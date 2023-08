WCK, del chef José Andrés, y varios cocineros locales se despliegan para ayudar en el incendio de Tenerife

“Los primeros días de una catástrofe son los más difíciles para articular lo que las personas afectadas directamente, sean gente civil o las fuerzas y cuerpos de seguridad o emergencias. Por eso World Central Kitchen intenta en esos momentos llegar y ponerse a disposición de lo que necesiten en cada lugar del mundo, y cómo hicimos en La Palma, ahí estamos ahora mismo en Tenerife”. Así se ha manifestado en declaraciones telefónicas a este periódico el chef José Andrés “de camino a Ucrania, donde la pesadilla no termina”.

José Andrés es taxativo: “Nuestra ONG no trabaja para los gobiernos que estén en cada momento sino para la gente que lo necesita, eso nos da una tremenda independencia y nos permite la capacidad de gestionar a los equipos que tenemos repartidos por el mundo para cuando la ocasión lo requiere. En Tenerife está Olivier de Belleroche, que ya fue nuestro jefe de cocina en La Palma, pero además quien coordina todo es Pablo Pais, por lo que nuestra interlocución está siendo muy fluida y amable; sólo vamos con las ganas de ayudar y sobre todo desear que muy pronto no nos necesiten porque esas serían las mejores noticias”.

Pablo Pais es la cabeza visible y presidente de la Asociación Gastronómica Palmera (AGAP) y una persona muy reconocida y querida en el sector. Puestos al habla con él, cuenta sus sensaciones de estos primeros días: “Primero de todo, Javier, permíteme tener unas palabras para la gente que lo está pasando tan mal; yo lo viví en primera persona en La Palma y sé lo que sienten. Pero ya entrando en lo nuestro, no puedo más que estar agradecido a la predisposición encontrada y cómo estamos intentando aportar nuestro granito de arena a lo que aquí hacen ya otras ONG o particulares, porque de todo estamos viendo”.

Este periódico vivió con Pablo algunos de esos momentos en el volcán palmero para no olvidar en la vida, y su tono de voz recuerda de nuevo a la persona que allí miraba más por los demás que por él mismo: “WCK va a estar siempre presente en las islas que nos necesiten, hoy es Tenerife, pero por desgracia, catástrofes naturales va a seguir habiendo y me siento orgulloso de poder ayudar a la gente de mi tierra, independientemente de la isla en la que se dé el caso”.

En esta ocasión, con tanta premura de tiempo, lo que WCK está suministrando son “bocadillos que nos están elaborando la familia de Pastelerías Zulay, con Rubén al frente, que aunque son de La Palma, tienen un pequeño local en La Laguna en el que se están volcando para suministrarnos”. A Pablo le llamó la atención cómo estaban trabajando en La Matanza, “donde se han organizado muy bien, es para felicitarlos y reconocerlo” decía, y cómo conocemos bastante bien al cocinero que está liderando lo que allí pasa, pues nadie mejor que él para contárnoslo.

El nombre y la persona de la que les hablaba es Jorge Bosch, propietario y chef del restaurante La Bola by Jorge Bosch, reconocido con un BIB Gourmand de la Guía Michelin con el que este periódico habló este viernes, cuando comenzó la pesadilla. “Vamos a cerrar ya que con los confinamientos tengo parte del equipo que no puede venir a trabajar, pero sobre todo, es que me parecería un disparate tener mi restaurante abierto como si nada cuando mi entorno se está quemando. Voy a intentar informarme de si podemos ayudar en algo, y ahí estaré arrimando el hombro”.

Este domingo contaba que ya había pasado por su negocio Pablo Pais, de WCK y ya está preparando el menú del miércoles “para la gente que tenemos desalojada en La Matanza. Estos días hemos preparado manzana asada, papas revolconas con pollo asado, estofado de carne, ensalada de pasta, y así todo lo que nos va saliendo y estamos asistiendo en lo que podemos a la gente de Santa Úrsula y La Victoria”.

Pero Jorge quería dejar claro algo: “Aquí yo soy uno más, somos un equipo de gente que me gustaría mencionar como son Rubén San Juan, Raquel García y Patrizia Bonora, que trabajan conmigo en La Bola; Bárbara González, quien tuvo el restaurante Casa Mi Suegra y ahora es docente gastronómica; Soraya Lasa, también docente gastronómica, y Juan José, del catering Brasas y Volcán, además de la gente tu tierra, Gran Canaria, por favor, menciónalos a todos si puedes”.