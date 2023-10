La street food más canalla, deportiva y musical se apodera este fin de semana de Las Palmas de Gran Canaria

Este Juernes de Por Fogones donde parece que el calor nos da una tregua y que estar en la calle ya vuelve a ser objeto de gusto y no de penitencia surge una confluencia de eventos en la capital grancanaria que tienen en común la conocida como street food, con la música, el deporte y las compras también al alcance de la mano.

Burger Fest Las Palmas. Primera edición de un encuentro que ya lleva varias ediciones marcando tendencia en la isla de Tenerife y que ahora da el salto a Las Palmas de Gran Canaria, celebrándose en la Plaza de Canarias, dentro del Parque de Santa Catalina. Para ello se contará con la presencia de varios de los mejores restaurantes y foodtrucks de hamburguesas de toda Canarias, desplazándose para ello desde Tenerife, Lanzarote y por supuesto, Gran Canaria.

Con una amplia oferta para todos los gustos en la que se incluyen hamburguesas veganas, cervezas artesanales y buena música con DJ, se celebrará un concurso coordinado por CanaryFoodies donde un jurado seleccionado elegirá la mejor hamburguesa del Burger Fest Las Palmas. Entre las candidatas se encuentran la que presentarán los amigos del All or Nothing Burger, que recordemos son los actuales poseedores del galardón a la mejor hamburguesa de Canarias, y una propuesta muy especial, La Primera que unen Cielo y Tabaiba de Abraham Ortega, que recordamos tiene 1 Estrella Michelin y para la que han creado una carne que parte de 80% de vaca canaria madurada y 20% de cerdo canario. Este duelo puede dar mucho que hablar y si no, al tiempo. El horario del evento será este viernes 20 de octubre de 18 a 01:00 y el sábado de 14:00 a 01:00 con entrada gratuita.

Food Truck Las Palmas Music Fest, en este caso celebrándose en la Plaza de la Música en la zona de El Rincón. Aquí se fusionan la oferta gastronómica en food trucks con una amplia selección de conciertos que incluye un Tributo a Queen con bandas muy reconocidas del panorama musical canario como son Los Salvapantallas, Los Lola o Los Aseres. Aquí la organización no ha desvelado las propuestas gastronómicas que formarán parte del espectáculo pero han garantizado la calidad y variedad de comidas y precios asequibles para todos los públicos y gustos. El coste de la entrada es de 6€, quedan muy pocas disponibles pero se guardan un remanente para la venta en taquilla durante el sábado y domingo, días del evento en cuestión. Los horarios y todos los grupos que actúan lo pueden ver en el cartel del programa.

FanZone UDLP. Recordemos que el partido de la UDLP este domingo frente al Rayo Vallecano se juega a una hora inusual, la una del mediodía. Es por eso que la FanZone que acoge a los aficionados que se reúnen horas antes del partido estará lista a partir de las 11 de la mañana con una oferta especial pensada para que sirva de desayuno tardío o almuerzo temprano. En las cantinas del Estadio de Gran Canaria además se podrá comprar el famoso Bocata de Calamares del Kojak, edición UDLP, que tanto éxito tuvo en el partido contra el Celta de Vigo y que además sirvió de talismán para la victoria. Ojalá suceda lo mismo este próximo domingo contra el cuadro vallecano.

FoodTrucks El Corte Inglés. Despacito, en silencio y sin grandes alardes comunicativos para que el comienzo fuera tranquilo, en los exteriores de El Corte Inglés se ha decidido apostar por las foodtrucks como parte de su propuesta gastronómica para intentar continuar la demanda surgida a raíz del éxito de la foodtruck que tuvo Dabiz Muñoz hace unos meses.

Para la ocasión se han seleccionado dos propuestas diferentes pero ambas con el producto canario por bandera. En primer lugar el estreno de Pata Canaria Artesana, que como su propio nombre indica nos trae en bandeja uno de los bocadillos característicos de la gastronomía grancanaria como es el bocata de pata, aquí con varias combinaciones al gusto del consumidor.

Y al lado opuesto, justo en la entrada del Gourmet Experience de El Corte Inglés, se inaugura este viernes 20 por la noche la propuesta de Chef Déniz, una food truck de la que ya le hablamos en esta sección y que estoy seguro constituirá un éxito rotundo con su propuesta canalla a través de su particular visión de la comida callejera, contando con el producto local como principal baluarte de las mismas. No dejen de probar sus papas fritas canarias, les aseguro que son únicas y además se elaboran con papas del país, no productos congelados que no se saben ni de dónde vienen.

Cómo verán, un fin de semana lleno de vida en la capital grancanaria que además da el pistoletazo de salida este próximo viernes con el concierto que dará Aitana, el único en Canarias, y que congregará a fans de la cantante procedentes de varias islas en el entorno de 7 Palmas. Yo no sé ustedes, pero mi recomendación la tengo clara, el All or Nothing que encontramos a escasos metros del recinto donde podrán disfrutar de las mejores hamburguesas de la isla, o al menos, mis favoritas a día de hoy.

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok bajo el nick de @javiers_gastro.