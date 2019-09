UGT no descarta convocar movilizaciones en el transporte sanitario para luchar por la "desprivatización" del servicio

El sindicato UGT no descarta convocar movilizaciones en el transporte sanitario como respuesta a la actitud que, a su juicio, mantiene el Ejecutivo canario ante su negativa a "iniciar el proceso de desprivatización" del servicio.

En un comunicado remitido este martes, UGT recuerda que ha denunciado en reiteradas ocasiones que el precio de licitación del concurso "no se ajusta a la realidad" del servicio, ya que "las empresas priorizarán sus beneficios antes que la calidad".



Al sindicato le preocupa la "falta de transparencia" del Gobierno al no hacer público qué empresas que optan a hacerse con el concurso de ambulancias.



"La única información que tenemos es que la mayor empresa de Canarias, Aeromédica Canaria, no se presenta alegando la falta de presupuestos, una circunstancia que es un síntoma claro de que el precio no es real", puntualiza el portavoz del sector perteneciente a la FesP-UGT, Iván Amador.



Tras estudiar los pliegos, Amador observa "la eliminación de las tablas salariales correspondientes a 2019 con el único objetivo de poder dar cobertura a las correspondientes a 2022".



"Lo consideramos un atentado contra los trabajadores, ya que la tabla eliminada estaba supeditada a la adjudicación, por lo que volverán a ver mermada su economía por la falta de previsión del presupuesto", añade.



A esta circunstancia se une que las empresas no pueden tener una orientación del gasto de personal por categorías, al no existir un desglose en una memoria económica.



"El día final para presentar la oferta era el pasado 6 de mayo y el convenio se publicó en el BOC el 13 de mayo. Un desfase de fechas que nos lleva a cuestionarnos cómo es posible que las empresas puedan hacer una oferta si no tienen las tablas salariales obligatorias según los pliegos", especifica el sindicalista, quien exige al nuevo Gobierno canario "que asuma el compromiso adquirido en su etapa en la oposición".