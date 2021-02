Se encienden los fogones interiores de la hostelería en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha decretado este domingo la vuelta al nivel 2 de riesgo por pandemia en la isla de Gran Canaria, una esperada medida que permitirá abrir los espacios interiores de los bares y restaurantes a un 50% de su capacidad y ampliar su cierre una hora más, hasta las once de la noche. Aquí les detallamos unos cuantos restaurantes que a lo largo de la semana irán abriendo sus puertas si todo va bien, ya que ninguno ha recurrido a sacar terrazas en la calle durante estas semanas de nivel 3 de riesgo, por lo que están encendiendo sus fogones y preparándose para lo que mejor saben hacer, que sus comensales disfruten en sus mesas.

Empezamos este viaje por uno de los municipios más altos de la isla, Tejeda, donde el restaurante Texeda es una apuesta inequívoca por el que Borja Marrero va a apostar con más fuerza que nunca: “Abriremos de viernes a domingo con dos turnos de comida, a las 13 y a las 15:30 con la carta que cambiamos cada dos semanas. Pero sí habrá cambios importantes en el menú degustación con novedades que he creado durante este parón ya que estaremos más conectado que nunca con el territorio más cercano. De las pruebas que he hecho me interesa mucho ver la reacción del comensal ante nuestros calcosts de corazón de caña de barranco con mojo de tunera y almendras picante. En cuanto a platos vamos a hacer un tiradito de lubina aquanaria macerada con jugo de trigolina de nuestros barrancos y para los ahumados que usamos en algunos platos usaremos el musco que ha brotado en nuestros barrancos tras las lluvias de este año”. Sin duda parece que Borja va a por todas y promete diversión en su nueva propuesta, no tardaré en subir para descubrirla.

Casa Brito es uno de los clásicos en cuanto a carnes y brasas. Al habla con su jefe de sala, Salvador Torrubia, nos confirma que “abriremos esta semana en nuestro horario y días habituales, aunque quizás aumentemos próximamente el servicio en el mediodía de los martes, que hasta ahora hemos cerrado. Tenemos muchas ganas de volver para reencontrarnos con nuestros clientes, que nos han llenado de fuerza e ilusión durante este parón por los mensajes que recibimos de ellos preguntándonos por la reapertura, ganas de venir, etc. Nuestra propuesta no va a variar a estas alturas, la parrilla como leivmotiv del local con nuestros característicos cortes de carnes a los que sumamos otros ingredientes que también acarician con mimo las brasas para sorprender al comensal. Todo ello reforzando nuestra carta de cocina y platos fuera de carta donde nos centraremos en los productos locales, la temporalidady el mimo que le dedica nuestro equipo de cocina. Como ejemplo te diría nuestro steak tartar sobre tosta crujiente y queso curado de Gáldar, los canelones de aguacate con yogur griego y albahaca o nuestro vacío de Buey madurado, calabaza asada y cebolletas”. Como anexo también vuelve a abrir sus puertas esa segunda línea que la familia Brito sacó hace años donde la línea de comida está pensada para compartir, como bien indica su nombre, Enyesque. El de Arucas estrena además nueva terraza, el de Guanarteme, ubicado en una zona que está congregando ofertas interesantes gastronómicas, también vuelve a levantar las persianas.

Y ya que estamos en Guanarteme, resulta curiosa una situación que se va a dar en una manzana, la que abarca desde la bajada final de la calle Gravina, sube por la de Churruca y colinda con Colombia, porque en ese corto espacio físico se van a cruzar tres ofertas gastronómicas muy diferentes entre sí, pero todas de una calidad y propuestas muy interesantes. La primera es el ya reseñado Enyesque, y ya en la calle Colombia nos encontramos La Tasca de Mawa. Propiedad de una familia con mucho arraigo en la zona, los Calderín, nació como una pequeña fábrica de cerveza artesanal, Mawa. Con el tiempo ha ido arraigándose como un local con una carta basada en sugerencias de la semana con platos de cuchara y producto de temporada con platos muy reconocibles para el comensal canario como ropa vieja, tortillas, judiones, garbanzadas o pulpos. Abrirán de miércoles a domingo en servicio de mediodía que se amplía a las noches los viernes y sábado.

