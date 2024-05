El PSOE acusa a la consejera de Hacienda de no pronunciarse ante propuestas como el IGIC a las pernoctaciones

El diputado del PSOE Manuel Hernández Cerezo ha acusado este martes a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, de ponerse de perfil, esconderse y no pronunciarse ante las propuestas del presidente canario, Fernando Clavijo, para subir el IGIC a las pernoctaciones hoteleras.

Durante una interpelación en el Parlamento canario, Hernández Cerezo ha dicho estar “preocupado” por el rumbo del Gobierno en materia de Hacienda, por la subida en la presión fiscal, ha dicho, o la decisión de “perdonar impuestos” a las rentas altas, como el impuesto de sucesiones.

El representante socialista también ha aludido a los últimos “anuncios plagados de contradicciones y discusiones internas”, y ha dicho que el Comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) “aparece y desaparece como el Guadiana”.

Ha hecho referencia además a unas declaraciones que ha asegurado haber hecho la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (CC), en las que exponía que el “problema” para implantar una ecotasa en Canarias no era CC sino el Partido Popular, al que pertenece Asián.

En este escenario, Hernández Cerezo ha dicho que el denominador común es que Asián se pone de perfil, algo que “Canarias no puede permitirse”.

“No puede haber una consejera sin las ideas claras o que no las exprese públicamente ni por iniciativa propia o cuando se le pregunta, no sabemos si por no desagradar a sus socios de gobierno o a sus compañeros”, ha expresado el diputado del PSOE, que ha pedido a la consejera que les “saque de dudas” respecto a esas propuestas.

En su intervención, Hernández Cerezo también ha pedido una política fiscal y tributaria “sólida, coherente y adaptada al escenario actual, con un sistema tributario que garantice la redistribución de la riqueza y el estado de bienestar”.

En su opinión, el presupuesto para 2024 adolece de medidas para apoyar a las clases medias, trabajadoras y colectivos vulnerables, y convive con las diferentes opiniones entre socios sobre el IGIC, pese a que ambos partidos, ha recordado, llegaron al Gobierno con la promesa de bajar el IGIC del 7 al 5%.

Por último, ha señalado que “quizá” no fluya la comunicación dentro del Gobierno de Canarias.

Matilde Asián no se ha pronunciado sobre la cuestión del IGIC y ha insistido en la incertidumbre económica existente en España, que en su opinión se ha agravado en los últimos meses.

Fue con esa incertidumbre, ha subrayado, con la que elaboraron el presupuesto autonómico, que contenía “medidas tributarias de menor impacto y mayor urgencia”, como la bonificación del 99,9% de los impuestos de sucesiones y donaciones.

Asián ha lamentado que el Gobierno de España haya renunciado a elaborar las cuentas estatales pese a “haberlo prometido” y pese al deber constitucional.

En su opinión, esa decisión se basó en intereses electoralistas que ha relacionado con la convocatoria de comicios en Cataluña.

“Después de no elaborarse los presupuestos se ha incrementado la incertidumbre. Se están anunciando gastos como subidas de pensiones o compra de acciones de Telefónica pero ni siquiera sabemos cómo se desarrollará eso”, ha reflexionado la titular autonómica de Hacienda.

Ha lamentado asimismo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometiese actualizar las entregas a cuenta, algo que no ha sucedido y que está provocando, ha dicho, que en algunas comunidades autónomas se produzcan “tensionamientos” en su tesorería.

“Una se puede preguntar si se habrá cogido afición a no hacer leyes de presupuestos, pese a que se trata de un ejercicio de transparencia que da estabilidad y conocimiento de la política económica de un Gobierno”, ha expresado Matilde Asián.

La consejera de Hacienda dice que atenderá recomendaciones de AIReF, a lo que PSOE y NC prevén “patada hacia delante”

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha garantizado este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que el ejecutivo regional atenderá a las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre un previsible incumplimiento de la regla de gasto en 2024.

Mientras, los grupos Socialista y de Nueva Canarias (NC) han hablado de una “patada hacia delante” tras escuchar a la consejera decir que no será hasta abril de 2025, fecha límite para que el Gobierno de España apruebe la liquidación de gastos de 2024, cuando el ejecutivo autonómico adoptará “las decisiones más adecuadas en beneficio de los canarios”.

