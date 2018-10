El presupuesto para 2019 dota de 55 millones euros a la futura ley de Servicios Sociales

El proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019 prevé duplicar la inversión pública, hasta llegar a los 1.078 millones de euros, y reducir en un 2,3% la deuda, además de consignar una partida de 55 millones para aplicar la futura ley de Servicios Sociales.



Estas cifras las expuso este miércoles la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, en rueda de prensa tras presentar a la presidenta del Parlamento autonómico, Carolina Darias, el proyecto presupuestario autonómico para 2019, cifrado en 8.799.731.255 millones de euros, un 6,80% más que este año.



Al respecto, la consejera detalló que estas partidas suponen que cada canario "recibirá" 264 euros más que en 2018, con un presupuesto per cápita de 4.138 euros, el mayor de las últimas legislaturas, y subrayó que refuerza los servicios públicos esenciales, fomenta el alivio fiscal para las familias y reduce la deuda pública porque Canarias es una Comunidad Autónoma "saneada".



Rosa Dávila manifestó que se destinará a los sectores productivos una inversión de 1.078 millones de euros sin incluir los 429 millones pendientes de transferir a Canarias cuando se hayan firmado los convenios de infraestructuras con la Administración central, con lo que finalmente esta cifra podría superar los 1.500 millones.



Ello a pesar de que el presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta condicionantes negativos como la incertidumbre política ante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la inseguridad sobre la evolución del sistema de financiación autonómica y la limitación de la regla del gasto y por lo tanto, de la capacidad de invertir el superávit de 578 millones.



En cuanto a la deuda pública, destacó la consejera que desde el inicio de la legislatura se ha reducido en un 43% y en un 2,3% respecto a este año, y se ha situado en 80.725.856 euros.



Además el gasto no financiero es el mayor de la historia de Canarias, con 7.855.804.834 euros. Por políticas, aumenta en un 16,5% la dotación a la Administración general, con 409.419.849 euros, por la convocatoria de oposiciones y la necesidad de restituir parte del empleo público perdido durante la crisis.



Asimismo el área de justicia aumenta un 6,5% (190.293.404 euros), seguridad un 5% (30.236.715 euros) y un 2,8% la asistencia sanitaria y salud pública, con 2.951.321.959 euros.



Al respecto, Rosa Dávila subrayó que por primera vez el Servicio Canario de la Salud supera los 3.000 millones de euros de financiación, el mayor presupuesto de su historia, y se dedicarán 813 millones a las políticas sociales de acción social, empleo y vivienda, un 60% más en comparación con el inicio de la legislatura.



Destacó también que el presupuesto "nos coloca en la senda para poder superar el objetivo de destinar el 5% del PIB a educación en 2022", puesto que para el próximo año se incrementará en un 4,1% y una partida de 1.708.509.446 euros.



El área de cultura y deportes aumentará su dotación en un 10% y una cuantía de 36.401.381 euros y las políticas del sector primario aumentarán en casi un 10%, con un presupuesto de 68.781.843 euros.



Además aumenta un 8% la consignación de industria y energía (33.235.823 euros), un 4,5% el apoyo al sector turístico (30.645.264 euros) y un 14% a la investigación, desarrollo e innovación (45.279.742 euros).



La partida de infraestructuras y servicios de transportes se incrementa en un 2,7% (355.439.597 euros) -sin consignar el convenio de carreteras- la de infraestructuras turísticas y de costas un 60% (41.122.747 euros) y un 55% la de recursos hidráulicos y calidad del agua (21 millones de euros).



También destacó la responsable autonómica de Hacienda que se incrementan un 15% las aportaciones a las corporaciones locales, con 862.096.446 euros, y se aumenta así la dotación del Fondo Canario de Financiación Municipal, que definió como el más solidario de las comunidades autónomas con 149 euros por habitante.



La Radiotelevisión Canaria sube su presupuesto un 11%, con 50.391.505 euros, el Consejo Económico y Social un 3,88% y 791.037 euros, la Agencia Tributaria canaria un 6,35% y 47.137.875 euros, y el Consorcio de El Rincón no varía la dotación, con 150.000 euros.



En cuanto al gasto por capítulos, el de personal aumenta un 6,34% (3.152.796.781 euros), los bienes corrientes y servicios un 2,51% (1.168.585.705 euros) y disminuye un 7,53% el gasto financiero, que se sitúa en 83.344.467 euros.