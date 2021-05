El Kilómetro Cero de Tejeda llega directo al corazón de Las Canteras

Son muchas las veces que en estas páginas hemos hablado, y pronto lo seguiremos haciendo, de Borja Marrero y su archiconocido proyecto Texeda Restaurante. Ese lugar que nació como pequeña casa de una modesta cerveza artesanal, fue caminando hacia una cocina con personalidad propia que atrae a clientes de toda España, evolucionó hacia el tema de los helados con la Lexe y últimamente se atreve a elaborar quesos artesanales con la leche de las casi 200 cabezas de cabra que ya tienen en propiedad. Pues un mix de todo eso es lo que ha nacido este jueves 13 de mayo en pleno corazón de Guanarteme, con el océano de la Playa de las Canteras al fondo uniendo de manera virtual y real las cumbres de Gran Canaria con sus playas por medio de la gastronomía y el sector primario.

Hace ya algunos meses que muchos conocíamos su intención, “tengo ganas de llevar un poquito de Tejeda al corazón de la ciudad para todos aquellos que no pueden desplazarse al pueblo con la asiduidad que les gustaría. De ahí que de nuestra finca y también del pueblo, habrá todo tipo de verduras, frutas, almendras, mieles y ahora mismo, hasta que se acaben, unas botellas de aceite que he podido sacar este año de nuestros olivares. Proceden de olivos que sufrieron con el incendio del 2019 pero que han tenido fuerzas para crecer y el resultado es un aceite con unas características únicas y seguramente irrepetibles”.

El nombre del proyecto de Borja Marrero, “Kcero Gran Canaria, productos frescos de temporada y recetas sanas de toda la vida”, ya denota lo que aquí dentro se está fraguando en forma de comida preparada para llevar pero ya envasada al vacío, pasteurizada de forma 100%natural y lista para degustarla en casa como si estuviera recién hecha, doy fe de ello porque ya he probado el potaje de berros, el estofado de pollo, la pata de cordero o una de las mejores ropa vieja que se cocinan en la isla y que formó parte del menú de Texeda en sus orígenes. “Muchos clientes nos pedían que volviera la ropa vieja en el restaurante, pero yo no quería anclarme en su elaboración, en mi cocina creativa necesito evolucionar y por mucho que me costara decidí aparcarla. Ahora todo el que quiera degustar esta ropa vieja elaborada con la carne de las cabras de mi casa, mis papas, los huevos de mis gallinas y las verduras que florecen a su alrededor lo pueden hacer con la mayor calidad y listo para darle un toque en casa que hará que parezca cocinada por cada comensal. Ahora ya no te enfadarás más conmigo por haberla quitado del restaurante, Javier” (risas).

Una gran cola presidía la mañana de la inauguración del establecimiento, la expectación había levantado entre la gente del barrio, acompañado al tweet mañanero de @erauncrass en las redes sociales puso sobre la pista a mucha gente. Ahí brillaban los ojos de Borja, de su padre, Ángel y de todo el equipo de la tienda donde al cliente le faltaban manos y cestas para coger todo lo que se quería llevar. La niña que iba con su madre eligiendo palmeras, la señora eligiendo esas verduras “de verdad mi niño, que se le ve en el brillo”, o el sibarita que en lo alto observaba que los vinos Agala estaban también a disposición del cliente.

En medio de la tienda, la última de las creaciones de la familia Marrero, su variedad de quesos que hablan por sí mismo en cuanto te los llevas a la boca, la almendra en forma de dulces que tanto nos gusta a los canarios y las palmeras de Dulces de Tejeda. Esas palmeras de tamaño familiar con variaciones caseras y que cuentan con una legión de adeptos.

Y llega el momento de centrarnos en los platos preparados. “Poca broma Javier, son las recetas de toda la vida que cocinaba mi abuela, las que me llevan a mi infancia y las que me motivaron a ser cocinero. Estoy muy emocionado con llevar un pedacito del corazón de mi familia directamente a la mesa de la gente de mi tierra y de ahí que todo sea en forma de guisos y cocciones largas, porque así es como se cocinaba antes. La pasteurización en caliente que le hacemos a los platos nos permite conservar toda su esencia, que el cliente lo guarde en la nevera y tenga un mes para consumirlo como si lo cocinara ese mismo día. Si alguien quiere lo puede congelar, pero yo apuesto más por la conservación en frío en una buena nevera, porque además no ocupa mucho espacio y el material que utilizamos para envolver es de tal calidad que impide a la comida absorber olores o sabores de otros productos que tengamos en el frigorífico”. Antes de la apertura tuve la ocasión de probar en casa el potaje de berros, el estofado de pollo y la pata de cordero y permítanme afirmar con rotundidad que la intención de Borja Marrero se cumple a la perfección, los aromas a esa cocina de las abuelas estaban presentes en cada bocado. De hecho, lo primero que hice al acudir a la tienda ha sido llevarme la ropa vieja que caerá de lleno en el fin de semana.

Y como punto final, los helados La Lexe, esos que elaboran partiendo de la leche de cabra propia y que han llevado a Tejeda a miles de grancanarios durante este confinamiento a hacer cola a la hora de saborearlos. Si el problema en Tejeda era decidir cuales probar antes de volver a la ciudad, ahora se cambia por la necesidad de tener a mano el móvil donde ir apuntando los sabores que vas probando para en el más corto espacio posible, lograr completar la cartilla entera. Sin duda alguna, sus arriesgadas creaciones suponen en algún caso un antes y un después en la oferta heladera de la capital muy cerca de la Playa de Las Canteras. Por cierto, los formatos para llevar a casa, impecables también en diseño y practicidad para los congeladores caseros.

Ahora solamente queda ir a este rincón ubicado en el cruce entre las calles Churruca y República Dominicana que abre los 7 días de la semana en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Yo ya estoy pertrechado para el fin de semana y preparando lista de la compra para la próxima.

