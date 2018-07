Alcaldes de Gran Canaria insisten en que el conflicto del Consorcio de Emergencias "es laboral" y "no político"

Los alcaldes de varios municipios de Gran Canaria consideran que el conflicto del Consorcio de Emergencias insular es "de índole laboral y no político" y puede desembocar "en la externalización de servicios y en potenciar Protección Civil".



Así lo ha expresado el vicepresidente del Consorcio de Emergencias y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quien, aunque ha insistido en que "se respetan las reivindicaciones laborales", no van a permitir que "se use como herramienta de presión".



"Están comunicando a la opinión pública que nos negamos a las dotaciones mínimas" respecto a la que "hay una directriz técnica de adecuación de los medios para la seguridad de los propios efectivos y la garantía de prestación del servicio", ha indicado.



Asimismo, ha señalado que los asuntos de tipo administrativo "no se tratarán en el marco de esta negociación", ya que están siendo usados por los sindicatos "para presionar al final de legislatura y en verano", que es época de alto riesgo de incendios.



Otro de los asuntos que se trasmite desde la parte social es la incapacidad de gestión del consorcio, sobre lo que Hernández ha recordado que en Gran Canaria "el absentismo de los bomberos del Consorcio multiplica por 7 la media nacional" que está estimada en un 1,5% frente al entre 13 y 15% de Gran Canaria, "lo que supone un sobrecoste al Consorcio por el pago extra de los refuerzos de los servicios".



Respecto a las condiciones laborales, se introducen dos medidas que "no están dispuestos a asumir", como es la "movilidad de los parques", ya que "al tratarse de un servicio insular, entendemos como lógico que se traslade la capacidad de organización del servicio", y de esta forma "se refuercen parques con los propios recursos y efectivos" del Consorcio, ha detallado.



La otra medida guarda relación con el control de la productividad, sobre la que antes "no existía parámetro para discriminar quiénes cobraban ese plus de productividad de 500 euros mensuales".



La idea que ha compartido Hernández "es atender al concepto, y que aquellas personas que de forma manifiesta desarrollen con mayor dedicación o capacidad de resolución tendrán más posibilidades que aquellos que no lo hacen o no están, como está ocurriendo".



En este sentido, ha explicado que, en caso de mantenerse el conflicto, "se buscarán alternativas" que podrán ir en la línea de "potenciar el voluntariado en Protección Civil mediante cursos formativos", y si es necesario, "externalizar los servicios para la prevención de incendios".



El vicepresidente del Consorcio ha destacado que este bloqueo "es habitual en épocas preelectorales" y no tiene que ver con aspectos políticos, ya que "independientemente del color y las siglas, el acuerdo entre los alcaldes es unánime" y lo que se está produciendo "es un conflicto laboral".



"Nos negamos a firmar un documento donde la presión social se imponga sobre la gestión", ha asegurado.



Hernández "no es cierto que haya mayor peligro por falta de personal" ya que "en los parques del Consorcio hay una media de 23 trabajadores diarios" que en caso de gran incendio se refuerza".



"No significa que en los parques no haya efectivos, sino que, según dicen, estos no reúnen las condiciones adecuadas para este tipo de emergencias" y que los equipos no están en condiciones de ser usados", lo cual "no es cierto" y es "un mecanismo de presión".



La posición actual es la "de negarse a la movilidad entre parques alegando que los equipos pueden estar contaminados" que en el fondo lo que buscan es "crear un debate para un objetivo último de mejora de condiciones laborales del colectivo".



El nuevo convenio coincide con el anterior en un mínimo de guardias de 74, con 2 para formación, y con turnos de 24 horas, por lo que en este sentido "no hay grandes cambios".



El también alcalde de Agüimes ha llamado a la tranquilidad, asegurando que "se cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente al 90% de la casuística posible" y herramientas para el resto de los casos.



El alcalde de Agüimes ha hablado en representación de los 19 ayuntamientos que forman parte del Consorcio de Emergencias de los 19 municipios (excepto Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana) junto a los regidores de Tejeda, Valleseco, Gáldar, Ingenio, Santa Lucía, y dos concejalas de San Mateo y Mogán, también presentes en la rueda de prensa.