Y cerrando el círculo de esta manzana nos encontramos con un restaurante que estará de estreno en este 2021 y que tiene tras de sí a uno de los jóvenes cocineros con más proyección en Canarias, Abraham Ortega. Con su propuesta basada en una visión atrevida y única de la cocina canaria consiguió para el Restaurante El Santo el BIB Gourmand en 2019. En 2020 en medio de la pandemia decidió volar solo y se embarcó en su proyecto/restaurante llamado Tabaiba cocina evolutiva, trayéndose consigo al joven cocinero autodidacta Aser Martín, responsable de los pases dulces del local. El propio Abraham nos confirma que “estamos ya locos por abrir de miércoles a domingo con una propuesta que irá acorde a lo que es mi visión de cocina canaria. Tenemos muchas ganas de poner en marcha este proyecto y sumarnos a la gran gastronomía que se está haciendo en Gran Canaria, como ejemplo te paso foto de un plato que vamos a tener elaborado con requesón ahumado de oveja trashumante de la isla, praliné de almendras y foie con jaramagos”.

También en Guanarteme nos encontramos al primer restaurante japonés que se abrió en toda España hace ya más de 50 años, el Fuji. Seguro que el señor Dato, su fundador original y que a día de hoy sigue viviendo en Gran Canaria, no le gustaría vivir en primera persona tantas vicisitudes, pero si algo persiste en la cultura oriental es la fuerza de la persistencia y el trabajo por salir adelante. Y así sigue Miguel Martínez, su pupilo, chef y propietario actual, que no sólo respeta la más tradicional cocina japonesa sino también su oposición al desaliento, por lo que nos cuenta que “por supuesto que volveremos a abrir, Javier. El Fuji necesita a sus clientes para hacerles sentir en casa, pero ellos son los que hacen sentirnos en casa a nosotros teniéndolos en nuestras mesas. Nuestra propuesta y horarios será la misma, no vamos a cambiar tras tantos años, sería faltar a nuestra esencia.”

Hestia nació en septiembre del 2019 y desde ese momento su progresión está siendo imparable. En este parón al que se ha visto obligado por el cierre de interiores debido a la crisis sanitaria le ha servido a su propietario, Juan Santiago, para trabajar un nuevo menú degustación: “Abriremos en nuestro horario habitual de martes a sábado, adaptando las cenas al cierre obligado. Seguiremos con la propuesta que combina carta y menú degustación pero en este último caso he creado todos los platos desde cero, será completamente nuevo, aunque siguiendo la misma línea de cocina que nos identifica. Hemos comprado un ahumador doble que nos permite ahumar en frío pero también en caliente y con ello estamos trabajando algunos productos a nuestro propio gusto, como pueden ser las anguilas o la mantequilla”.

Ya en la zona de Mesa y López encontramos a Willy Ramírez dentro de su Pícaro Restaurante, al que este periodo de cierre de interiores le impidió llevar a cabo una propuesta en forma de brunch de autor, que algunos pudimos probar justo ese fin de semana que se apuró las últimas horas abiertas en los interiores. “Por supuesto que vamos a abrir en cuanto se pueda y llevo Pícaro a un paso gastronómico más de lo que me había atrevido hasta ahora. Abriremos a partir del jueves noche pero quito la carta y voy únicamente con menú degustación, donde el comensal podrá elegir entre uno largo y uno corto, siento que a pesar de este año tan raro y duro me encuentro en mi mejor momento como cocinero y he cambiado el 100% de un menú íntegramente idea nuestra, mía y de mi equipo. Quizás para la segunda semana en nivel 2 de pandemia retomaremos el brunch los fines de semana con la propuesta que sacamos, pero matizando pequeñas cosas. Fue una sorpresa observar como esos dos únicos días la gente respondió llenando la sala sin casi haberlo comunicado.”

Deliciosa Marta, del que ya hablamos con su nueva propuesta de bocadillos de autor para llevar, también vuelve a abrir sus puertas en horario habitual de lunes a viernes, donde Pol en cocina y Marta en sala seguirán ejecutando en su casa la cocina personal, llena de matices y riqueza en sabor/producto que lleva años deslumbrando en la capital grancanaria.

