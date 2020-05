Todas las islas entran en fase 1: estas son las normas para reunirse con familiares, tomar algo en una terraza y mucho más

Toda Canarias se suma este lunes, 11 de mayo, a la fase 1 del plan de desescalada. La Graciosa, El Hierro y La Gomera llevan una semana en esta situación. Entre las novedades más ansiadas se encuentra la de reunirse con familiares o tomar algo en una terraza, aunque mucho más. Los hoteles podrán abrir, pero no están obligados a hacerlo ya que no pueden usarse las zonas comunes. Vuelve el turismo activo, aunque solo para grupos de diez personas.

El presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, planteaba este domingo que que habrá que "dar más horas a la actividad diversa para que no se concentre tanta población en muy pocas horas". No obstante, en la rueda de prensa posterior a la comparecencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, matizaba que aún se corre el riesgo de que haya rebrotes por lo que es necesario mantener la distancia social e insistía en que, por ejemplo, dos personas no pueden besarse en la calle.

¿Qué decisiones se han tomado con las terrazas?

Las terrazas de los bares y restaurantes son uno de los puntos más esperados de este lunes. Pueden abrir al 50% de su aforo, una medida que a la Asociación de Bares y Restaurantes de Las Palmas, por ejemplo, aún le parecía insuficiente y su presidente Fermín Sánchez augura que solo abrirá un 35% de los negocios. Sin embargo, existe voluntad por parte de gran parte de los ayuntamientos por ampliar los espacios siempre que se pueda para que sea rentable. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria se han recibido hasta ahora 130 propuestas de ampliación, que se estudiarán siempre y cuando no afecten al paseo, a las actividades de deporte y a los vecinos.

En el paseo de Las Canteras, el consistorio ha advertido este domingo de que en los casos de establecimientos con mesas y sillas anexas a fachada y a la barandilla del pasillo, no podrán ocupar esta última superficie. Podrán mantener las superficies autorizadas anexas a la barandilla únicamente aquellos establecimientos que no cuenten con mesas y sillas anexas a fachada.

En la capital de Tenerife se contabilizan actualmente un total de 412 terrazas. La intención del Ayuntamiento de Santa Cruz es promover la reactivación económica, por lo que se está estudiando caso a caso. Además, desde el consistorio informan de que a los kioscos-terrazas se les ha suspendido desde el principio de la crisis el canon que pagan por ocupar la vía pública.

En Gran Canaria, sobre todo los municipios del norte han hecho mayor campaña para que las terrazas abran este lunes, cediéndoles espacios de forma gratuita y aplazando el pago de tributos. No obstante sí que hay unas normas claras para todos estos establecimientos: se permitirá un máximo de 10 personas por cada mesa o agrupación de mesas estando estas separadas por una distancia física de, al menos dos metros. Asimismo, tal y como se recoge en la orden ministerial, las mesas deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.

¿Cómo reunirse con la familia?

Las reuniones familiares o con amistades tienen un aforo máximo de diez personas, tanto si es un domicilio. Es necesario además, seguir cuidando la higiene de manos y la distancia social.

"No se puede visitar a una persona que está en una residencia de mayores y, si tenemos a una persona que es vulnerable y está en un sector de riesgo, hay que mantener las máximas precauciones. Ya habrá tiempo de hacerlo cuando el coronavirus esté controlado, podremos recuperar todos esos abrazos y besos que ahora hay que restringir", recordaba este domingo el presidente de Canarias.

¿Y los comercios? ¿y los hoteles?

Los comercios de hasta 400 metros cuadrados podrán abrir y la prioridad será para las personas mayores de 65 años, con la obligación de desinfectar siempre que se utilice un probador. Por su parte, los hoteles no será obligatorio abrir y la gran mayoría esperará a que se reactive el turismo para hacerlo. No obsstante, el Ministerio de Turismo ya ha publicado unas guías para este sector y cuando se decida a abrir sus establecimientos: el aforo, el pago con tarjeta o la desinfección constante estarán entre sus prioridades.

Volverán también este lunes algunas actividades de ocio de hasta 30 personas sin son lugares cerrados o de 200 sin son sitios abiertos. Entre estas actividades permitidas se encuentra el turismo rural.

Ceremonias y entierros

Regresarán las ceremonias religiosas, pero con un tercio de los espacios cerrados; y se podrán ir a los entierros con un máximo de 15 personas, contando con el oficiante, recordó este domingo Ángel Víctor Torres, de acuerdo con la orden estatal.

¿Y en el transporte?

A la hora de viajar en un vehículo particular, quienes residan en el mismo domicilio podrán viajar juntas, sin necesidad de utilizar mascarilla. En vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio. En este supuesto, no será necesario el uso de mascarilla. Así lo dicta una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado este domingo.

¿Qué ocurre si no viven en el mismo domicilio? Cuando no todas convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.