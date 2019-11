Noemí Santana defiende que el presupuesto de su consejería se destinará a "combatir la pobreza y la exclusión social"

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana (Sí Podemos Canarias), ha dicho este martes en comisión parlamentaria que el objetivo del presupuesto de su departamento para el año próximo es combatir la pobreza y la exclusión social.



Los grupos de la oposición Popular y Nacionalista Canario criticaron que la memoria del presupuesto de este departamento es una copia de la de este año, y Ciudadanos opinó que se aumentará el número de personas en peligro de exclusión social.



Durante su comparecencia para explicar las cuentas de su departamento para 2020 la consejera señaló que el presupuesto total de la Consejería más el Instituto Canario de Igualdad aumenta la inversión el 11 por ciento respecto de este año, lo que representa unos 49 millones de euros, para llegar a los 516 millones.



La consejera indicó que en el debate parlamentario se ve la diferencia entre un modelo neoliberal, el de la oposición, que a su juicio defiende el carácter asistencialista de los servicios y critica el aumento de impuestos, y otro modelo, el del gobierno (PSOE, Podemos, NC y ASG).



Destacó que está previsto aprobar una renta ciudadana, como se dice en el Estatuto de Autonomía de Canarias, y señaló que como paso previo se aumenta la dotación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).



Según la consejera se trata de un presupuesto "suelo" porque solo incluye los recursos de los que dispone la Comunidad Autónoma, por lo que habrá que sumar las deudas pendientes del Estado en varias áreas.



Noemí Santana afirmó que los derechos sociales son básicos e hizo referencia a que en las cuentas de la Comunidad Autónoma afectan tanto la inestabilidad del gobierno de España como el periodo la internacional y la ley de estabilidad presupuestaria y financiera.



La consejera reiteró que el gobierno canario cambiará la orientación para que la intervención en lo social deje de hacerse desde el punto de vista asistencialista y se vean los derechos sociales como un pilar del Estado.



La diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, opinó que la subida de impuestos perjudicará a los ciudadanos y además aumentará el desempleo, con lo que se mostró convencida de que habrá más personas con problemas de exclusión social.



La diputada del grupo Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, hizo hincapié en que sube la dotación económica de todas las partidas.



La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río subrayó que se aumenta la partida económica para contratar personal para no retrasar las tramitaciones.



La diputada de Nuevas Canarias (NC) Carmen Hernández aseguró que el presupuesto que ha presentado el gobierno regional es claramente social y pone a las personas en el centro de las políticas, y destacó la necesidad de disponer de una renta ciudadana y de vivienda para que las familias desarrollen su proyecto de vida.



El diputado del grupo Popular Hipólito Suárez dijo que la memoria del presupuesto para 2020 es un "copia y pega" de la de este año y afirmó que se gastará más en cargos que en políticas que beneficien a los ciudadanos, para también asegurar que en estas cuentas no son prioridad ni los jóvenes ni las familias.



Hipólito Suárez también indicó que en dependencia el aumento de 10 millones de euros no son suficientes para resolver los problemas de tramitación de expedientes, y opinó que el gobierno regional descarga en el llamado tercer sector la atención a las personas dependientes.



La diputada del grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) Cristina Valido señaló que no ve el "meneo" al sistema asistencialista que criticaba Noemí Santana antes de ser consejera, y coincidió con el PP en que la memoria presupuestaria es la misma que la del anterior gobierno regional, de CC-PNC.



Cristina Valido recordó que la renta ciudadana no existe y que lo que se hace es aumentar la dotación de la prestación canaria de inserción (PCI) y comentó que bajan algunas partidas.



El diputado del grupo Nacionalista Canario Jesús Machín manifestó que el presupuesto para juventud desciende y es una copia del que hay este año, y su compañera Jana María González mostró su preocupación por la disminución para igualdad.



La diputada del grupo Socialista Lucía Tejera recordó que como paso previo a la renta ciudadana se aumenta la cuantía de la prestación canaria de inserción.