Nueva Canarias decide adelantar su congreso nacional en una reunión con destacadas ausencias del sector crítico

Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC) ha decidido este sábado adelantar a julio de 2025 la celebración de su Congreso Nacional previsto para octubre de ese año, en un intento de buscar un consenso con una parte de los miembros del partido que piden nuevas caras, propuestas y líneas políticas en el partido.

Así lo han votado por unanimidad los asistentes al Consejo Político, el máximo órgano de NC entre congresos, que ha tenido lugar en el Club Natación Metropole, en Las Palmas de Gran Canaria, con la ausencia de varios de los que piden esos cambios: el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el alcalde de Agüimes, Oscar Hernández; el de Agaete, Jesús González; el ex primer edil de Guía, Pedro Rodríguez, o el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García.

“En las organizaciones democráticas se tiene derecho asistir o no, de manera que no haremos ninguna valoración sobre las ausencias, de las que algunas hay justificadas, sino que serán los ausentes los que expliquen por qué no están”, ha declarado en rueda de prensa el presidente de NC, Román Rodríguez.

Entre los ausentes, García hizo público que no asistiría al Consejo Político debido a estar celebrándose en Santa Lucía de Tirajana la Feria del Sureste y Sosa se encontraba este sábado en la Ruta 2030 que se celebraba en Gáldar y a la que ha asistido también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Preguntado por la prensa, el alcalde de Gáldar ha declarado que la Ruta 2030 es un acto institucional y “si estoy aquí no estoy en el Consejo Político. No sé en qué va a terminar porque no sé cuáles van a ser los acuerdos, esperaremos y los veremos”.

Para Rodríguez, la celebración de este Consejo Político ha sido relevante para tratar asuntos generales y “responder a un debate interno que hay que abordar desde la franqueza, es decir, que en esta organización no sobra nadie, vamos a mantener las puertas abiertas de forma absoluta a las personas que no asistieron, para que participen en el Congreso Nacional”.

En los temas a tratar en la cita del próximo julio, Rodríguez ha asegurado que “cabe todo: línea política, modelo organizativo y nueva dirección”.

Luis Campos, portavoz parlamentario de NC, ha explicado que durante la reunión de este domingo se ha votado por unanimidad un documento para alcanzar las propuestas que se entregaron a los miembros que han planteado a lo largo de los últimos meses un cambio en la dirección y de quienes, por el momento, no han recibido respuesta.

“Yo no tiro la toalla en el sentido en que como no hemos recibido respuesta no ha sido positiva ni negativa y uno de los aspectos que hoy hemos ratificado también por unanimidad es seguir agotando todas las vías de diálogo para intentar llegar al acuerdo y al consenso de cara a seguir manteniendo unido este espacio político, por supuesto, de cara al Congreso político nacional del mes de julio”, ha dicho Campos.

“Creo que son una serie de medidas que se mueven muchísimo de las posiciones iniciales”, ha añadido.

Ese documento recoge el adelanto de la fecha de celebración del Congreso Nacional, una mayor representación de los miembros independientes en la comisión de organización del congreso, que los delegados que asistan tengan mayor peso que por estatuto tendrían los independientes y avanzar hacia un modelo organizativo más transversal y horizontal, reforzando la presencia de mujeres y los jóvenes.

“La renovación no sólo depende de las caras y de los líderes, sino también de aspectos organizativos, del mensaje, de conectar de otra manera con la calle”, ha dicho la vicepresidenta del partido, Carmen Hernández.

Hernández ha querido recalcar que desde la dirección no hay “inmovilismo”, como lo demuestran los asuntos votados, que dan “pasos muy importantes para avanzar en un acuerdo”.

Durante la reunión, en la que han participado miembros del partido pertenecientes a todos los municipios e islas donde hay presencia de Nueva Canarias, en presencial o telemáticamente, se han analizado también la situación política actual, desde la dana y sus consecuencias en Valencia, a la financiación autonómica, pasando por los Presupuestos Generales del Estado, los presupuestos autonómicos, la crisis migratoria y la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.