El mapa por municipios del voto independentista en Catalunya el 12M

Fuente: Generalitat de Catalunya



Consulta en directo en elDiario.es los resultados de las elecciones del 12M en Catalunya agrupados por bloques independentista y no independentista. ¿En qué municipios consiguen más votos los partidos independentistas (Junts, ERC, CUP, Aliança C.) y las formaciones del bloque no independentista (PSC, PP, Comuns, Vox y Cs)? También puedes consultar por cuántos votos gana cada bloque y hacia dónde sube el apoyo con respecto a los anteriores comicios de 2021.

Para conocer qué bloque sube o baja, en la siguiente tabla puedes consultar la distribución del voto a los bloques independentistas o no independentistas de los municipios de más de 50.000 habitantes.

El independentismo arrasó en 2021 El indep. ganó por +10p en 2021 Ni de uno ni de otro No indep. ganaron por +10p en 2021 No indep. arrasaron en 2021

El independentismo es más fuerte en las áreas rurales y poco pobladas mientras que los partidos del bloque no independentista consiguen sus mejores resultados en las grandes ciudades y áreas metropolitanas.

¿Cómo queda la distribución de bloques respecto a años anteriores? En el siguiente gráfico mostramos la evolución histórica del voto, en número y porcentaje, y en escaños de los partidos que se han posicionado como independentistas y los que no durante el siglo XXI.



Evolución de los votos y escaños al bloque independentista y no independentista Evolución del número de votos, porcentaje y escaños en las últimas ocho elecciones autonómicas en el bloque independentista y el bloque no independentista % de voto Nº de votos Diputados Fuente: Generalitat de Catalunya



¿Coinciden aumento del voto a cada bloque con una mayor participación que en los anteriores comicios? Este gráfico representa cómo ha cambiado la participación este 12M respecto a las anteriores elecciones autonómicas de Catalunya, en 2021.

Cada flecha representa un municipio de Catalunya de más de 50.000 habitantes. En amarillo, donde ha subido el voto al bloque independentista y en azul donde ha subido el voto al bloque no independentista. Si la línea se dirige hacia abajo ⬇ la participación ha bajado; si se dirige hacia arriba⬆, ha subido .



Cómo sube la participación y el voto a cada bloque en las elecciones del 21A Cada flecha representa uno gran ciudad de Catalunya o distrito de la ciudad de Barcelona. En azul →, los lugares donde subió el voto a los no independentistas en 2024, y ← en amarillo, donde subió el voto al independentismo. Si la línea se dirige hacia abajo ↓, cayó la participación, si se dirige hacia arriba, subió la participación ↑ 2021 2024 Todos ↑ Sube la part. ↓ Baja la part. ← Gira al indep. → Gira al no indep. Fuente: Generalitat de Catalunya



Si analizamos los resultados por perfil de población, los datos del 12M señalan las características sociodemográficas del voto a cada bloque. Uno de los mayores indicadores de mayor voto independentista es el porcentaje de habitantes nacidos en Catalunya. A más población nacida en la comunidad, más voto a Junts, ERC, CUP y Aliança Catalana.

¿Y en estas elecciones catalanas? ¿Se ha mantenido la misma correlación? Para estas elecciones, elDiario.es cruza en directo los resultados del voto de estas elecciones del 12M de los municipios catalanes y distritos de la ciudad de Barcelona para comprobar las características sociodemográficas del voto a cada bloque.