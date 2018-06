Medio Ambiente rechaza la planta de tratamiento de lodos de Tenoya

La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario ha denegado la autorización para la instalación en el barrio de Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria, de un biodigestor para el tratamiento de lodos de depuradoras y otros residuos, según ha informado CC.



Este partido subraya que la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, y la directora general de Protección de la Naturaleza, Susa Armas, han presentado a los vecinos de Tenoya las resoluciones de evaluación de impacto ambiental desfavorables para esta planta de tratamiento.



El vicesecretario de CC en la ciudad, Yeray Castellano, que acompañó a las responsables de Medio Ambiente, señala que la lucha vecinal del barrio "ha sido clave para combatir la desidia" que atribuye al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE-LPGC Puede-NC), al que acusa de haber "dejado indefensos a los vecinos de Tenoya".



En su opinión, el Ayuntamiento debió haber pedido "un informe de impacto ambiental previo a otorgar la licencia, que hubiese evitado el calvario que han venido sufriendo los vecinos desde hace cinco años".



Castellano solicita a los representantes del Consistorio que ante situaciones como esta "se posicionen con los vecinos, preservando y defendiendo los intereses generales y no el interés privado".



"Es lamentable que el Ayuntamiento autorizase una obra de este tipo pese a la proximidad de las casas, sin pensar en lo que supondría para los vecinos", sostiene Castellano, quien añade que "es aún más cuestionable que no revocase la autorización pese al informe desfavorable emitido por sus propios técnicos en 2016".



El dirigente nacionalista subraya que ha tenido que intervenir el Gobierno canario para "dar la razón a lo evidente" y agrega que, "con la ley en la mano, no cabe esa actividad en el suelo de Tenoya".



"Augusto Hidalgo (PSOE) presume de presidir el Ayuntamiento más transparente de Canarias y Antonio Morales (NC) de sus políticas de participación ciudadana, pero han ignorado totalmente las demandas de los vecinos de Tenoya", indica.