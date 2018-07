La palabra de la mujer en el romanticismo

Si no es tan común, como sería deseable, saber quién es Concepción Arenal, relevante escritora española del siglo XIX, destacada por su valor y su lucha a favor de la mujer y con su obra completa publicada, comprensible es que, al menos fuera del marco destinado al estudio y la investigación, no se oiga hablar de las escritoras que en esa época vivían en Canarias: María de Las Mercedes Letona de Corral (1803-1831), Leocricia Pestana Fierro (1853-1926), Ángela Mazzini (1809-1894), Dolores Millares Cubas (1852-1880), Fernanda Siliuto Briganty (1834-1859) o Victorina Bridoux y Mazzini (1835-1862).

Sólo esta última, hija de Ángela Mazzini, superó la prueba de la publicación en libro con su obra Lágrimas y flores (1863). Escritoras del siglo XIX poco relevantes para los canarios, ni que decir para el resto, pero de las que -según el filólogo-, cabe destacar su obra. En la mayoría de los casos solo alumbraron publicaciones sueltas y en medios dispersos, normalmente fuera del mundo intelectual al que la mujer tenía difícil acceso. Este reconocimiento que está aún por llegar, al que Eugenio Padorno ha rendido notables esfuerzos a lo largo de su carrera con distintas publicaciones, por ejemplo: Ángela Mazzini. Poesía y Otros textos (Anroart Ediciones, 2010), es oportuno, no sólo por la calidad literaria, sino porque el conocimiento de sus circunstancias y contexto social e ideológico canario, ayuda a entender y esclarecer nuestro momento actual, así como cuáles son los cambios que se están produciendo.

Eugenio Padorno, filólogo y escritor, ofreció el mes pasado una conferencia monográfica en la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino en Las Palmas de Gran Canaria bajo el título Poetas canarias en el siglo XIX . Durante la charla destacó a las cinco escritoras en las que se apoyó para señalar la presencia, poco conocida, de la mujer en la literatura durante el romanticismo canario.

Derechos de la Mujer

También la tempestad ruge escondida

en el humano pecho;

que agosta en flor nuestra doliente vida

para lucha tan cruel lugar estrecho.

(Ángela Mazzini).

La estrofa pertenece al poema Derechos de la Mujer de Ángela Mazzini. Autora a la que también se refirió Padorno en un breve ensayo, de carácter divulgativo, La Parte por el todo (Boca de riego, 2002). Se señala en este librito que Mazzini fue una de las poetas más prolíficas de Canarias; más de medio centenar de poemas se han encontrado hasta ahora repartidos por casi todas las publicaciones periódicas de la segunda mitad del siglo XIX en las islas y en alguna revista madrileña, como es el caso de La moda elegante. Estos datos, -defiende Padorno-, vistos en consonancia con otros textos suyos más ingeniosos y menos convencionales y sobre todo, algunas de sus prosas no artísticas que responden a la corriente cientificista entonces en boga, conducen a pensar que asistimos a la difícil profesionalización de la mujer escritora.

La entrevista mantenida con Padorno días después de su charla dio pie a ampliar algo más el contexto y, en el mismo momento histórico pero ampliando el espacio geográfico nombró a la escritora Concepción Arenal (1820-1893), a quien se ha catalogado como “ideal de una justicia humanitaria”. Yendo más lejos, trajo a colación el personaje de Nora Helmer, protagonista en la obra dramática Casa de muñecas (1879), de Henrik Ibsen. Con ellas, se refirió, por un lado a un ejemplo de rebeldía y evolución y, por el otro a un comportamiento femenino condicionado por las circunstancias a lo largo de la historia.

Victorina Bridoux y Mazzini, hija de Ángela Mazzini. Canarias Ahora

Para hacernos una idea, -dice Padorno-, “la existencia de las poetas canarias a las que me referí en la charla es significativa pero no representan el comportamiento rebelde y de ruptura que sí logró una mujer como Concepción Arenal”. Fue una de las pioneras en el feminismo español, destacó por sus ideas revolucionarias, aunque no alcanzó a detectar la importancia y defender el derecho al voto femenino; de eso se encargaría algo más tarde Clara Campoamor.