La diputada de NC Esther González ha pedido la comparecencia en pleno de la consejera para que explique cuáles serían las consecuencias de ese posible incumplimiento de la regla de gasto, que según la AIReF podría llegar al 8,5%, seis puntos por encima de lo permitido.

A lo que Matilde Asián ha respondido que la AIReF determinó que las cuentas de Canarias cerrarán este ejercicio con un superávit del 0,8% o del 1,7% del PIB y una deuda pública del 10,4%, cuando los objetivos de estabilidad fijados son del 0% de déficit y de deuda del 13%.

La consejera ha señalado también que la AIReF hace una estimación en base a un crecimiento del gasto computable pero se desconoce la liquidación de 2023 porque el Gobierno no la publicó en el plazo establecido.

En cuanto a las posibles consecuencias en caso de incumplir Canarias la regla de gasto, ha explicado que la Ley de estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevé tres tipos: preventivas, correctivas y coercitivas.

La primera comportaría un aviso por parte del Ministerio de Hacienda que no se ha producido, y en ese caso “debería llamar a todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, cabildos...”; las dos últimas implicarían la elaboración de un plan económico y financiero, que si se incumple, derivaría en retenciones de crédito.

Esther González (NC) ha reprochado a Matilde Asián, que fue la ponente del PP de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ahora se vea abocada a exhibir su “desnudez ideológica” como el protagonista del cuento de Andersen 'El traje nuevo del emperador', y a su partido, que esté “atrapado por las reglas de gasto” que aprobó en 2012.

González ha hecho hincapié en que el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024 tiene un límite de gasto financiero “muy superior al previsto y ahora tiene que reajustar unos 500 millones, y de algún lado tienen que recortar”, y ha advertido de que si espera a abril de 2025 “va a ser más gravoso para los canarios”.

Ahora bien, tiene la sensación de que “darán una patada para delante y en 2025 o 2026 ya veremos. Es más responsable actuar a tiempo que verlas venir”, ha planteado.

Manuel Hernández Cerezo (PSOE) ha criticado que la consejera se coloque “en un escenario de incumplimiento” de la regla de gasto, lo cual constituye una “absoluta imprudencia, si no temeridad”, a la vez que “una excusa de humo para tapar su incompetencia”.

Ha abundado en que la AIReF le da en su último informe “un serio toque de atención” y “tira por los suelos el presupuesto elaborado por CC y PP”, y ha advertido de que de no atender a sus recomendaciones el Gobierno de Canarias colocaría a la Comunidad Autónoma en “un escenario peligroso”.

Por lo demás, el diputado socialista ha recriminado a la consejera de Hacienda que pida ayuda a la oposición en sus “cruzadas partidistas”, en referencia a la petición impulsada por el Gobierno de Canarias de una flexibilización de la regla de gasto para las comunidades menos endeudadas, a la que NC ha confirmado su adhesión.

Motivo por el cual Matilde Asián ha recalcado que “nos falta el PSOE” en ese frente común del Parlamento de Canarias para pedir dicha flexibilización, y se ha mostrado convencida de que al final se sumará.

En tal caso, le ha pedido a los socialistas canarios que ayuden a “sensibilizar” a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y le hagan entender que “no puede someter a Canarias a las consecuencias de establecer retenciones de crédito, recortes, en un contexto de superávit”.

“Si no somos capaces desde el Parlamento de Canarias, con la importancia de Canarias en el territorio nacional, de que se cambie una orden ministerial, mal lo vamos a pasar”, ha aseverado.

Fernando Enseñat, del Grupo Popular, ha criticado que la oposición se dedique a “machacar, estrujar” ese informe de la AIReF y pase por alto otros como el que refleja que Canarias lidera el crecimiento económico en 2024 con una subida del 3,6% del PIB.

José Miguel Barragán, del Grupo Nacionalista, ha considerado “normal” que los informes de la AIReF estén “muy atentos a que sigamos la senda para no salirnos de la regla de gasto”, y se ha preguntado qué dirían sus señorías basándose en el anuncio de Hacienda de que España cerró 2023 con un déficit del 3,6% y una deuda pública del 107% del PIB.