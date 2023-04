El PP lleva a su lista del Cabildo de Gran Canaria al concejal que llamó “maricón de mierda” a un trabajador de Santa Lucía de Tirajana

El pasado 19 de abril, el Partido Popular presentó sus candidaturas al Parlamento por Gran Canaria, al Cabildo y al Ayuntamiento capitalino. De todos los nombres, ha llamado la atención que en la lista a la Corporación Insular, que está encabeza por Miguel Jorge Blanco, con Pepa Luzardo de número 2 y Marco Aurelio Pérez como el siguiente, el partido haya incluido como número 20 a José Luis Araña, concejal de la agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-STL), tras ratificar una alianza entre ambas formaciones.

Es llamativo porque Araña ha protagonizado, no en escasas ocasiones, rocambolescos y polémicos episodios en el Ayuntamiento del sureste de la Isla. El más sonado ocurrió tras un pleno celebrado el 31 de marzo, cuando insultó y amenazó a un trabajador del ayuntamiento sureño diciendo “te doy un piñazo que te vas a enterar, maricón de mierda”, mientras varios compañeros de su partido le agarraron la mano y evitaron la agresión

Estos hechos fueron denunciados por UGT Canarias y la federación de Servicios Públicos, que exigieron la reprobación de Araña por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. El Consistorio intentó celebrar una sesión extraordinaria el 20 de abril con un único orden del día: el debate de una propuesta de reprobación y solicitud de dimisión de Araña.

Pero AV recurrió en contra de la celebración del pleno ante dos juzgados de Las Palmas de Gran Canaria al considerar que la convocatoria no estaba justificada. Y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 y el número 5 de Las Palmas de Gran Canaria decidieron suspender cautelarmente la convocatoria. El Ayuntamiento lo intentó por segunda vez, convocando la sesión para el 26 de mayo, pero el resultado fue idéntico y a fecha de hoy, AV no ha hecho ninguna disculpa pública al trabajador agredido.

Araña también protagonizó otra escena durante una sesión plenaria celebrada el 30 de septiembre de 2021. El entonces alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Santiago Rodríguez, expulsó al concejal cuando este hizo un gesto de cortar el cuello con la mano. “Mire, don José Luis, es usted un grosero y un impresentable y el gesto que acaba de hacer de cortar el cuello es, además... no, no, sí, abandone la sala porque es que lo voy a poner fuera. Es impresentable que se haga en este pleno, en pleno siglo XXI, en una situación de vivencia y convivencia totalmente democrática un gesto de cortarle el cuello a alguien”.

Cabe recordar que en Santa Lucía de Tirajana gobiernan Nueva Canarias, partido que históricamente ha mandado en el municipio, y la Fortaleza, apoyados por el Partido Popular. El acuerdo reparte la Alcaldía: la primera parte del mandato, ostentaría el bastón de mando el líder de La Fortaleza, Santiago Rodríguez y la segunda mitad, haría lo propio Francisco García, de Nueva Canarias, quien tomó el relevo el 7 de octubre de 2021.

En noviembre de 2022, el acuerdo estuvo a punto de romperse cuando el Partido Popular ordenó retirar su apoyo. El portavoz de la formación en Santa Lucía de Tirajana, Marcos Rufo, decidió abandonar el grupo de gobierno tras votar en contra de los presupuestos municipales de 2023, pero su compañero, Sergio Vega, hasta entonces presidente del PP en el municipio, rompió la disciplina de voto y respaldó las cuentas, una decisión que permitió mantener el pacto.

El PP expedientó a Vega y creó una gestora que ha confluido en un acuerdo electoral con AV que lidera Manuel Hernández, después de que Unidos por Gran Canaria fichara a la mayor parte de la cúpula del PP en el municipio; de hecho, el candidato de UXGC a la Acaldía es Sergio Vega, quien llevaba 20 años en el PP, ocho como concejal y uno asumiendo la Presidencia.

“Marco Aurelio está detrás de todo”

“Esto es una maniobra de Marco Aurelio, es quien está detrás de todo y quien ha influido en esa lista” del PP al Cabildo de Gran Canaria, asegura Sergio Vega. Se refiere a Marco Aurelio Pérez, el líder de AV en San Bartolomé de Tirajana, quien gobernó el municipio entre 2011 y 2019, en los comicios de ese año accedió como consejero a la Corporación Insular en alianza con el PP y ahora vuelve a postularse a la Alcadía de la localidad turística.

Vega dice que Marco Aurelio Pérez quería implantar la misma alianza que tenían en San Bartolomé de Tirajana AV y PP en Santa Lucía de Tirajana. “Se le entregó toda la zona sur-sureste para que hiciera lo que quisiera a cambio de unos votos al Cabildo. Ahí el PP sacrificó Mogán, San Bartolomé ya estaba sacrificado y ahora Santa Lucía Tirajana”.

“Cuando me dan la Presidencia del partido, ya se negociaba a mis espaldas”, añade Vega. Considera que cuando la formación decidió romper el pacto con La Fortaleza y Nueva Canarias, “lo que querían era que entregáramos el PP a AV y yo a esa hoja de ruta me negaba rotundamente”, porque ve a AV como su rival político en la localidad.

Vega relata que le convocaron de forma telemática para comunicarle la apertura del expediente : “Me expulsaron sin darme el derecho a explicarme a por qué me negué a romper la disciplina del partido, porque al final lo que quería hacer el PP era romper el pacto para beneficiar a AV, que estaba de capa caída”.

Ahora se encuentra inmerso en un proceso judicial en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana tras recurrir los expedientes que le abrió el partido, que además de la retirada de su sueldo, demanda que le quiten sus competencias en el Ayuntamiento.

Tras el expediente, “nos fuimos todos a formar UxGC en el municipio, que es mucho más ilusionante y tiene cabida en el municipio. No me fui solo yo, se fue todo el equipo: 100 personas del PP se dieron de baja. En Santa Lucía de Tirajana ya no hay PP porque AV se lo ha comido, solo quedan sus siglas”.