La Agrupación de Vecinos de Santa Lucía solicita que los concejales de Nueva Canarias pasen al grupo mixto

La Agrupación de Vecinos de Santa Lucía (partido de la oposición en este ayuntamiento del sureste de Gran Canaria) ha solicitado que los concejales de Nueva Canarias en el ayuntamiento pasen al grupo mixto. El concejal y portavoz de esta candidatura municipal, Manuel Hernández Pérez, alega en un escrito que ese partido ha quedado disuelto, por lo que sus representantes deben pasar a ser “no adscritos”.

Actualmente, Nueva Canarias ostenta la alcaldía de este municipio, que siempre ha sido su bastión, donde nació y donde cada año cosecha importantes resultados electorales. Este martes se conoció que NC ha quedado excluida del registro de partidos políticos tras una sentencia firme, aunque la formación defiende que no recibió requerimiento alguno, que no fue notificada y que espera que se pueda subsanar estas circunstancias. Este martes se disponía a solicitar el expediente y a poner al día al menos tres años de sus cuentas.

De hecho, según una resolución ratificada el 12 de agosto de 2021 por la subdirectora general de Política Interior y Procesos Electorales se procede a “efectuar la cancelación de la inscripción del partido denominado Nueva Canarias y hacer la oportuna anotación en el libro de inscripciones y cancelaciones”. En dicho documento, se alega que en octubre de 2020 se detectó “la falta de adaptación” de los estatutos de dicha formación, como exige la ley de partidos políticos. Por ello, se procedió a solicitar a la Abogacía del Estado “la interposición de la correspondiente demanda de extinción judicial ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo”.

El concejal Manuel Hernández Pérez señala en su escrito que se enteró por los medios de comunicación de la noticia, y que en relación a ella y citando una sentencia del Tribunal Supremo, que resalta que “los concejales que no se integran o abandonan el grupo político que constituya la formación electoral por lo que aquellos fueron elegidos pasan a tener la consideración de miembros no adscritos, la misma consideración han de tener aquellos concejales que no pueden integrarse en ese grupo por haberse acordado su disolución”.

Por ello, solicita “dar inmediata cuenta al Pleno municipal de la situación disolución del partido político Nueva Canarias, de la consecuente disolución del Grupo Político Municipal de Nueva Canarias, y con ello de la consideración de sus integrantes como concejales no adscritos, debiéndose entender incluidos en el Grupo Mixto, y sin perjuicio de cuantas otras consecuencias legales inherentes procedan”.

Expertos en derecho constitucional consultados por este periódico han explicado que la sentencia no implica la ilegalización del partido, pero sí que en estos momentos no exista como tal al no encontrarse en el registro. No obstante, los concejales electos pueden continuar realizando sus funciones ya que se trata de personas físicas que representan a la ciudadanía.