Santiago Pérez (PSOE): "Coalición Canaria quiere sacar rendimiento político de las migraciones con un discurso que no molestaría a VOX"

El socialista Santiago Pérez se estrenó este jueves como senador en la Cámara Alta, a propuesta del PSOE de Canarias, y en el marco de la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien, a petición del Partido Popular, Coalición Canaria (CC ) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), tuvo que defender su gestión de la crisis migratoria en el Archipiélago. "Coalición Canaria quiere sacar rendimiento político a las migraciones con un discurso que no molestaría a VOX", advierte Santiago Pérez.

Se trata de la primera reunión a la que asiste en su nueva etapa como senador y "resultó muy interesante estar allí", expresa. Aunque ahora Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno canario y ahora senador por CC, mire a las estrellas, el origen de toda esta situación con las personas migrantes es la carencia de recursos. Resulta que desde el año 2010 a la actualidad nadie se había preocupado por esto, por conseguir medios para hacer frente de forma efectiva a un más que probable repunte migratorio, un hecho que ocurre en Canarias por su situación geográfica y su pertenencia a Europa", apunta Pérez a este periódico.

El político señaló que en este corto período de tiempo se han creado más de 6.000 plazas para atender a los migrantes, de las 1.000 que existían en 2020. "El Gobierno ha tenido que hacer un gran esfuerzo para instalar nuevos recursos de acogida, que pretenden tener un carácter permanente, y ha habido que hacerlo en el contexto de afluencia intensa de migrantes", defendió el socialista. Asimismo, criticó el papel ejercido ahora por el que fuera presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC): "Es evidente que los nacionalistas están intentando centrarse en este asunto, entre otras razones, porque están compitiendo electoralmente con Vox".

Apunta que existe un panfleto distribuido por los nacionalistas en La Laguna, "para tensar el ambiente". "El texto no lo hubiera escrito mejor Vox, con párrafos con claras connotaciones xenófobas, en los que prácticamente se dice que para los migrantes todo y para los canarios nada". Para el político, estas actitudes "no contribuyen" a la solución del problema, en su lugar, crean uno aún mayor: el racismo. "Hay un problema grave, una situación humanamente insostenible. El Gobierno está ahora haciendo un esfuerzo para solventarlo, es evidente que no es suficiente, pero declaraciones como estas empeoran la situación. CC está acompasando su estrategia para utilizar políticamente esta crisis".

Pérez recuerda que no es la primera vez que ocurre este hecho. "Entre 2006 y 2007, cuando gobernaba el PSOE, CC-ATI también quiso utilizar este asunto políticamente y gracias a periódicos locales, llegó su mensaje a la población. No es querencia nueva, pero ahora les ha salido un competidor: Vox. El problema de las migraciones es muy serio para actitudes parasitarias como las que lleva en el ADN CC. El miedo a lo extranjero es un recurso ya demasiado viejo".

Dificultades en los retornos

Santiago Pérez se sincera: "Las operaciones de retorno están resultando complicadas por la propia pandemia y la impermeabilidad de los países a donde estas personas deben ser devueltas, además de las escasas soluciones de la Unión Europea a la crisis migratoria". Para el socialista no es tarea sencilla poner de acuerdo a los países del sur de Europa, que están en primera línea, con los del norte, "que miran a otro lado, como si no fuera con ellos".

"En este contexto se producen actitudes parasitarias, como la de CC, que irá a más, porque tienen un competidor en la extrema derecha. Basta con echar la vista a las últimas elecciones en Tenerife, donde está el alma de CC-ATI. El partido ha recibido un batacazo que se explica con el crecimiento de Vox. Los votos de este partido son la suma de lo que ha perdido Ciudadanos y CC casi matemáticamente, y esto quien primero lo tiene en la vista es Fernando Clavijo. Por eso, en la comparecencia del ministro, en la que se abordaron una gran variedad de temas que afectaban a Canarias, el expresidente solo se interesó por el tema de los migrantes. Blanco y en botella", concluyó el socialista y sentencio con dureza: "Él y su banda están planeando, como buitres, alrededor de una situación tan grave, cómo sacar rendimiento político con un discurso que no molestaría a Vox".