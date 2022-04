100 restaurantes para hincarle el diente a las Islas Canarias en Semana Santa

Fechas de movilidad grande entre islas para los canarios. Turistas que aterrizan y buscan en la gastronomía un motivo de relax, placer y conocimiento del producto local, pero también del trabajo de los cocineros y cocineras de las islas para deleite del comensal. Por eso y con la única intención de poner un granito de arena, les dejamos una pequeña recomendación de más de cien restaurantes donde poder pasar un buen rato en esta Semana Santa si visitan las Islas Canarias, o simplemente si se quedan en casa y quieren conocer sitios donde ir. De antemano les digo que toda lista acarrea injusticias y que me dejaré fuera muchísimos lugares dignos de mención, desde aquí, mi perdón por adelantado y ánimo a usted, estimado lector/a a que disfrute de esa casa donde se sienta bien, a gusto y comprendido. Eso es ya todo a día de hoy.

En este primer bloque me voy a detener en algunas de las islas periféricas de las islas comenzando por El Hierro, donde ir a Casa Juan en La Restinga es lo más parecido a peregrinar por la meca del producto marino más salvaje del archipiélago, ya que tiene la suerte y el privilegio de estar ubicado a pie del Mar de las Calmas, un auténtico oasis submarino lleno de vida y sabor donde cualquier cosa que pidan es acierto seguro, pero la sopa de mariscos, pescado y cangrejo cura cualquier mal. En La Gomera tenemos el Gastrobar La Salamandra donde a base de mucho trabajo y sacrificio se están abriendo un interesante camino como referente no solo en la isla, sino en toda Canarias. Que ya se hable de ellos es un triunfo que el tesón de su cocinero y propietario, Ancor Sánchez, se ha propuesto y conseguido.

En La Palma me voy a centrar en dos lugares, primero El Jardín de la Sal, en Fuencaliente, que además hay que apoyar más que nunca por culpa de los tremendos daños que el volcán palmero sin nombre dejó en esas impresionantes y maravillosas salinas naturales. Si a eso le sumamos la gran mano de su cocinero, Juan Carlos Curpa (el chef de la sal, como le gusta llamarse), el deleite está asegurado. La otra casa que les quiero recomendar tiene un mucho de cocina y un todo de alma, Restaurante Carmen (El Paso), cuartel general del chef José Andrés cuando estuvo en La Palma y sitio donde muchos voluntarios de World Central Kitchen terminaban tras largas jornadas maratonianas para coger fuerzas ahí, en un sitio con alma propia y mucha historia.

Terminamos este primer bloque por Fuerteventura, la isla que más recorrido tiene por hacer en el mundo de la gastronomía pero que empieza a dar pequeños pasos al respecto. A la consolidada y siempre solvente propuesta de Casa Marcos (Villaverde), se ha unido últimamente La Pulpiana, dos sitios a reivindicar sin dejar de mirar el imponente caldo de pescado que año tras año se devora en el Restaurante La Punta (Cofete).

Retomamos este viaje por Tenerife comenzando por los que yo considero dos imprescindibles de la isla, El Rincón de Juan Carlos (1 Estrella Michelin y 3 Soles Repsol) hablando de alta cocina y El Silbo Gomero si queremos raíces canarias en los fogones. A partir de ahí, en el sur de la isla encontramos los Estrella Michelin como son MB Ritz Carlton Abama (2 Estrellas) y con una Estrella tenemos al NUB y Ricardo Sanz Abama. A partir de ahí, la mejor cocina peruana en Qapaq, grandes restaurantes en hoteles como son Kensei, Txoko, Donaire, La Cúpula, SanHó o iL Bococcino, un asador marino o de carne como son la dupla Goxoa y El Mesón Castellano, o unos restaurantes siempre a reivindicar como son Bésame Mucho, La Sandunga y El Secreto de Chimiche.

En la capital, un fijo es San Sebastián57 y pasearse por la vinoteca El Gusto x el Vino para volver cargado a casa, los desayunos y buen rato en Sabela, la cocina japonesa de Kiki o la nikkei de Tagami Restaurante, son buenos descendientes de lo que significó Kazán para la capital tinerfeña. Ya subiendo al norte, imprescindible visita a un clásico como Casa Tomás (mucha suerte con la espera), sin dejarnos atrás propuestas como son las de Izakaya LO, Haydée, La Bola de Jorge Bosch, El Calderito de la Abuela, Cumai o El Taller de Seve, entre tantos otros.

