Pedro Quevedo (NC): “Ahora mismo estamos más lejos que nunca de Coalición Canaria”

Pedro Quevedo (Nueva Canarias) ha dejado ya su escaño en el Congreso de los Diputados en favor de María Fernández, de Coalición Canaria, en virtud del acuerdo entre ambos partidos para concurrir a las pasadas elecciones generales. Según el pacto alcanzado entonces, en caso de obtener un solo escaño por la provincia de Las Palmas, los dos partidos se lo repartirían, de manera que los primeros 30 meses de legislatura sería para NC y los 18 meses restantes, para CC-PNC. Es por ello que Fernández tomó posesión de su escaño este martes.

“Hemos cumplido, aunque muchos no se lo creían”, ha afirmado este miércoles Pedro Quevedo en una entrevista en Cadena Ser Las Palmas. Sin embargo, ha matizado que ceder el escaño no significa que NC se “desentienda” de lo que pasa en Madrid. “Nosotros consideramos que el documento que se firmó en su día con el PSOE está vigente y obliga al partido socialista a cumplir la agenda canaria. Como eso no lo puedo exigir ahora yo desde el hemiciclo, tenemos gente suficiente en el Gobierno de Canarias y partido suficiente como para estar encima de las cosas”, ha explicado.

El ya exdiputado ha detallado que NC ya ha buscado algunas “alternativas” a su ausencia como presentar, a través de otros partidos como Compromís, enmiendas que considera importantes para Canarias para que “no decayesen”. Además, ha recordado que el partido tiene presencia en áreas importantes del Gobierno regional (como la vicepresidencia y la Consejería de Hacienda) para exigir desde ellas el cumplimiento de lo firmado. Por ello, ha concluido, “seguiremos influyendo, si no de una manera, sí de la otra”.

Preguntado acerca de si NC se plantea revalidar el acuerdo electoral con CC para los próximos comicios generales, o bien con el PSOE, Quevedo ha respondido que “hay más escenarios”. En concreto, respecto al pacto con CC, ha recordado que el pacto pretendía “una acción común”, algo que, ha enfatizado, “no ha sido posible desde el minuto uno”. Las razones, ha abundado, “son claras y evidentes”. Quevedo ha relatado que mientras NC se sentaba con el PSOE a debatir la agenda canaria, CC “decidió que no” y votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez. “Era tan distinta la orientación de las cosas que ha condicionado todo lo demás”, ha opinado. De ahí que, a su entender, “CC y NC estén más lejos que casi nunca”. Pero ha matizado: “Esto no quiere decir que nadie le vaya a poner puertas al campo si hay la posibilidad de trabajar juntos por esta tierra”.

Lo que tendría que ocurrir para reducir esa “distancia evidente” entre ambos es “que se ponga en el programa electoral en torno a qué cosas se llega a un acuerdo”. Por otro lado está el PSOE, ha recordado.

“Pero también hay otra opción”, ha señalado. En su opinión, la ciudadanía ha reconocido el trabajo realizado por el partido y el escenario político “ha cambiado” respecto a las elecciones pasadas. Por ello, “si nos vemos obligados iremos solos, porque tenemos muchas posibilidades de salir y creo que nuestro trabajo nos avala”, ha afirmado, aunque ha reconocido que por ahora no es algo que le preocupe, ya que considera que la legislatura “va a durar hasta el último segundo y la prórroga”.

Com quien nunca pactará NC, ha enfatizado, “es con partidos que no son democráticos, es decir, con Vox”.

Respecto a las medidas anunciadas este martes en el debate sobre el estado de la nación por Pedro Sánchez para gravar con un impuesto a la banca y eléctricas, Quevedo ha afirmado que “no puede estar más de acuerdo”: “¿Por qué tenemos que ser solidarios que los que se están forrando a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría”, ha expresado. Además, ha opinado que las ayudas anunciadas por Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, para las familias que ingresen más de 100.000 euros son un “escándalo”: “¿Cómo es posible que se estén detrayendo recursos públicos para ayudar a los que más tienen? No es razonable”, ha sentenciado.