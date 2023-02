Rajoy reaparece en Gran Canaria para cargar contra el “gobierno Frankenstein” y las leyes “que solo sirven para enfadar”

El expresidente del Gobierno y expresidente del PP nacional Mariano Rajoy ha expresado este sábado que el Ejecutivo estatal promueve leyes “que no tienen nada que ver con el sentir de los españoles y que solo sirven para enfadar”, como la ley Trans, la del solo sí es sí o la de bienestar animal, ha dicho.

Así se ha expresado Rajoy en un mitin de su partido en Telde (Gran Canaria) a donde ha acudido para presentar a Sergio Ramos como candidato a la alcaldía del municipio.

Allí el expresidente ha señalado que su partido tiene vocación de gobierno y no es “como otros que aparecen y desaparecen” o se presentan a las elecciones “con un ánimo bisagrista”.

También ha reivindicado al PP como un partido “con vocación de permanencia y unido”, “como se ha demostrado en Valencia hace poco”, ha dicho en referencia a un acto conjunto con el expresidente José María Aznar y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

“De vez en cuando pasa algo, pero somos un partido unido”, ha ironizado el expresidente, que ha opinado que lo peor que le ha pasado España en los últimos años es el denominado “gobierno Frankenstein” que se da, ha dicho, no solo a nivel estatal, sino en muchas administraciones locales y autonómicas.

De este tipo de gobiernos de coalición, ha subrayado el expresidente, el “máximo responsable es el PSOE”, al que ha acusado de pactar con partidos “populistas de extrema izquierda” y ceder ante Bildu y los nacionalismos catalanes.

Rajoy ha apuntado que “buena parte de los problemas de España” tienen que ver con esos gobiernos “Frankenstein”, que provocan que en el Gobierno de España “se estén dando bofetadas en público y hagan el ridículo”.

“Todo esto es culpa de la política Frankenstein. Violadores con penas rebajadas, cambios en el código penal para liquidar la malversación o la sedición a demanda de los mismos condenados por malversación o sedición... y tonterías a gogó como lo de todos, todas y todes. ¿Pero qué broma es esto?”, ha jaleado el expresidente Rajoy.

Ha lamentado además la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco y ha opinado que los presos de ETA reciben “un trato condescendiente y el tercer grado”.

El Gobierno de coalición, ha abundado, también ha contribuido a poner en tela de juicio “todo lo conseguido en España”.

“Por lo visto la Transición, la Constitución y la monarquía eran malas”, ha insistido Rajoy, que se ha confesado “preocupado” por el aumento de la deuda, de los precios y el hecho de que no se hagan reformas.

En su opinión “todo esto es un disparate” y se han perdido los “grandes consensos nacionales”, de lo que también ha culpado a esa política “Frankenstein”.

Rajoy ha señalado que las siglas del PP “están más prestigiadas que nunca” y “gozan de una magnífica salud” porque son, ha afirmado, la “única alternativa para cambiar las cosas” en todas las administraciones.

Por último, ha lamentado que en los últimos tiempos hayan proliferado en España “toda suerte de partidos de toda suerte de ideologías” y que hayan llegado a la política “adanes de extrema izquierda, extrema derecha y extremo centro y otros que no se saben muy bien qué son”, ha concluido.

“Pulir el diamante en bruto”

El candidato del PP a la alcaldía de Telde, Sergio Ramos, ha asegurado que quiere “pulir el diamante en bruto” que es el municipio, que ha considerado que está “absolutamente abandonado” por todas las administraciones y que sufre la “desidia” de su grupo de gobierno (NC, CC y Más por Telde).

Durante su presentación como candidato, ha criticado el estado de Telde y ha dicho que se presenta porque tiene “ilusión y ganas” y la convicción de que la ciudad puede ser “uno de los mejores municipios de España”.“En este municipio las tomaduras de pelo se han acabado. No voy a prometer obras faraónicas porque no es el momento de prometer lo que no podemos. Somos un partido responsable y lo que hay que hacer es terminar Telde y empezar a tratar a los teldenses como mayores de edad”, ha expresado Ramos.

Entre los problemas que percibe, ha enumerado la falta de aparcamiento en las zonas comerciales, el cierre de polideportivos y del cine, la falta de fecha de apertura para el mercado central o la “desidia” respecto al patrimonio histórico, según ha apuntado. Así, ha hecho referencia al “abandono” del barrio de San Francisco y del resto de barrios de la ciudad, los baches, que el Plan General “esté en un cajón” y la falta de cuidado con el litoral del municipio.

También ha abogado por “devolver la decencia y dignidad a los servidores públicos” y ha destacado la necesidad de convocar oposiciones para técnicos en el consistorio teldense. Ha criticado además la “falta de seguridad” y ha apuntado que a una ciudad del tamaño de Telde le corresponden 250 policías locales, frente a los 67 que tiene actualmente, a la par que ha lamentado que sea el Ayuntamiento “con los impuestos más altos de toda la isla”.

“El PP llega para solucionar los problemas que tiene este municipio. Los que llevan gobernando 31 años este municipio tienen mucho cuajo para echarle la culpa al PP que solo ha gobernado ocho”, ha destacado el dirigente popular, que ha dicho que es el momento “de acabar con la desidia” y el “clientelismo” para abrir “puertas y ventanas”.

Por su parte, el expresidente Rajoy ha manifestado que Ramos, quien colaboró con él tanto en el partido como durante su etapa en la Moncloa, tiene “enorme ilusión y muchas ganas” de hacer cosas por Telde, por lo que, en su opinión “será un magnífico alcalde”.“Telde es sinónimo de historia, cultura y futuro y, si los teldenses quieren, Sergio Ramos será su alcalde”, ha dicho Mariano Rajoy.

También ha intervenido en el mitin el vicesecretario de Organización nacional del PP, Miguel Tellado, que ha dicho que con Ramos en la alcaldía, Telde dejará de ser un municipio “de paso” para ser “prioritario en la configuración de una Canarias con futuro”.

Por otra parte, el presidente del PP canario y candidato a presidente de las islas, Manuel Domínguez, ha lamentado el estado de Telde, con “carreteras sucias”, y ha dicho que es una ciudad “atascada y colapsada” que tiene “prohibido crecer” por la desidia del grupo de gobierno.

“Telde es demasiado importante para sufrir este abandono. Sergio Ramos estará a la altura de esta ciudad”, ha apuntado Manuel Domínguez, que ha pedido a la ciudadanía de Telde que no divida el voto “para que no ganen los malos”.