Pero hasta que llegó el logro del voto femenino en España, hubo precedentes en muchos rincones del territorio y el malestar de la mujer difuminaba, pasando desapercibido en medio de una sociedad, en general, sumisa y aislada de los avances y libertades. Las iniciativas y expresiones sociales y artísticas existentes resultaban peligrosas y extravagantes. En Canarias, donde no penetraron los ideales del romanticismo ni con la misma fuerza, ni al mismo tiempo, puesto que el ambiente era aún más opresivo si cabe, no hubo margen para que la mujer destacara. Bastaría un breve repaso de las palabras escritas por las citadas poetas para comprobar la manifestación de un inconformismo latente, señal de una realidad subyacente.

Frente a la poesía más serena y contenida de Ángela Mazzini, observamos el romanticismo más vehemente en Fernanda Siliuto. Aunque estas escritoras no permanecían fijas en cuanto al contenido emocional y se movían por distintos registros, como ya dijimos de Ángela Mazzini, recordando además, que la influencia de las nuevas ideas en Canarias fue tardía, sí compartieron aquella otra característica romántica que ponía la atención sobre el oprimido, el marginado, el pobre, el de raza distinta, llevándonos de nuevo a Concepción Arenal y sus aportaciones con respecto a la condición de los presos y a la beneficencia o mal entendida caridad. Así lo expresó Fernanda Siliuto en 1859 desde Canarias.

Poema al oprimido, al abandonado, al esclavo

No son libres las aves… ¿por qué el negro

no ha de serlo también…? Ley inhumana

que no respeta la cabeza anciana

ni la de aquel que empieza sin vivir;

(...)



Cuando los que jamás esclavos fueron

hoy como nunca sufren abatidos,

cuantos viven ¡oh Hermandad Del Gran Poder De Dios! envilecidos

sirviéndoles de escudo su maldad.

(Fernanda Siliuto).

El carácter de transición de las autoras canarias, les lleva a expresiones románticas pero limitadas, aún muy sujetas al ambiente, -como afirma Padorno-, no tiene comparación con la postura rebelde que observamos en Arenal, capaz de influir y provocar verdaderos cambios.

Puede venir bien recordar por ejemplo una cita de La mujer del Porvenir (1869), en torno a la manipulación de la mujer y su carácter abnegado (que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por altruismo). “Las grandes cuestiones se resuelven hoy a grandes alturas intelectuales, y es necesario que la mujer pueda elevarse hasta allí para que no preponderen el egoísmo, la dureza y la frialdad; para que no se llame razón al cálculo, y cálculo a la torpe aplicación de la aritmética”

Resulta difícil creer que, bajo el paraguas opaco y denso que cubría a España, pesado como el osmio, ella alcanzara a cuestionar, ni más ni menos, la concepción de la mujer impuesta por el Cristianismo. Concepción Arenal desafió y despreció las opiniones defendidas y promulgó la necesidad de transformar a la mujer objeto, tal y como la hubo situado la sociedad imperante, en ser humano fuerte y capaz, tal como es por naturaleza. De su mano y voz salieron otras tantas sentencias como esta, “Los caballeros de la edad media amparaban a las mujeres con su brazo; los de la nuestra deben ampararlas con su inteligencia: las lanzas de hoy han de romperse contra los errores y las preocupaciones que las oprimen”.

'La vida romántica de Fernanda Siliuto'. Luis Álvarez Cruz

Incómodo debió resultar esta actitud en una España como la de entonces. Imagínense unos ojos hechos a la oscuridad cuando les da el rayo de luz; pocos lo soportan sin queja, sin reacción. Lo cierto es que se han dado pasos y la conjunción de tanto esfuerzo se refleja hoy en nuestra sociedad. Como ejemplos recientes tenemos en España la multitudinaria manifestación del 8 de marzo – sin precedentes – y en Argentina la manifestación a favor del aborto legal y su posterior aprobación, demostración de las fuerzas unidas y la lucha viva, en pie, al frente y siendo escuchada.