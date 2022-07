Román Rodríguez, sobre la exclusión de Nueva Canarias en el registro de partidos: “No disponemos de toda la información”

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha asegurado que la organización que representa aún no dispone de toda la información de por qué fue excluida del registro de partidos políticos. “Nos estamos personando en el expediente administrativo y en el expediente judicial para hacernos con toda la información porque por las razones que sean, que no prejuzgamos, yo no las prejuzgo, no disponemos de información”, ha asegurado a los medios de comunicación este miércoles. Según la sentencia, el motivo por el que se concluye la “extinción” de esta formación es que sus estatutos no se adaptan a la Ley de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, que establecía un plazo de tres años para hacerlo.

Rodríguez ha insistido en que esta situación no afecta a los representantes de Nueva Canarias en cabildos, Parlamento y ayuntamientos, por lo que “no interfiere en la acción institucional de los que representamos a la ciudadanía”. “Yo lo que digo con claridad absoluta es que lo que tenemos es un problema administrativo en relación al registro de partidos entre Nueva Canarias”, ha remarcado.

Una vez que Nueva Canarias disponga de toda la información, “la analizaremos con rigor, nos asesoraremos con la gente que más entiende y superaremos con seguridad absoluta este momento”, destacó. “A partir de ahí será la propia organización la que también tendrá que debatir ese tema, pero eso es un asunto de la organización , aquí el resto de los partidos que se ocupen de sus cosas porque algunos tienen una historia como para avergonzarse y nos hemos mantenido muy al margen”, añadió.

Rodríguez insistió en que ahora “toca investigar todo, hacernos con toda la información, y cuando la tengamos el secretario de organización volverá a comparecer”. Después, la formación tendrá internamente “los debates pertinentes”.

La situación del grupo parlamentario Nueva Canarias será analizada este jueves en la Mesa de la Cámara Regional. Este asunto ha sido admitido en el orden del día después de que la diputada Sandra Hormiga (que dejó esta formación el año pasado y se encuentra actualmente como diputada no adscrita) registrara este martes una petición de aclaración de la situación en la que se encuentra este grupo, después de la sentencia firme que concluye la extinción de NC como partido. Fuentes del Parlamento han señalado que el grupo popular también ha presentado un escrito. Se prevé que la Cámara requiera al grupo parlamentario NC que les remita la información y las certificaciones, dar un plazo de alegaciones para que los servicios jurídicos valoren esta situación. También se valora tomar alguna medida cautelar.