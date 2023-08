Nueva Canarias tacha de “insulto” para los derechos del pueblo saharaui las vacaciones de Sánchez en Marruecos

Nueva Canarias-Bloque Canarista ha tachado este jueves de “insulto” para los saharauis que el presidente de Canarias, Pedro Sánchez, se encuentre de vacaciones en Marruecos. Destaca que, aunque se trata de una decisión personal, sí supone un “insulto” para los derechos de los saharauis y un explícito apoyo a la ocupación marroquí en el territorio.

El partido insiste en su defensa a un referéndum de autodeterminación e independencia con todas las garantías democráticas y denuncia “la decisión unilateral de Pedro Sánchez de reconocer la soberanía marroquí en el Sahara Occidental”.

A juicio de NC, esto es una “vulneración de la legalidad internacional y un apoyo explícito del régimen de violencia y de terror que impone el Gobierno de Marruecos en los territorios del Sahara Occidental sobre la población saharaui, máxime cuando el Estado español es directamente responsable al ser la antigua potencia colonial. En este contexto pasar las vacaciones en Marrakech es un acto con un alto contenido político”.

En un comunicado, el partido de Román Rodríguez también recuerda el “gravísimo hecho del espionaje por el sistema israelí Pegasus a miembros del Gobierno de España, entre otros al propio Pedro Sánchez” y que, “como afirman todos los analistas, puede estar involucrado el Gobierno de Marruecos”.

Por ello, insiste en que “pasar las vacaciones en territorio marroquí denota un entreguismo inaceptable, un insulto al pueblo español y un deseo de blanquear la dictadura medieval que representa la monarquía marroquí”.

Nueva Canarias-Bloque Canarista reafirma su apoyo al Frente Polisario, al que considera “único y legítimo representante del pueblo saharaui como reconocen los organismos internacionales, en especial la ONU”. Además, exige la “urgente intervención de las Naciones Unidas para celebrar el referéndum de autodeterminación e independencia en el Sahara Occidental, el cese de la violación de los Derechos Humanos sobre la población saharaui así como el fin del expolio por el Gobierno de Marruecos de sus recursos naturales”.

