención.

Ramírez ha señalado que NC seguirá en el panorama político y, “sea por una vía u otra, el partido concurrirá a las próximas elecciones y espera revalidar el actual gobierno de coalición en la comunidad autónoma”, y si es preciso introducirán algún añadido al nombre de su formación política para poderlo inscribir de nuevo en el registro nacional.

Según recoge Efe, se va a estudiar si se han cumplido con las formalidades y si se va a interponer alguna acción por tratarse de Derechos Fundamentales para recuperar el mismo nombre, y, en caso de no ser posible, se registrará otro partido con el nombre de NC y algún añadido.

Ha insistido en que NC se personará en el expediente administrativo y judicial que determinó la exclusión del registro por no adaptar sus estatutos como exigía la ley, a través de una sentencia de junio de 2021 del Juzgado Central de los Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional. Este jueves, el presidente de la formación, Román Rodríguez, se manifestaba en los mismos términos y ha asegurado que que la organización que representa aún no dispone de toda la información de por qué fue excluida del registro de partidos políticos. “Nos estamos personando en el expediente administrativo y en el expediente judicial para hacernos con toda la información porque por las razones que sean, que no prejuzgamos, yo no las prejuzgo, no disponemos de información”, ha asegurado a los medios de comunicación este miércoles

NC entrega las cuentas de 2018 a 2020

Ha explicado que deben conocer también si se ha producido un problema jurídico de indefensión, aunque ha dicho que aún no quieren adelantar nada sobre las acciones legales que emprenderán hasta conocer lo que ocurrió con las notificaciones remitidas, que también pudieron llegar y la persona que las recibió no lo comunicara por no considerarlo importante.

En relación a las cuentas anuales de NC, ha informado de que se han presentado este jueves en el Tribunal de Cuentas las pendientes de 2018, 2019 y 2020, y, como ya adelantó esta semana, las de 2021 se están terminando de actualizar para su presentación.

Ramírez ha reiterado que casi todos los partidos tienen problemas administrativos y ha señalado que NC mantiene una relación fluida con el Tribunal de Cuentas y las cuentas de las últimas elecciones, tanto las europeas, como las nacionales, autonómicas y locales, están presentadas y aceptadas, y por ello recibe las subvenciones destinadas a los partidos políticos.

Ha insistido en que NC se ha enterado de la sentencia de la Audiencia Nacional un año después de publicarse y que su partido presentó en enero de 2018, aún en plazo, sus estatutos actualizados tras celebrar su IV Congreso, pero que, al parecer, se les requirió una pequeña corrección que debían cumplimentar en seis meses, pero esa comunicación no llegó al partido y por ello se abrió el expediente para su extinción.

Una formación que no es ilegal

En cualquier caso, Ramírez ha afirmado que van a resolver el problema surgido y ha insistido en que la estabilidad de todos los grupos que representan NC Frente Amplio está garantizara y concurrirán a las próximas elecciones de 2023. De hecho, expertos consultados por este periódico han coincidido en que aunque ahora no podía presentarse a las elecciones, sí que tendría tiempo para enmendar esta situación próximamente. Podrá, o demostrar que hubo ese fallo en la notificación y que el proceso está viciado o registrar de nuevo el partido, podría hacerlo con el mismo nombre incluso.

El Ministerio de Interior, pese a que retiró a Nueva Canarias del registro de partidos políticos ha continuado concediendo la subvención que le corresponde por tener representación en el Congreso de Los Diputados. En abril de 2022 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las últimas cantidades abonadas a cada una de las formaciones políticas según su número de diputados y diputadas y conforme a la ley de partidos. Así, en el primer trimestre de este año, NC percibió 21.646,62 euros.