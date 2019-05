El PP nacional da vía libre a su presidente canario para explorar un pacto con el PSOE en las Islas

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, tiene vía libre para explorar un pacto regional con el PSOE de Ángel Víctor Torres, ganador de las elecciones autonómicas con 25 de 70 diputados, una opción que estará en encima de la mesa de negociaciones que se abran después del 30 de mayo, Día de Canarias, como ya adelantó el lunes el propio candidato socialista a la Presidencia.

Así lo ha expresado este martes el líder de los populares canarios, que podría formar gobierno con los socialistas si suma sus 11 diputados en el Parlamento de Canarias. “Yo lo valoro bien, como valoro cualquier otro tipo de escenario y de pacto; le corresponde al Partido Socialista [tomar esa iniciativa], a mi me gusta escuchar a los partidos y no poner líneas rojas…”, dijo en un receso de la reunión de la cúpula popular en la que se han analizado los resultados electorales.

“El Partido Popular de Canarias tiene la máxima autonomía para llevar a cabo la política de pactos que consideremos oportuna; no sólo la máxima autonomía sino el máximo respaldo de la dirección nacional de mi partido”, explicó Antona sobre esa autorización expresa de Génova. “Vamos a no adelantar acontecimientos, he valorado hasta seis diferentes solo a nivel autonómico”, dijo.

El presidente del PP canario explicó que el lunes mantuvo un almuerzo con el líder popular, Pablo Casado, y el secretario general, Teodoro García Egea, en el que tras la reunión de la Junta Directiva Nacional se abordaron estos aspectos de Canarias. Y ante la insistencia sobre si prefería pactar con el PSOE antes que con Coalición, el presidente del PP insistió en que cualquier escenario es posible, incluso “puede ser compatible formar parte de un gobierno y acabar con 26 años de Coalición”.

Al respecto, respondió que “mi electorado entendería que fuéramos una fuerza de gobierno”, antes que hacerle ascos a pactar con el PSOE. “No vamos a adelantar acontecimientos, pero se abre un tiempo de diálogos y de consensos”, y “no de líneas rojas, de bloques o de vetos” que han marcado otros partidos a sus rivales.

En este sentido, Antona se mostró crítico con el viraje que ha dado la candidata a la Presidencia del Gobierno de Ciudadanos, Vidina Espino, que ahora ha suavizado sus críticas a Coalición Canaria, se muestra abierta a pactar con los nacionalistas y aunque mantiene el veto a Fernando Clavijo como presidente al estar investigado por un juzgado de La Laguna en el denominado caso Grúas, confía en su inocencia.

“Las nuevas políticas, las políticas líquidas, se adaptan a cualquier escenario. Es verdad que algunos decían hasta antes de ayer una cosa, hoy dicen la contraria. Algunos decían líneas rojas, y hoy no; otros decían que no pactaban con imputados y ahora ya no son tan imputados”, indicó sobre la postura variable de Ciudadanos. Además, envío un mensaje a los naranjas: “Algunos hablaban de sorpasso y miren dónde ha quedado el PP, y dónde Ciudadanos”.