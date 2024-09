Generalitat i Ajuntament d'Ontinyent fan seguiment dels treballs previs al desdoblament de la CV-81

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori col·labora amb l'Ajuntament d'Ontinyent per a millorar diverses infraestructures de la població, entre elles el desdoblament de la CV-81 al seu pas per la ronda nord de la ciutat, i per a realitzar una millor gestió en la prevenció d'incendis forestals. Tal com ha explicat el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, “després d'aquesta trobada amb l'alcalde, Jorge Rodríguez, es prioritzaran algunes actuacions que afecten el municipi, per la qual cosa és fonamental mantindre aquest canal de col·laboració institucional per a fer un seguiment estret”.

Respecte a l'ampliació de la CV-81, el conseller ha destacat la importància de desenvolupar-la i ha proposat “redactar el projecte de construcció de millora de l'accés i duplicació fins a la rotonda de l'hospital”. L'objectiu és actualitzar-lo a la normativa vigent, així com incloure mesures correctores de l'impacte acústic necessàries. Martínez Mus ha recordat que el desdoblament de la via suposarà “una millora per al municipi, però també per a l'accés a l'hospital”. Així mateix, durant la reunió s'ha abordat la necessitat de millorar l'antiga CV-650 per a garantir la seguretat en la intersecció existent d'accés a una zona industrial amb molta circulació de vehicles.

L’alcalde Jorge Rodríguez i el regidor de Territori, Óscar Borrell, qui també acudia a la reunió, coincidien en destacar “el bon ambient de treball amb la Conselleria, i la importància dels avanços en l’ampliació i millora de la CV-81 al seu pas per Ontinyent, que permetrà un accés més còmode no sols al centre urbà sinó també al Nou Hospital i al Poliesportiu”. L’actuació prevista també suposarà la col·locació de pantalles que permeten mitigar el soroll de la carretera al col·legi Carmelo Ripoll.

En matèria de prevenció d'incendis forestals, a la reunió s'ha tractat la inversió de quasi 30.000 euros del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, així com la consolidació de l'Oficina Comarcal de Medi Ambient d'Ontinyent.

A la reunió han assistit, a més de l'alcalde, el regidor de Territori i el conseller, el secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori, Raúl Mèrida; el secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport, Javier Sendra; la directora general d'Infraestructures i Projectes Urbans, María José Martínez Ruzafa, i la directora general de Prevenció d'Incendis, Rosa Mª Tourís, així com diversos tècnics d’ambdues administracions.