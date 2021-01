La hostelería de Gran Canaria se revira frente a la pandemia

Son momentos complicados los que la hostelería de toda España está viviendo a día de hoy. En algunos casos los cierres son totales, en otros como Gran Canaria, los profesionales han sacado lo mejor del ingenio y la imaginación en muchos establecimientos de toda índole en la isla. En este reportaje vamos a llevarles de la mano por locales que, o bien no suelen tener su espacio en críticas gastronómicas al uso, o bien son clásicos de la isla que luchan por adaptarse a las nuevas circunstancias.

Y ese camino va a comenzar con la acción que ha unido a dos cocineros como son Willy Ramírez (Pícaro, BIB Gourmand Michelin) y Abraham Ortega (ex chef de Santo Restaurante, BIB Gourmand Michelin y que abrirá en breve su nuevo proyecto, Restaurante Tabaiba), junto a un amigo de ambos, Jon Rueda, cocinero y dueño orgulloso de una cafetería en la calle León y Castillo llegando ya a la Plaza de la Feria, El Caracolillo. El nombre de la acción no puede ser más elocuente, “Fuck Covid” y su propuesta más canalla, 6 platos de fast food para llevar desde las 10 de la mañana hasta final de existencias, cosa que el viernes 22 de enero no llevó más allá de las 15:30. Willy Ramírez nos contaba que “ha sido una pasada lo vivido hoy, la gente ha captado lo que queríamos hacer, pasar un buen rato y hacer disfrutar. Teníamos previsto estar hasta las 6 de la tarde y a las 3 ya no nos quedaba nada, vamos a doblar producción para poder alcanzar a todos. El tema del disfraz es para darle un toque de alegría a la mascarilla y todo aquel comensal que venga disfrazado, le haremos un 10% de descuento”.

Pero eso no es todo, son muchos los establecimientos que usando las redes sociales están haciendo lo posible para hacerse ver en estos momentos. Se movió mucho por Twitter el grito ahogado de una empleada de la cafetería salón recreativo San Diego, en Teror, pidiendo a la gente que no les dieran la espalda y se animaran a acudir al local donde trabajaba. Así que ya saben, si viven en la villa mariana, ahí tienen una muy buena oportunidad.

Agaete es tierra de producto puro, sus cafetales son conocidos en el mundo entero y en unas semanas donde el pueblo ha sido más noticia por el barco que por otra cosa, miremos un poco más allá. En esos cafetales encontramos a la Bodega Los Berrazales//Finca La Laja, donde la familia Lugo, auténticos embajadores de Gran Canaria, están luchando por seguir caminando con paso firme. Ahora tenemos la oportunidad de pedir sus viandas en la Tasca Los Berrazales, para ir a buscarlo allí o para que te lo lleven a casa.

En Valsequillo se encuentra el Restaurante El Guajara, que ahora sirven almuerzos de miércoles a domingo para comer en terraza y para ir a recoger. Igual tienen suerte y se encuentran con la gente del Gran Canaria Times y se echan unas risas con ellos.

¿Quién no ha parado nunca en Yazmina para comerse un bocadillo de pata en la barra? Pues ahora, como la barra no se puede utilizar y aprovechando los nuevos permisos express del Ayuntamiento de Telde, también es posible tomárselo a plena luz del día, habrá que ver cómo suena el grito de “boooooteeee” desde dentro del local. Pero sería injusto olvidarme en Telde de la Cafetería Alonso y su bocata de caballa, aceite, vinagre, tomate y cebolla o del de Calamares de Dos Hermanos, en Ojos de Garza, todos ellos, paraísos de los buenos bocadillos.

En la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, son muchos los locales que están sacando sus terrazas a la calle gracias al apoyo del Ayuntamiento con los permisos provisionales de las mismas. Son innumerables los locales que así están aprovechando para poder facturar algo que les ayude a mitigar sus escasos ingresos en estos momentos. Un ejemplo de ellos puede ser Tigot Gastro&Café, que este lunes por fin podrá volver a abrir sus puertas con esa propuesta gastronómica que le hace único en la ciudad, un menú diferente cada día a sólo 9,50€, para tomar allí y también para llevar.

Me hablan mucho y muy bien de un local al que le debo la visita, La Pejiguera, ubicado en la calle Buenos Aires y que presenta una atractiva carta para pedir telefónicamente e ir a recoger al local. Aprovecho esta circunstancia para reivindicar que dejemos de lado las aplicaciones como Glovo, Just Eat o similares, son un escarnio en comisiones hacia el local y tampoco nos cuesta nada movernos un poco a la hora de ir a recoger los pedidos. Ayudemos de todas las formas posibles.