Y si antes les hablaba del primer restaurante japonés que abrió en España, el Fuji, ahora toca el turno a la última propuesta nipona que se ha abierto en Gran Canaria y que tras poco tiempo funcionando (abrió en diciembre 2020) se vio obligado a cerrar, El Bento Japonés. Este restaurante en muy poco tiempo está acumulando comentarios positivos por todo aquel que lo ha probado, el que les escribe aún no ha ido pero no tardaré en visitarlo. Al habla con su propietaria, Teresa, nos cuenta que “ha sido un mes muy duro, intentamos hacer comida a domicilio pero no va con nuestro concepto, el Omakase, que consiste en apostar por un menú degustación japonés con productos frescos de temporada a la elección del chef. Lo que sí hemos aprovechado el tiempo en este parón ante el público para elevarlo y añadir algunos platos nuevos, así como ampliar la bodega, donde las burbujas siempre están muy presentes. Entre estos nuevos platos podremos encontrar una tempura de vieiras sobre risotto de edamame o un magret de pato marinado con umeshu (licor de ciruela japonés)”. Estoy tardando demasiado en cruzar estas puertas, será muy pronto para poder contarles lo que aquí se hace.

Corea y Europa fusionado tanto en el plato como en la sala es lo que se vive en Sarang, donde Henning Malinowski logra introducir en cada plato la sensibilidad coreana con la técnica europea, todo ello coronado con el mejor producto, tanto local como foráneo. Ji-Un, la otra mitad de este binomio y responsable de la sala nos confirma que “abriremos en cuanto estemos en fase 2, pero esperaremos al jueves para tener tiempo de sacar del ERTE al personal, organizar las compras y comenzar la producción. Tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nuestros clientes a los que sorprenderemos con algunos cambios en sala. En cuanto a la cocina, Henning lo tiene muy claro, seguiremos la línea que ya tenemos trazada, con platos que ya son señas de nuestra identidad a los que se unirán nuevas creaciones basándose en la temporalidad del producto”.

Y como cierre, la noticia que muchos estábamos esperando, la vuelta a los fogones de Neodimio60, pero por ahora únicamente con cocina para recoger en el local. Tras dos fines de semana donde volvieron a encender sus fogones juntándose con amigos cocineros de otros locales para elaborar una propuesta de street food, ahora sí que se lanzan con su imprescindible línea que les llevó a ser uno de los restaurantes con más futuro de la ciudad. Al habla con Daniel D’Angelo nos detalla que “no queremos abrir el interior del local porque no podemos permitirnos el lujo de estar cada fin de semana mirando los índices de contagio para saber si continuamos abiertos o cerrados. Estamos preparando una pequeña inversión para nuestro local pero tenemos que ser pacientes y esperar que todo vaya cogiendo velocidad de crucero, pero al menos sí estamos muy felices de poder anunciar que Neodimio60 sí ha vuelto a abrir sus puertas. De momento abriremos de viernes a domingo de 12:30 a 15:30 y de 19:30 a 21:30 donde cocinaremos nuestros platos habituales, introduciendo y quitando algunos, según temporada. Nayra también ha trabajado una selección de cócteles elaborados por ella y que viajen bien a la hora de que el comensal pueda acompañar estas comidas con los tragos que se servían en Neodimio60. Para los encargos y mirar la carta invitamos a que visiten el Instagram de @neodimio60 donde tendremos toda la información publicada, así como los horarios disponibles para recoger, queremos que la experiencia sea lo más cómoda posible para el comensal, por lo que nos organizaremos de tal forma que cada uno vendrá a la hora asignada para que no tenga un largo tiempo de espera y se pueda llevar todo para su casa”.

Este 11 podría ser la alineación titular de una selección mundial de gastronomía que refleja lo variada y rica que tiene la oferta que la isla de Gran Canaria sirve a su comensal, capaz de hacerle viajar por todo el mundo a través de sus platos. Hay más que se irán sumando en sus aperturas durante los próximos días como son El Equilibrista33, Bevir, Marrakech, Ribera del Río Miño, la oferta gastronómica de El Corte Inglés incluido el Gourmet Experience, etc., pero que desean esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos pandémicos. Desde las redes sociales de @porfogones y @alahoradecomer les iremos contando todas las novedades al respecto.