Interior excluye del registro de partidos políticos a Nueva Canarias, socio del PSOE en el Gobierno regional

Nueva Canarias no aparece desde el pasado año en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior, pero la formación asegura que lo supo hace apenas unos días. “Nos ha extrañado muchísimo toda esta cuestión”, ha asegurado en la tarde de este lunes el secretario de Organización del partido, Carmelo Ramírez. Según una resolución ratificada el 12 de agosto de 2021 por la subdirectora general de Política Interior y Procesos Electorales se procede a “efectuar la cancelación de la inscripción del partido denominado Nueva Canarias y hacer la oportuna anotación en el libro de inscripciones y cancelaciones”. En dicho documento, se alega que en octubre de 2020 se detectó “la falta de adaptación” de los estatutos de dicha formación, como exige la ley de partidos políticos. Por ello, se procedió a solicitar a la Abogacía del Estado “la interposición de la correspondiente demanda de extinción judicial ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo”.

La resolución fue hecha pública por Nueva Canarias este miércoles después de que el periódico La Provincia adelantase que el partido ya no aparece en el buscador del registro, aunque destacaba que los motivos de esta exclusión se debían a que se no habría remitido sus cuentas durante tres años seguidos. El documento de Interior recoge que el 8 de junio de 2021, el juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 5 declaró “la extinción judicial” de este partido. Una sentencia que fue declarada firme el día 20 de julio de ese mismo año.

NC alega que no se ha podido defender

Ramírez ha señalado este miércoles a los medios de comunicación que el partido se siente en “indefensión” ya que “no recibió ningún requerimiento”. Por este motivo, no pudo personarse en la causa ya que nunca supo de su existencia, una causa que además, “afecta a los derechos fundamentales”, remarcó. Aunque la formación se mantiene con “cautela” ante esta exclusión del registro, apunta que “ningún responsable de los que dirigimos el partido teníamos conocimiento”, por lo que califica los hechos de “graves”.

El secretario de Organización subraya que este mismo martes se solicitará el acceso al expediente. Así mismo, insiste en que desde el partido sí que se envió la actualización de los estatutos después de la celebración de su cuarto congreso en el año 2017. “La información requerida sí que fue enviada en tiempo y forma”, insistió. En junio de este año asegura que también se enviaron los estatutos de su último congreso, en el que la fuerza política se refundó como “canarismo progresista”.

Nueva Canarias es socio clave en el actual Gobierno de Canarias, donde ostenta la vicepresidencia. El líder del partido, Román Rodríguez, es vicepresidente y consejero de Hacienda. Además, es un partido con importante presencia en cabildos y ayuntamientos. Hasta hace unas semanas contaba con un diputado nacional, pero ha sido sustituido por una diputada de Coalición Canaria, en consecuencia con el acuerdo electoral alcanzado en 2019 de cara a las generales. Ramírez ha insistido en su extrañeza con esta cuestión y ha afirmado que durante este tiempo Nueva Canarias ha continuado recibiendo la subvención del Ministerio de Interior que le corresponde por su representación en las instituciones.

Retraso en la presentación de las cuentas

El secretario de Organización sí ha reconocido, no obstante, que Nueva Canarias o había remitido la información de su contabilidad en los años 2018, 2019 y 2020 al Tribunal de Cuentas, aunque insistió en que esa no es la causa por la que se canceló la inscripción del partido. Además, sobre esta cuestión aseguró que se solicitó una prórroga a Interior para ponerse al día con el envío de esas cuentas y que al no contestar considera que la prórroga fue “aceptada” por “silencio administrativo”. Desde este martes, apunta que la formación estará al día a falta del año 2021, que esperan completar pronto. “Eso ya lo teníamos previsto”, remarcó.

“Nueva Canarias siempre ha cumplido con todas las obligaciones legales”, aseguró Ramírez, que añadió que son “un partido pequeño e infraestructura limitada”, pues disponen de pocos recursos humanos. En ello justifica la tardanza en remitir la contabilidad de esos años de acuerdo a la ley de 2015, que establece un plazo a las formaciones políticas para estar al día. “Esto no es una cuestión exclusiva de NC”, añadió. Sobre la ausencia de estos daros en su web señaló que en el partido son conscientes de que tienen que mejorar “nuestra disponibilidad de recursos internos para poder tener una página al día y cubrir ciertos déficit que tenemos”, aseguró.

Ramírez alegó además de tratarse de un partido “pequeño” que trabaja con la militancia y voluntarios, el haber pasado en poco tiempo por cinco procesos electorales, la ralentización que supuso la pandemia o el hecho de haber cambiado de sede, algo que puede tener relación con que no haber recibido la notificación. No obstante, remarcó que si el Ministerio de Interior quería localizarles podía haberlo hecho, por ejemplo, recurriendo al domicilio particular de cada uno de los dirigentes de la organización, una información que aparece en las escrituras remitidas por el partido.

La formación descarta que haya mayores consecuencias

El secretario de Organización se ha mostrado este lunes confiado en que este problema no genere mayores consecuencias y se pueda subsanar una vez que se pidan las explicaciones este martes a Interior, ya que hoy ha coincidido en día festivo en numerosos puntos del país, entre ellos Madrid.

Así mismo, Ramírez ha negado que Nueva Canarias “haya desaparecido” como partido político ya que esto no supone su ilegalización. “Eso no implica la extinción de una fuerza política, si nosotros estamos ahora excluidos del registro de partidos políticos no quiere decir que NC haya sido ilegalizada, que entonces no tendría personalidad jurídica, y este no es el caso”, apuntó. Sobre cómo le afectaría de cara a unas elecciones, insistió en que espera que se subsane esta cuestión y que hay tiempo por delante. Precisamente, tanto este partido como el PSOE han negado que se vaya a producir un adelanto de comicios en esta comunidad autónoma.

¿Cuáles pueden ser las soluciones?

“Yo insisto en que hasta ahora nosotros no nos hemos podido personar porque no hemos tenido conocimiento del tema”, concluyó Ramírez, que aseguró que se encuentra “en una posición prudente” y que no ha podido personarse porque no se les ha notificado. “Nosotros nos hemos enterado hace escasos días” y “espero que esto no tenga consecuencias económicas, ni políticas ni legales”, añadió. En cuanto a las coaliciones electorales con otras organizaciones puntualizó que la independencia de cada una es total. Cada partido está obligado a cumplimentar lo que dice la ley, vaya o no vaya a unas elecciones“, detalló.

Una vez que se demuestre que no fue notificada, Nueva Canarias cree que una posible solución es que el propio Ministerio inicie un proceso de anulación de su propia decisión. “Estamos hablando de derechos fundamentales y esto es un proceso rápido”, remarcó Ramírez, que puntualiza que antes que nada desde el partido “quieren ver el expediente”. Sobre el asunto de la contabilidad, remarcó que no se les ha abierto expediente.