Ahora quiero hablarles de uno de los locales más bonitos que se pueden encontrar en la ciudad, Casa Montesdeoca, ubicado en pleno corazón de Vegueta. Sus nuevos propietarios han apostado a todo o nada por él, ya que tiene tras de sí una larga trayectoria de precios inflados y malos servicios, cosas que por lo que me cuentan comensales de toda mi credibilidad que han ido en los últimos tiempos, ha pasado a la historia. Su carta ya es una declaración de intenciones, pequeña y enfocada al recetario y producto local, con unos precios tremendamente atractivos y un patio interior, en forma de terraza, con todas las medidas de seguridad si queremos disfrutar al aire libre de un entorno único.

En Vegueta podemos encontrar otro local que merece muy mucho la atención del comensal, Triciclo, donde su propietario a la vez que chef, Kike Espino, junto a todo su equipo, no paran de crear platos llenos de sabor, diversión y también un punto de locura. Su terraza es ya una de las imprescindibles de la ciudad, pero su oferta para llevar, una gran baza para descubrir.

Café Regina ha logrado en unos pocos años convertirse en un imprescindible para el público grancanario, y si bien en algunos de sus locales como puede ser el de Triana, la terraza sigue disponible, en otros como el Gourmet Experience de El Corte Inglés, únicamente está disponible el servicio para llevar. De una forma u otra, su insuperable oferta en desayunos, las ya famosas e imprescindibles sartenes de los almuerzos y, por supuesto, el incomparable café colombiano que importan directamente, una excusa de oro para visitarlos.

Hablando de desayunos, no puedo dejar atrás dos de los puntos míticos de la ciudad, ubicados en zonas opuestas de la misma, pero con un punto en común ambos de ellos, la calidad y variedad de sus bocadillos como son La Tasquita D’Iván y también La Planchita. Ambos además cuentan ahora mismo con sus terrazas provisionales para poder servir al comensal, pero también de su oferta lista para llevar. Una apuesta segura.

Pero si algo está trayendo esta fase 3 es la “rebelión” de auténticos clásicos de la ciudad a cerrar sus puertas aunque sea de manera transitoria como son el Ribera del Río Miño y el Arrosar que ofrecen una selección de su carta para recoger en el local.

Gambrinus cuenta con su terraza donde han establecido tres turnos con reserva previa, de 12h a 15h, de 15h a 18h y por último, de 18h a 21h, pero a su vez incrementa también la oferta en comida para llevar. Por último, Casa Carmelo ha trasladado sus brasas y fogones a La Marinera, por lo que ahora se puede disfrutar de ambas propuestas en la misma mesa.

Y si los anteriores eran clásicos de la restauración capitalina, permítanme que les incluya una de las nuevas y valientes propuestas que van saliendo en estos duros momentos. Oscar Dayas, uno de los chefs con más futuro de nuestra tierra, finalista del prestigioso concurso San Pellegrino Young Chef de Europa y nombrado en la lista Forbes como uno de los 30 jóvenes cocineros a seguir, ha creado una línea de cocina para llevar, donde el comensal tiene que participar del juego y terminar/emplatar el resultado final en su casa. Les dejo con este ramen ensamblado por quien les escribe, impresionante. El nombre de la propuesta, Monkey Box y la pueden encontrar en Facebook e Instagram, no tienen local, todo es para llevar, se suman a la creciente ola de las dark kitchen que tanto están dando que hablar.

En Agüimes ha sido la propia corporación municipal quien está aunando los esfuerzos de todos los establecimientos de la zona para que así los mismos puedan dar voz a sus propuestas.

Para cerrar este artículo, que tendrá continuación en las próximas jornadas, les invitamos a desplazarse a la ciudad norteña de Gáldar, para quien les escribe, es el rincón del norte y centro de la isla que mejor propuesta gastronómica está incorporando en sus calles. Uno de los imprescindibles de la ciudad es La Trastienda de Chago, que ha adaptado su terraza y horario a un servicio de jueves a domingo en turno único de almuerzo. Una oportunidad única para degustar la mejor ensalada de tomate que se puedan ustedes imaginar, para mí la mejor de toda Gran Canaria, junto a la cocina en imparable crecimiento que Carmelo Mujica lleva entre sus fogones.

Si les apetece, pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram bajo los nicks de @porfogones y @alahoradecomer.