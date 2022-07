El Parlamento decide este jueves qué hacer con el grupo Nueva Canarias tras su “extinción” como partido

La situación del grupo parlamentario Nueva Canarias será analizada este jueves en la Mesa de la Cámara Regional. Este asunto ha sido admitido en el orden del día después de que la diputada Sandra Hormiga (que dejó esta formación el año pasado y se encuentra actualmente como diputada no adscrita) registrara este martes una petición de aclaración de la situación en la que se encuentra este grupo, después de la sentencia firme que concluye la extinción de NC como partido. Fuentes del Parlamento han señalado que el grupo popular también ha presentado un escrito.

Nueva Canarias no es un partido ilegal, pero no podría presentarse ahora a las elecciones porque "no existe"

Los juristas consultados por este periódico consideran que la sentencia no supone la ilegalización de Nueva Canarias, pero sí determina que no existe actualmente como partido, por lo que no podría presentarse a unas elecciones. No obstante, los cargos electos sí pueden seguir actuando con normalidad ya que son personas físicas, que representan a la ciudadanía y no al partido político. Pero. ¿deben pasar a tener la consideración de no adscritos?

Esta cuestión se abordarán este jueves en la mesa del Parlamento. Pasar a tener la consideración de diputado o diputada no adscrito no implicaría transfuguismo ya que el partido político por el que se presentaron a las elecciones quedó disuelto (que no ilegalizado, como insisten los expertos en derecho consultados por este periódico). Según recuerda el propio Parlamento en su página web diputado no adscrito es “aquel que abandona el grupo parlamentario al que pertenecía o el que es expulsado de este. No pasan al Grupo Mixto, y solo pueden ejercitar los derechos propios de los diputados individualmente considerados”.

Actualmente, Nueva Canarias recibe una asignación como el resto de grupos por su representación en el Parlamento. En su caso, con cuatro diputados, recibe 357.600,00 euros anuales, según la página web de la cámara regional. Desde que la sentencia de la Audiencia Nacional fuera considerada firme (en julio del pasado año) ha seguido percibiendo también la subvención del Congreso de los diputados. De hecho, según el Boletín Oficial del Estado, en abril de 2022, se concedió a Nueva Canarias una subvención de 21.646 euros por su representación en esta cámara.

La cantidad que percibe NC en el Parlamento hasta ahora es la misma que percibe el grupo Sí Podemos. Con tres representantes, Agrupación Socialista Gomera percibe 336.600. El grupo mixto, con dos representantes (el diputado de Ciudadanos y la diputada trásfuga Vidina Espino, que nunca pasó al grupo de no adscritos) recibe 315.600 euros. Sandra Hormiga, que sí pasó al grupo no adscrito al dejar NC, no aparece en estas asignaciones. Con mayor asignación se encuentran los grupos que consiguieron mayor número de escaños, 798.600 euros el grupo socialista, 693.600, el grupo nacionalista canario o 504.600 euros el grupo parlamentario popular.

En el municipio de Santa Lucía de Tirajana, un partido de la oposición (Agrupación de Vecinos de Santa Lucía) ya ha solicitado que los concejales de Nueva Canarias en el ayuntamiento pasen al grupo mixto. El concejal y portavoz de esta candidatura municipal, Manuel Hernández Pérez, alega en un escrito que ese partido ha quedado disuelto, por lo que sus representantes deben pasar a ser “no adscritos”. Además alude a la una sentencia del Supremo en la que se determina que resalta que “los concejales que no se integran o abandonan el grupo político que constituya la formación electoral por lo que aquellos fueron elegidos pasan a tener la consideración de miembros no adscritos, la misma consideración han de tener aquellos concejales que no pueden integrarse en ese grupo por haberse acordado su disolución”.

Las claves de la sentencia de Nueva Canarias

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora y que es firme desde el pasado 20 de julio de 2021, concluye la “extinción” de esta formación porque sus estatutos no se adaptan a la Ley de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, que establecía un plazo de tres años para hacerlo y añade que “recibido el oportuno requerimiento”, Nueva Canarias “nada ha realizado en orden al cumplimiento de las exigencias indicadas, a adaptar sus Estatutos a los preceptos”.

En la sentencia, se alude a que la jefa de Servicio del Registro de Partidos Políticos pudo certificar el 30 de octubre de 2020 que “la última redacción de estatutos comunicada son los aprobados durante el IV Congreso del partido celebrado, adoleciendo de los defectos formales comunicados”. Meses antes, la Dirección General de Política Interior envió un escrito a Nueva Canarias, “apercibiéndole para que procediese a remitir los estatutos adaptados al contenido de la Ley en el plazo máximo de seis meses” y que fue notificado el día 23 de enero de 2020.

La magistrada entiende además que una condena en costas “resulta de imposible cumplimiento”, porque la última comunicación de dicho partido con el registro fue “la realizada tras la última redacción de estatutos aprobados durante el IV Congreso celebrado los días 5 y 6 de mayo de 2017; lo que demuestra que es un partido inexistente”.

¿Qué opciones quedan?

A Nueva Canarias le quedan ahora dos opciones. Por un lado, puede intentar demostrar que el proceso está viciado ya que la formación alega que no recibió ningún requerimiento ni notificación alguna, por lo que no pudo personarse en la causa. Si esto se prueba, podría anularse el proceso que concluyó con su exclusión del registro de partidos. No obstante, en la sentencia se recoge que se requirió al partido demandado y desde el Ministerio de Interior señalan que no se recurrió la resolución judicial.

El secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, apuntó este lunes en rueda de prensa que la formación había cambiado de sede, pero lo notificó. Además, destacó que si desde el Ministerio de Interior quisieran contactar con el partido, cuenta con los nombres y direcciones particulares de cada uno de los dirigentes en los estatutos remitidos. Ramírez insistió en que esos estatutos se enviaron en 2017 después del IV Congreso y el pasado mes de junio se remitieron los del último congreso celebrado en mayo. También subrayó que ha venido recibiendo la subvención que se otorga a los partidos políticos.

La segunda opción que tiene Nueva Canarias si no se demuestra que el proceso es nulo, sería inscribirse de nuevo como partido político. Podría hacerlo incluso con la misma denominación, confirma otro experto en derecho constitucional consultado, ya que en estos momentos no habría otra con el mismo nombre. Otras fuentes jurídicas consultadas destacan que es una decisión que la formación deberá meditar, ya que su inscripción de nuevo como partido con las mismas siglas también podría ser entendida como una fórmula de eludir una sentencia.