Canarias, declarada en la COP 25 lugar de excelencia climática

Canarias ha sido designada como lugar de excelencia climática este jueves por Naciones Unidas en la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Madrid.



Ante la noticia, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha manifestado su alegría y ha aprovechado para mandar un mensaje al Gobierno central.



“Esperamos que el futuro Gobierno de España y Pedro Sánchez mantengan la palabra y conviertan Canarias en el observatorio contra el cambio climático de nuestro país, por el lugar que ocupa geográficamente, por la cantidad de horas de luz o porque tenemos puntos de energía eólica. Por tanto, es el mejor laboratorio contra el cambio climático”, ha asegurado Torres.



Es la primera vez que Canarias tiene un espacio propio en una cumbre del clima y, este jueves, durante el evento Desafíos que afrontan las islas en materia de sostenibilidad, Torres ha afirmado que Canarias “van a formar parte de la asociación internacional de archipiélagos porque el cambio climático afecta muchísimo en las islas, que son perjudicadas lógicamente por el aumento del nivel del mar, la deforestación y la amenaza de los incendios, y hay que tener políticas compartidas con otros archipiélagos”



La apuesta por unas Canarias más sostenibles se asimila, cada día más, a una realidad.



Así, uno de los propósitos de esta legislatura de Torres es conseguir reducir la emisión de dióxido de carbono de las islas, por ello, ha explicado, desde el Ejecutivo autonómico van a apostar por el vehículo eléctrico, híbridos y por los coches de hidrógeno.



“He tenido la suerte de subir en el primer coche de hidrógeno que llega a España y va a estar pronto en Canarias”, ha resaltado.



Además, ha indicado que su Gobierno ha invertido en los diferentes ayuntamientos del archipiélago para que estos puedan adquirir transporte público eléctrico: “Queremos que en el 2050 Canarias sea 100 por 100 energía renovables”



En su intervención ha recordado que una de las bases de la economía canaria es el turismo y, por eso, se ha mostrado contrario a la posible imposición de una posible tasa al queroseno porque, ha argumentado, “si los países de la Unión Europea ponen una tasa al queroseno, matan a los destinos donde sólo se puede llegar con avión. No tenemos caminos alternativos, no existen aviones eléctricos”.



No obstante, como posible alternativa a esta polémica medida ha manifestado su intención de transformar el transporte público canario en sostenible, eléctrico e hidrógeno.



“En los presupuestos de 2020 tenemos una partida para que los ayuntamientos puedan invertir en taxis eléctricos, debemos invertir claramente en sostenibilidad”, ha precisado.



Por su parte, Oliver Alonso Rohner, presidente y director ejecutivo de la empresa de automoción Domingo Alonso, ha recalcado que es necesario conseguir que en las islas el transporte urbano y privado logren convivir para solucionar los problemas diarios del ciudadano.



Ha detallado que “las estructuras en las islas no están preparadas; por eso, tenemos que trabajar conjuntamente para que encontremos soluciones. Aunque nosotros continuamos trabajando con diesel, eléctrico e hidrógeno, he de decir que el vehículo eléctrico es algo temporal, el futuro del transporte urbano es hidrógeno”



Por su parte Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ha extendido una mano al turismo.



“Hemos pasado de una economía agrícola donde sacábamos el agua de los pozos y vaciábamos acuíferos a una economía basada en el turismo en la que desalamos agua de mar, la utilizamos en los hoteles, y posteriormente de nuevo en la tierra, lo que ha provocado una aumento del nivel de agua de los acuíferos, que de hecho es la primera vez que ocurre en Canarias. Nos estamos encontrando con una situación mucho mejor gracias al proceso del agua que facilita el turismo”, ha agregado.