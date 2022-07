Interior mantuvo a Nueva Canarias su subvención anual después de eliminarla del registro de partidos políticos

Para el Ministerio de Interior, Nueva Canarias ya no existe. La retiró del registro de partidos políticos después de una sentencia firme que acordó su “extinción” por no haber actualizado sus estatutos conforme a la ley. Sin embargo, pese a esta resolución, ha continuado concediendo la subvención que le corresponde por tener representación en el Congreso de Los Diputados. En abril de 2022 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las últimas cantidades abonadas a cada una de las formaciones políticas según su número de diputados y diputadas y conforme a la ley de partidos. Así, en el primer trimestre de este año, NC percibió 21.646,62 euros. Una cantidad que también recibió en los últimos dos trimestres de 2021, según consta en el BOE de febrero de 2022 y de octubre de 2021.

Claves de la sentencia: la Audiencia Nacional entiende que Nueva Canarias no tiene actividad como partido político desde 2017

Saber más

Según la ley de 2007 sobre financiación de los partidos políticos, el Estado concede a las distintas formaciones con representación en el Congreso, una cantidad anual, “en concepto de subvención, que se distribuye entre dichas formaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones a la citada Cámara”. Nueva Canarias concurrió a las elecciones generales de 2019 junto a Coalición Canaria, formación a la que por su representación en el Parlamento le corresponden 49.881,45 según la resolución sobre las subvenciones publicada en el BOE. Hace apenas unas semanas, cumpliendo con el acuerdo electoral, María Fernández (Coalición Canaria) sustituyó a Pedro Quevedo (NC) en el Congreso. El papel de este diputado fue clave en la investidura de Sánchez y también lo ha sido en los últimos años en la votación de diversas leyes para las que el Gobierno central requería de la mayoría que le votó al inicio de legislatura.

Desde la sentencia firme de julio de 2021, el partido que lidera Román Rodríguez ha recibido con normalidad la asignación correspondiente, tal y como se detalla en el Boletín. Así también lo ha mantenido también Nueva Canarias. Su secretario de Organización justificaba este lunes en rueda de prensa que esta fuerza política no ha desaparecido entre otras cuestiones haciendo alusión a que ha venido recibiendo rigurosamente la subvención que se otorga a los partidos políticos.

Desde el Ministerio de Interior, al ser cuestionado por Canarias Ahora sobre los motivos por los que se ha continuado abonando la subvención a este partido si fue excluido del registro, se han remitido a la sentencia y han remarcado que solo pueden confirmar la “extinción del partido” en cumplimiento de esa resolución judicial. En dicha sentencia, se recoge que para la Audiencia Nacional, Nueva Canarias “carece de actividad y de funcionamiento”. La magistrada también que entiende que una condena en costas “resulta de imposible cumplimiento”, porque la última comunicación de dicho partido con el registro fue “la realizada tras la última redacción de estatutos aprobados durante el IV Congreso celebrado los días 5 y 6 de mayo de 2017; lo que demuestra que es un partido inexistente”.

Los estatutos de Nueva Canarias, según la sentencia, no cumplen con el “contenido mínimo” que se recoge desde el año 2015 cuando se modificó la ley de partidos políticos. Entre esos requisitos enumera que debe constar el sitio web y la dirección electrónica, que se completen los derechos y deberes de los afiliados de acuerdo con lo previsto en el artículo 8, que añada el procedimiento de rendición de cuentas, incluyendo la remisión anual de las mismas al Tribunal de Cuentas dentro del plazo legalmente establecido o la determinación del responsable económico-financiero del partido y el procedimiento para su designación, entre otros requisitos.

Sobre las cuentas, Nueva Canarias ha admitido el retraso y anunció que este martes se disponía a entregar las de los ejercicios comprendidos entre 2018 y 2020, quedando pendientes las de 2021. Ramírez aludió este lunes a que se había solicitado una prórroga para entregar las cuentas en un periodo que finaliza este mes de julio. La formación asegura que entendió la falta de respuesta como “silencio administrativo”. Sobre las cuentas de 2021, espera solicitar una prórroga. Este miércoles ha hecho declaraciones el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, que ha asegurado que aún no dispone de la información sobre lo ocurrido. “Por las razones que sean, que no prejuzgamos, yo no las prejuzgo, no disponemos de información”, dijo ante los medios de comunicación.

El Parlamento valorará la situación

La Mesa del Parlamento de Canarias valorará la situación en la que se encuentra el grupo parlamentario Nueva Canarias. Lo hará después de recibir la petición de la diputada Sandra Hormiga (que dejó esta formación el año pasado y se encuentra actualmente como diputada no adscrita) y de recibir un escrito del grupo parlamentario popular. Se prevé que la Cámara requiera al grupo parlamentario NC que le remita la información y las certificaciones correspondientes, así como dar un plazo de alegaciones para que los servicios jurídicos valoren esta situación. También se valora tomar alguna medida cautelar en cuanto a la subvención que recibe de esta institución.

Los expertos consultados esta semana por este periódico han coincidido en que la sentencia no implica la ilegalidad de Nueva Canarias y que tampoco afecta a sus dirigentes en las instituciones, pues son personas físicas que representan a la ciudadanía. Además, la formación de Román Rodríguez tiene varias opciones. Por un lado, tratar de demostrar que sí que se produjo un fallo en la notificación que le impidió subsanar durante el proceso o recurrir la sentencia, o, por otro lado, volver a inscribir al partido (puede hacerlo con las mismas siglas) y ponerse al día en cuanto a la normativa que exige la ley de partidos políticos.

Nueva Canarias también recibe una asignación como el resto de grupos por su representación en el Parlamento. En su caso, con cuatro diputados, recibe 357.600,00 euros anuales, según la página web de la cámara regional. La cantidad que percibe NC en el Parlamento hasta ahora es la misma que percibe el grupo Sí Podemos. Con tres representantes, Agrupación Socialista Gomera percibe 336.600.

El grupo mixto, con dos representantes (el diputado de Ciudadanos y la diputada trásfuga Vidina Espino, que nunca pasó al grupo de no adscritos) recibe 315.600 euros. Sandra Hormiga, que sí pasó al grupo no adscrito al dejar NC, no aparece en estas asignaciones. Con mayor asignación se encuentran los grupos que consiguieron mayor número de escaños, 798.600 euros el grupo socialista, 693.600, el grupo nacionalista canario o 504.600 euros el grupo parlamentario popular.

Un partido con gran presencia en Canarias

La sentencia hizo referencia a la “falta de actividad” de Nueva Canarias, partido que actualmente gobierna en el pacto regional junto al PSOE, Podemos y ASG. El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, es también el vicepresidente y consejero de Hacienda. Quevedo, hasta hace unas semanas diputado, es además concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En la ponencia política del último congreso de Nueva Canarias, recordó que en 2019 consiguió un total de nueve alcaldías. Seis de ellas con mayoría absoluta y el resto con pactos con otras formaciones políticas. Además, forma parte de los gobiernos de otras 16 corporaciones. En otros ejerce como oposición. El partido preside el Cabildo de Gran Canaria y tiene más de 160 personas electas entre ayuntamientos y cabildos.