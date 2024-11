Más representación de los grupos independientes y rechazo a los vetos: las propuestas de NC al sector crítico

Nueva Canarias anunciaba este fin de semana un adelanto de su Congreso Nacional a julio de 2025 con el objetivo de atajar los desacuerdos que se vienen manifestando en la formación y que se evidenciaron con el plantón en el Consejo Político de los alcaldes que llevan meses pidiendo cambios en la dirección. “En las organizaciones democráticas se tiene derecho asistir o no, de manera que no haremos ninguna valoración sobre las ausencias, de las que algunas hay justificadas, sino que serán los ausentes los que expliquen por qué no están”, decía Román Rodríguez en declaraciones a los medios.

Sin embargo, ese desplante ha supuesto que pasen desapercibidas las propuestas que se realizaron en el Consejo Político y que fueron aprobadas por unanimidad; unas medidas con las que se pretende reconducir la vía del diálogo y avanzar hacia una formación más democrática y transparente ya que hay quien ve la crisis como una oportunidad de avanzar como partido. Entre esas propuestas destacan “incorporar por primera vez a grupos independientes en dicho Congreso de forma significativa”. De hecho, en los documentos difundidos por NC se puede apreciar que entre los miembros para la organización de dicho congreso, por Gran Canaria se plantea que además de ocho miembros históricos de la formación participen otros ocho por parte de esos grupos independientes.

Esa propuesta afecta solo a Gran Canaria, que es donde se ha abierto la crisis con alcaldes independientes y que, de momento, no han respondido al documento públicamente. Por Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote ya hay propuestas tres personas para la organización del Congreso por cada isla y una por La Palma, La Gomera y El Hierro.

Otro de los puntos acordados en el Consejo Político de este fin de semana fue “proponer, para la renovación de la dirección del partido una fórmula más colegiala, más transversal, con diversidad de liderazgos y una mayor implantación y participación de todos los territorios del Archipiélago”.

En estos meses, hay voces que han sido críticas pidiendo renovación dentro de Nueva Canarias y que se aparte la figura de Román Rodríguez, que fue reelegido hace dos años en el último congreso. Ante ello, el Consejo Político Nacional toma nota proponiendo el rechazo de “vetos personales” y en este sentido indica que es “contrario” a los estatutos de la formación y a las reglas internas de funcionamiento y “al derecho de participación de todos los militantes”.

El Consejo también determinó que se deben “respetar a las minorías, con el reconocimiento de estas, las decisiones democráticas mayoritarias y a la dirección, que fue democráticamente elegida por amplia mayoría en el V Congreso”. También inciden en “alcanzar una mayor presencia de mujeres y jóvenes en los órganos del partido, así como en puestos relevantes en nuestras listas electorales”.

Fuentes consultadas por este periódico explican que la idea de NC es avanzar hacia fórmulas democráticas que ya emplean partidos como Compromís que han llevado varias listas diferentes a un congreso y con una fórmula “más colegiada y transversal”. En el apartado de participación, hay partidos independientes que no cuentan con la figura de “afiliado” por ejemplo. Por ello, se pretende fomentar que se dé importancia en algunos casos al número de afiliados y en otras a porcentajes de votos, por ejemplo, para que sea lo más equilibrado posible.

Blindarse ante las voces que piden la reunificación del nacionalismo

La reunificación del nacionalismo es un tema que siempre ronda entre miembros de este espacio. Para despejar dudas, el Consejo Político de NC ha acordado que la necesidad de “ratificar el espacio político de la izquierda canarista del que somos una parte muy relevante”.

En una entrevista con este periódico hace unos meses Román Rodríguez recordó que la persona clave del partido de Fernando Clavijo en Gran Canaria es la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que “ no tiene nada que ver con nosotros ni en historia, ni en cultura, ni en comportamiento ni en valores ni en nada”, dijo. “¿Puede haber alguna gente nuestra a la que le haga tilín o tenga relaciones? Pues no sé. Pero desde luego lo que representa esa señora y su categorización sobre el tema migratorio, su manera de relacionarse con los ciudadanos, su estilo en los procesos electorales, su manera de manejar los medios de comunicación públicos, su cultura, su tradición… Primero, no es nacionalista, es de derechas pura. Bueno, esto tiene poco que ver con nosotros”, aseguró.

En la Cadena Ser, Teodoro Sosa dijo el pasado mes de septiembre ante posibles conversaciones con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que “la reunificación con CC no se ha puesto sobre la mesa” e insistió en que si hubiese querido irse a ese partido lo habría hecho en 2007 cuando recibió una oferta. No obstante, añadió que “otra cosa es que haya alianzas en el futuro” y recordó que ya las ha habido.

Cabe recordar que la crisis en NC se agudizó con la moción de censura en Guía, cuando el exalcalde Pedro Rodríguez acusó al partido de Román Rodríguez de “fomentar” la moción de censura. Más tarde, pidió a la dirección del partido dar un paso al lado para facilitar “la reunificación del nacionalismo”. “Así divididos no llegamos a ningún lado, pero a estos señores no les interesa”, manifestó en una entrevista en Onda Cero.

Una situación que debe “ser encauzada”

En los documentos de Nueva Canarias se evidencia que “en estos momentos la organización atraviesa una situación que entendemos que debe ser encauzada bajo el paraguas de los principios democráticos fundamentales y del respeto a las normas estatuarias con las que nos hemos dotado y, en definitiva, bajo la voluntad de los militantes que se expresa con su voto en los congresos nacionales”.

La formación apunta que “todos los debates son sanos y necesarios” y que “reflexionar colectivamente sobre nuestras posiciones políticas, formas organizativas y liderazgos no solo es legítimo sino necesario, siempre respetando el valor que en democracia tiene la opinión y criterio del individuo, de manera que el voto y criterio de un militante tiene el mismo significado que el de un cargo público por destacado que sea este.”