Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro suavizan sus restricciones y Tenerife las endurece

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha comparecido este domingo para informar de la decisión adoptada por el Ejecutivo acerca de los niveles de alerta sanitaria vigentes en las Islas. Tal y como adelantó el presiente, Ángel Víctor Torres, el pasado jueves, Trujillo daría a conocer este domingo los cambios en los niveles de restricción, tras analizar la tendencia de los indicadores epidemiológicos especialmente en islas como Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro.

Así, tras corroborar la mejoría en los datos, estas tres islas bajan de nivel, es decir, suavizan sus restricciones, pasando Gran Canaria del nivel 3 al 2; y El Hierro y Fuerteventura, del nivel 2 al 1, el mínimo establecido.

En Tenerife, sin embargo, se ha confirmado que la incidencia acumulada a siete días no ha mejorado, al contrario, se ha producido una subida, aunque suave. Por tanto, ha expuesto el consejero, la isla sube al nivel de alerta 2, tras dos semanas en nivel 1.

Por otro lado, Lanzarote y La Graciosa, en nivel máximo de alerta 4, se mantienen con sus restricciones pese a la mejoría de sus indicadores.

La Gomera y La Palma continuarán en nivel 1.

Los cambios en los niveles entran en vigor a las 00.00 horas de este lunes, día 22. Este domingo, día 21, concluyen a su vez las medidas específicas adoptadas coincidiendo con la semana de Carnavales en las islas.

Restricciones vigentes en cada nivel de alerta

Nivel 1

-No hay toque de queda.

-Aforo entre no convivientes en espacios públicos y privados. Se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de diez personas, salvo en el caso de convivientes, entendiéndose como tal las personas que residen bajo el mismo techo. En el caso de que el grupo incluya tanto a personas convivientes como no convivientes, el grupo no excederá de diez personas.

-Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías. Se reduce el número de comensales por mesa a 6 personas y el cierre al público antes de las 01.00 horas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento queda prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como bailes, karaokes, etc.. El aforo en terrazas será del 100% y en interiores, del 75%.

-Práctica deportiva. Para las actividades colectivas en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros permanentemente, se permite un número máximo de 6 personas por grupo, incluido el monitor. Además, no podrá practicarse deportes de equipo ni aquellas prácticas o ejercicios en los que no pueda garantizarse el mantenimiento de dicha distancia en todo momento. Para las actividades colectivas al aire libre en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros permanentemente, se permite un número máximo de 6 personas por grupo, incluido el monitor.

-Transporte público. Se reforzará la vigilancia de los medios de transporte terrestres urbanos en las horas punta para evitar aglomeraciones. En las horas punta se evitará hacer uso del transporte público para desplazamientos no esenciales o aplazables. Se recomienda aumentar la frecuencia de horarios del transporte público, garantizando una adecuada ventilación y el cumplimiento de las medidas de prevención, que incluyen no comer ni beber y hacer un uso correcto de la mascarilla.

Nivel 2

- Toque de queda entre las 23:00 horas a las 06:00 todos los días, salvo para excepciones recogidas en la ley.

- Se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de seis personas, salvo en el caso de convivientes. Si el grupo incluye tanto personas convivientes como no convivientes no excederá de seis personas.

-Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías. Se reduce el número de comensales por mesa a seis personas y el cierre al público antes de las 00.00 horas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento queda prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como bailes, karaokes, etc. El aforo en terrazas será del 75% y en interiores, del 50%.

-Práctica deportiva. Para las actividades colectivas en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros permanentemente, se permite un número máximo de 4 personas por grupo, incluido el monitor.

Además, en espacios al aire libre no podrá practicarse deportes de equipo ni aquellas prácticas o ejercicios en los que no pueda garantizarse el mantenimiento de dicha distancia en todo momento. Para las actividades colectivas en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros permanentemente, se permite un número máximo de 4 personas por grupo, respectivamente, incluido el monitor.

– Centros hospitalarios y centros de atención sociosanitaria. Se limitarán las visitas, que deberán ser supervisadas por personal de los centros, y se extremarán las medidas de prevención establecidas. Además, se recomienda, la utilización de mascarillas tipo FFP2 y pantallas protectoras faciales por parte del personal que tenga atención directa con los pacientes en estos centros, así como reforzar la ventilación.

– Transporte público. En el transporte público regular terrestre urbano y metropolitano de viajeros, queda reducido su aforo al 50%. Se reforzará la vigilancia de los medios de transporte terrestres urbanos en las horas punta para evitar aglomeraciones. En las horas punta se evitará hacer uso del transporte público para desplazamientos no esenciales o aplazables. Se recomienda aumentar la frecuencia de horarios del transporte público, garantizando una adecuada ventilación y el cumplimiento de las medidas de prevención, que incluyen no comer ni beber y hacer un uso correcto de la mascarilla.

Nivel 3

Actualmente no hay ninguna isla en este nivel

Nivel 4

Es el más restrictivo y en él se encuentran Lanzarote y La Graciosa

-El toque de queda comienza a las 22:00 horas y dura hasta las 06:00 h todos los días.

-Aforo entre no convivientes en espacios públicos y privados se limita a dos personas.

-Se restringe la salida y entrada de personas de las islas, sin perjuicio de limitaciones en ámbitos territoriales inferiores en función de la situación epidemiológica, salvo desplazamientos justificados por las causas tasadas por el Gobierno.

- En hostelería, el aforo en terrazas será del 50% y en interiores está prohibido ubicar clientes. Solo se permiten dos comensales por mesa.

-Sigue vigente el cierre de comercios y hostelería a las 18.00 horas.