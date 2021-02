El efecto de las vacunas en Canarias, la única comunidad donde ya hay más personas inmunizadas que casos acumulados

El efecto de las vacunas ya está aquí. Canarias se ha convertido en la primera comunidad en contar con más personas vacunadas (dos dosis administradas) que contagiadas por la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Así lo ha comunicado la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico y así lo demuestran los datos que ha analizado esta redacción. La influencia de las inyecciones es tal, que las Islas están presentando un descenso muy notable de las hospitalizaciones por el virus de los mayores de 80 años, según muestran las cifras del Instituto de Salud Carlos III recopiladas por la página cvcanarias.com.

El gráfico de arriba muestra la evolución de las hospitalizaciones por COVID de los mayores de 80 años desde agosto. Canarias sufrió un pico a finales de año, quizá como consecuencia del repunte de contagios en Navidad. Pero la distribución de la primera dosis de la vacuna el 27 de diciembre, y la posterior administración de la segunda, el 17 de enero, han terminado por abatir la curva de ingresos. No es el primer gráfico de este estilo que evidencia el impacto de los pinchazos en la lucha contra la epidemia. El ejemplo más claro es Israel, que también ha registrado un descenso dramático en la media de edad de los pacientes hospitalizados por el virus. Y Asturias, donde las defunciones en las residencias por coronavirus también caen en picado. "Podemos esperar que los casos se reduzcan en un 90% y esperemos que también los fallecidos", ha dicho el coordinador del Observatorio de Salud del Principado de Asturias, Mario Margolles, en un artículo publicado este viernes por El Confidencial.

¿Qué podemos sacar en claro de esto? Que las vacunas son efectivas para prevenir cuadros más graves de la enfermedad. Que las inyecciones de Pfizer, cuyas dosis han sido inoculadas en más de tres millones de personas en España (mucho más que Moderna, con 192.000), son efectivas. Y que a partir del segundo pinchazo, la curva se hunde.

Para el análisis del Archipiélago hemos usado el dato de hospitalizados porque la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional no publica las cifras de contagios por residencias. De hecho, los mayores de 80 no están siquiera dentro del primer grupo de vacunación en España, así que no estaba del todo claro que en la visualización publicada se notara un descenso de estas características. Como bien ha aclarado este viernes el jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, Amós García, en un Encuentro Digital con la ciudadanía centrado en resolver dudas sobre la logística de la vacuna, la cobertura del Grupo 1 (residentes y trabajadores de centros sociosanitarios) ya se ha terminado al 100% y la del Grupo 2 (profesionales del Servicio Canario de Salud) está al 99,15%.

“Esta semana se ha continuado con el Grupo 4 (grandes dependientes y sus cuidadores) con la complejidad que supone este grupo ya que los viales tienen que ser consumidos en seis horas y hay que extraer la dosis en el momento. Se va a domicilio en rutas de vacunación concienzudamente planificadas para evitar perder dosis. Este colectivo supera los 25.000 personas en Canarias y ya se ha logrado una cobertura del 4,66% del mismo”, ha añadido Begoña Reyero, integrante del equipo de vacunación COVID en el Archipiélago. También se ha empezado a citar a las personas mayores de 80 años en centros de salud de las Zonas Básicas de Salud y es en este punto cuando el Archipiélago espera "impulsar y consolidar" el ritmo de administración.

Mes y medio y las Islas ya registran 48.759 personas con la pauta completa de la vacunación (dos inyecciones). Desde que estalló la pandemia, Canarias ha contabilizado 39.213 casos de COVID. La diferencia temporal es amplísima. En poco más de mes y medio, la curva que ahora destaca y dibuja una pared en la gráfica es la de ciudadanos inmunizados contra el virus. Así, el Archipiélago, que nunca ha llegado al riesgo extremo de incidencia, se ha convertido en la primera comunidad autónoma en España en notificar más personas vacunadas que diagnósticos acumulados. El objetivo es alcanzar el 70% de la población canaria inmunizada para verano. Según los últimos datos, el porcentaje en estos momentos es de un 3,72%.

García ha aprovechado la charla virtual para defender el papel de las vacunas. Tras unas semanas de tira y afloja entre la Unión Europea y las farmacéuticas que han infundado cierto temor en la población, García ha recordado que todas las dosis cuentan con el aval de la Agencia Europea de Medicamentos y están dirigidas a disminuir la gravedad y la mortalidad de la COVID-19. “La seguridad de las vacunas es fundamental para su autorización y se vigilará también estrechamente cuando comience su utilización”, subrayó. Además, Reyero ha indicado que “el rechazo a la vacunación es prácticamente inexistente en Canarias y de manera preliminar lo estimamos en torno a un 0,5% en los grupos de vacunación actuales".

A nivel nacional, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, confirmó el pasado lunes que la incidencia del virus entre los mayores de 65 años residentes en centros sociosanitarios "es menor que la incidencia observadas en mayores de 65 que no están en residencias de mayores". "Son datos preliminares que no indican todavía que la efectividad de la vacuna sea igual que la eficacia de los ensayos clínicos. Las poquitas informaciones iniciarían que sí, que sería una vacuna muy efectiva", agregó.

Hace unos días elDiario.es publicó una información señalando esta bajada de la transmisión en las residencias. Los brotes semanales notificados cayeron: de los 145 que hubo en la semana del 21 de enero, con 1907 casos asociados; a los 89 de la del 4 de febrero, con 1.257. "En los centros estamos detectando que la vacunación sí funciona, los directores nos dicen que está habiendo menos casos. Y llevamos los mismos ritmos de vida de hace un mes, el único hecho diferencial ha sido la vacuna", añadió Andrés Rueda, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.