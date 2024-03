Vox fuerza al PP a un imposible: vetar derivaciones de adultos migrantes desde Canarias a las comunidades que gobiernan

Vox no quiere migrantes en las comunidades en las que gobierna con el PP. El partido de extrema derecha no solo se opone a la acogida, sino que defiende las expulsiones masivas y en caliente, contrarias a la normativa internacional. “Todo el que entra de forma ilegal debe ser expulsado de inmediato”, ha dicho el nuevo portavoz de la formación política, José Antonio Fúster. En el caso de los migrantes adultos, el Estado es el que tiene las competencias y el que se encarga de su asistencia y atención, por lo que las autonomías no pueden forzar el bloqueo que propone Vox.

Por su parte, Fúster también ha rechazado la propuesta del Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores no acompañados. El Ejecutivo canario tutela en la actualidad a 5.500 niños y adolescentes llegados en patera. Por ello, ha exigido al Estado una reforma de la ley que obligue a los gobiernos autonómicos a acoger menores no acompañados que llegan a las islas y que así las derivaciones no dependan de la solidaridad de los gobiernos autónomos.

Expertos y entidades especializadas en infancia ya han advertido de que el hecho de que Canarias tutele en soledad a más de 5.000 menores va en contra del interés superior del menor. ''Que el Archipiélago tenga que tutelar y dar formación a 5.000 menores hace que estos tengan menos oportunidades que los que están en cualquier otra ciudad con menos menores acogidos“, valoró en declaraciones a esta redacción la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García.

En este sentido, el portavoz de Vox ha asegurado que trasladará al PP en las autonomías donde gobiernan juntos el rechazo a acoger migrantes. Los partidos gobiernan en coalición en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia y en la Comunidad Valenciana. Además, el portavoz ha añadido que está seguro de que “llegarán al mejor acuerdo posible con sus socios”.

No es la primera vez que la derecha muestra su rechazo a los traslados de migrantes desde Canarias hasta los centros de acogida de la Península. El Archipiélago recibió solo en 2023 cerca de 40.000 personas en cayucos y pateras. El Hierro y Lanzarote se convirtieron en los principales puntos de destino de las embarcaciones precarias que dejan miles de cadáveres en el Atlántico.

Las cifras de supervivientes llevaron al Ministerio de Migraciones a declarar a Canarias en situación de emergencia. El objetivo era agilizar los trámites y la financiación de los recursos para evitar la saturación de los dispositivos y ofrecer una asistencia y acogida dignas a los recién llegados.

Los traslados entre comunidades son una herramienta habitual del sistema de acogida español y, además, responden a las peticiones de solidaridad del Gobierno de Canarias al resto de autonomías. Aunque el PP gobierna en Canarias, se ha topado con el rechazo y el discurso xenófobo de su propio partido en otras comunidades.

El PP ha llegado incluso a acusar al Gobierno de España de colaborar con las mafias y el tráfico de personas. Un argumento que ha vuelto a utilizar Vox este lunes. “El gobierno sanchista ha decidido colaborar con el negocio organizado por las mafias de tráfico ilegal de personas, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena”, dijo el diputado del PP Rafael Hernándo. El portavoz de Vox ha aprovechado además para arremeter contra la religión islámica asegurando que es “incompatible” con la civilización occidental.