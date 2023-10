Siete tortillas de papas de toma pan y moja

El domingo pasado la tortilla de papas volvió a ser tendencia nacional porque se celebró el XVI Campeonato de España de Tortilla de Papas, ganado por el Restaurante Cañadio, de Santander. Habrá que darse un salto con Binter para probarla, pero aprovechando este pase al pie, les voy a dejar con una pequeña selección de las mejores tortillas para mojar pan que se pueden encontrar en la isla de Gran Canaria, con una bola extra por si en estos meses se dan un salto a Madrid y presentarles la que quizás haya sido la mejor tortilla de papas que nunca me he comido en la capital de España.

Midway, sin duda alguna la casa reina de las tortillas de papas de la isla de Gran Canaria, un referente en la zona de Triana donde Ramón sigue al frente de su pequeña barra que acoge centenares de clientes cada día. En forma de pincho, ración o completa para llevar a casa, cualquier opción es un acierto seguro.

Vinófilos Triana, ubicado también en el barrio de Triana, en este rincón donde los amantes de los vinos se sienten como si estuvieran en Disneylandia, una de las propuestas ganadoras de la cocina de Gonzalo es su tortilla de papas. Hay pocos manjares más ricos que este y si me permiten la recomendación, cambien la consabida caña por un vino espumoso por copas de los que podrán elegir sin problemas aquí, son adictivos.

Manuela Jimena. Saltamos ya a la zona de Vegueta donde este rincón que hace honor a la gastronomía madrileña a través de sus vermouths y carta de comida tiene en su tortilla uno de esos elementos imbatibles. Gusta mucho la versión con trufa, yo siempre me decanto por la tradicional, con mucho pan para mojar y dejar el plato reluciente para el siguiente bocado.

Cafetería Kojak, otro clásico de nuestra ciudad que encontramos tanto en el Mercado de Altavista como en el cruce que separa Triana de Vegueta. Dando igual el lugar, lo que no cambia son las características de sus tortillas, muy canarias, grandes y con variedad de sabores a elegir, con cebolla, sin ella, paisana y ninguna con la yema cuajada, sino más consistentes donde el pan hace la labor de efecto bocata. Mi recomendación es que no se las calienten en microondas, porque aunque estén a temperatura ambiente su perfecto punto de cocción se mantiene mejor así.

Café Regina, repartido por varios puntos de la isla de Gran Canaria e incluso presentes en Santa Cruz de Tenerife, en todos y cada uno de ellos sus tortillas de jamón o la de espinacas se han convertido en imprescindibles a cualquier hora del día y de la noche. Particularmente mi favorita es la de espinacas, es rara la vez que al ir a por un pincho, no termino repitiendo y no porque sean pequeños sino porque me apasionan.

Taberna Pedraza. En esta ocasión les llevo al barrio de Recoletos en Madrid donde hace muy pocos días pude probar la famosa y reconocida tortilla de Betanzos que elabora Carmen Carro en esta casa de la que ya les hablaré más en profundidad próximamente. La tortilla se hace entera y al momento para cada mesa, la mía fue la 74.324 desde sus comienzos, pero es que todas y cada una de ellas las elabora de principio a fin la propia Carmen, y sí, he tardado demasiado en conocer esta casa pero desde ya es uno de mis imprescindibles en la capital de España.

Estas son solamente una pequeña lista de recomendaciones, me encantaría conocer las favoritas de ustedes y para ello les invito a que me lo cuenten en Instagram, Twitter e incluso TikTok bajo el nick de @javiers_gastro.