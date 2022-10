Ágatha Ruiz de la Prada homenajea a Canarias en la Swim Week by Moda Cálida e incluye plátanos en sus divertidos diseños

Rockera y vibrante, el huracán Ágatha Ruiz de la Prada llegó a su cita anual con la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida con su característico estallido de color, que arrasó en la pasarela de Maspalomas, que para ella es “la segunda más importante de España”.

“Esta es la mejor colección que he presentado en Gran Canaria”, en una cita que “me divierte tanto”, que “no me pierdo nunca”, ha expresado la diseñadora a EFE. “Me encanta venir aquí, para mí esta es la segunda pasarela más importante de España, solo por detrás de Madrid, y quizás Barcelona”, ha resaltado, y es que, para ella, pocas semanas de la moda pueden hacerle frente a la propuesta de Moda Cálida.

Ruiz de la Prada considera que “el backstage es espectacular, la pasarela, la organización... cada año es mejor”, al tiempo que resalta que “los chicos y chicas son guapísimos y todos son muy simpáticos y nos hacen estar muy relajados”.

Es curioso, alega, ya que “me cuesta mucho esfuerzo esta colección, pero es muy importante para mí y por eso siempre vengo yo”, porque se trata del “tercer o cuarto desfile más importante” del año par su firma.

Define esta apuesta personal por la pasarela del sur de Gran Canaria “como una locura” que vale la pena.

Para esta edición, Agatha ha diseñado una propuesta que define como “la colección que hago con más ilusión del año, una colección súper Agatha”.

Rosas, amarillos, azules y rojos llenaron de alegría la pasarela, en una apuesta por la fruta y por los plátanos. “Es mi homenaje a Canarias”, dice.

“Hace unas semanas estuve en una finca platanera, me encantó, fue espectacular”, explica, es “un clima perfecto y un entusiasmo... me gustó muchísimo”. Para ella, esta cita tiene algo especial, “tener un desfile y poder regresar en un paseo por la playa es una gozada”.

Ágatha Ruiz de la Prada solo presenta prendas de baño en Gran Canaria, en una fecha que no se pierde nunca. Esta vez ha seguido su línea, saliéndose del molde con arriesgadas mangas largas y letras, colores en bloque, simetría combinada en dualidad de tonos, y no solo baño.

En la vigésimo sexta edición de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida también ha traído complementos y ropa de playa y piscina, porque Ágatha ha apostado por llevar la moda de baño a un paso más, con tops, camisetas, leggins y un banquete de colores brillantes de arriba abajo en 'total looks'.

Nubes, estrellas, corazones y estilismos combinados, chicos y chicas salieron a escena, con un desfile que se desbordó en sonrisas y energía y donde la compenetración entre ellos y ellas ha logrado dar un giro al ambiente en apenas unos segundos.

La propuesta para chicos es su favorita. “Ha quedado muy divertido”, ha asegurado la diseñadora madrileña.

“Es muy mía, es muy Ágatha”, ha expresado, “es una colección que hacemos solo para la isla”, y que “nos viene muy bien para otras cosas que hacemos el resto del año”, es un ejercicio para el estudio, es más un aprendizaje que una propuesta comercial“.

Y así contempla ella esta pasarela, como parte de la formación de su equipo y que hace que su marca se enriquezca cada año más.

Esta colección la lleva preparando más de ocho meses, desde febrero y en medio “de todo el jaleo”, bromea.

Ella ha sido la encargada de clausurar la jornada, con baile, complicidad entre los modelos y mucha magia.

El desfile de Ágatha Ruíz de la Prada aterrizó en una pasarela ya desbordante de moda, con la propuesta clásica y versátil de Anekdot, una de las firmas alemanas que debuta en esta vigésimo sexta edición de Moda Cálida.

Rosas empolvados, amarillos, blancos, celestes, verdes militares, el imprescindible negro, clásicos camel y el infalible blanco, aderezados con sombreros y kaftanes marcaron el ritmo de la propuesta de baño y pret-a-porter en el estreno de la firma.

Las 25 modelos femeninas lucieron diseños clásicos en el tono pero rompedores en formas, en una pasarela glamurosa que brilló envuelto en un ambiente color tierra.

No falló a su cita la diseñadora grancanaria Carmen González, fundadora de la firma Gonzales, con una nueva colección que abraza a una mujer moderna con tejidos honestos y de fabricación artesanal y una gran puesta en escena.

El juego de luces le marcó un ambiente de impacto para su propuesta pret-a-porter, pensada para una mujer atrevida y elegante, donde un firme negro y sugerentes transparencias marcaron la diferencia.

Del negro al blanco, al fucsia y al rojo, explosión de color para una lencería enérgica, acompañada de prendas que invitan a imaginar el pret-a-porter como una prenda más sobre la alfombra roja.

Rompiendo moldes y escapando del patrón tradicional, Gonzales presentó más que moda, con una colección insinuante cargada de fuerza que busca reinventar la lencería femenina.

La pasarela apaga luces por este viernes, tras recorrer todo el espectro de la versátil moda baño de nueve diseñadores, para regresar el sábado con ocho horas más de moda de baño en el palacio de congresos Expomeloneras.

Dolores Cortés, Bohodor, Maldito Sweet, Mola Mola, Victoria Cimadevilla, Alexandra Miró, Nuria González, Gottex, Melissa Odabash, Diazar, Edelvissa, All that she loves, Alawa, Copenhagen Cartel, y San Juan ya han sellado su paso por la edición más internacional de Moda Cálida, que vuelve mañana con Rubén Rodríguez, Muchiacho, Libérrimo y Vevas.

Le seguirán Como la trucha al trucho, Como un pez en el agua, Palmas Swimwear, Elena Morales, Bloomers, Kamilla Belmont, Chela Clo, para cerrar esta edición con Aurelia Gil, Miss Bikini y las arcadinas icónicas de Arcadio Domínguez.