En Lanzarote se sigue creciendo y trabajando a un ritmo endiablado, clásicos como Brisa Marina, La Bodega de Santiago, La Bodega de Uga, Casa Brígida, El Risco o La Cascada tienen en las nuevas llegadas como SEBE, Niño Salvaje, Kamezí o Coentro una espoleta que los hace superarse e intentar ser mejores cada día sin dormirse en los laureles. Cualquiera de ellos es acierto seguro, pero sí les adelanto algo, reserven con tiempo, porque todos son de lo más cotizado en estas fechas.

Terminamos este viaje por Gran Canaria, isla que tiene en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, una explosión gastronómica sin parangón. Clásicos como Embarcadero, El Churrasco, Deliciosa Marta, Qué Leche, Majuga, El Equilibrista33, Allende, El Zarcillo o El Padrino se ven rodeados de nuevas y valientes propuestas como son las de Poemas by Hermanos Padrón, La Carlota, Pikza, Lacandella, Pícaro, De Contrabando, Maraca, La Solana, Bevir, Nákar, Kumo by Halma, Dara Gourmet, CuernoCabra, El Bento Japonés, Hestia, Tigot, Sarang, Manuela Jimena, MuxGo, Tabaiba o Vinófilos Triana. Es tal la calidad y cantidad lo que dispone la capital ahora mismo que en solamente dos líneas me aparecen más de 20 establecimientos y seguro me dejo muchos fuera. Si tienen tiempo y suerte, no dejen de pasar por la foodtruck La Quícara, aparte de ganar el premio a la mejor hamburguesa de Canarias, su propuesta está rompiendo moldes

Ya saliendo de la capital hacia la zona norte, Casa Brito en Arucas, La Trastienda de Chago en Gáldar, Casa Romántica en Agaete o BioCreperia Risco Caído en Artenara, son apuestas seguras en una zona que va evidentes signos de mejora. Camino al sur en el pueblo de Mogán tenemos Casa Enrique y el Restaurante Valle de Mogan o el Bar Los Almácicos en el Valle de Veneguera. En el municipio de Mogán se encuentran dos de las estrellas Michelin de la isla como son Los Guayres (Hotel Cordial Mogan Resort) y La Aquarela, pero no dejen de tener en cuenta la propuesta de 222swbarandgrill en el Hotel Radison Blue, El Refectorio de Agata o la apuesta Nikkei de Tadashi Tagami en El Perchel. Si buscan algo más canario que el gofio y un punto de encuentro con la gente de la isla, su sitio es El Boya, autenticidad a raudales y algo más moderno pero solvente lo encontramos en Blossom, cc The Market en Puerto Rico, o las propuestas del grupo Tambara (La Palmera Sur) en El Puerto Marina Suites o Sidecar en el Hotel Salobre Golf.

Ya en el municipio de San Bartolomé nos volvemos a encontrar a El Churrasco, esta vez en el Hotel Costa Meloneras donde también está la nueva oferta del grupo Kabuki llamada Nihao en lo que preparan el gran desembarco con Kabuki Meloneras. El Akara en el Baobab Meloneras y el Ovo en el Villa del Conde, otros restaurantes de gran nivel dentro del grupo Lopesan, en cuyo hotel Faro Lopesan tenemos una de las apuestas más importantes del último año en la zona, PaloCortado Meloneras. En Playa del Inglés unos imprescindibles son La Palmera Sur o Borneo Maspalomas, dos plenos al quince si de una quiniela se tratara.

Ya en la Playa de Arinaga nos encontramos con el siempre eterno Nelson y si seguimos hacia la ciudad, nada mejor que pararnos a unos bocadillos de lujo en Dos Hermanos (calamares o pollo, ambos con todo), Cafetería Alonso (caballa) y Yazmina (pata), todos en el municipio de Telde donde sentarnos en la mesa de La Tunera es el perfecto broche a un viaje gastronómico por toda Canarias en este pequeño artículo que espero les sirva de resumen.

Como bonus extra, como olvidarme del restaurante que lleva el puro sabor canario a pleno centro de Madrid, así que si estás en la capital de España y quieres recordar o saborear los platos de tu tierra, no dejes de visitar Gofio (1 Estrella Michelin) en pleno corazón del Barrio de Las Letras.

